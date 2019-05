En la prisión el banda leyó su primer libro: El corazón del hombre, de Erich Fromm. Y al poco tiempo se interesó también por los textos de filosofía. "Los sueños del poder los he vivido muy pesado. Cuando llegue aquí estuve solo, solo. Me aventé así seis meses. La soledad es lo más culero que he vivido aquí; a lo mejor sí me han dado unas madrizas, pero lo más culero es la soledad", reflexionó poco antes de cumplir su sentencia.