Según su declaración, el menor vivía con un tío en México, por lo que pagaron USD 4.000 a un "pollero" que prometió llevarlo a su lado. "Yo la verdad, cuando vi que un niño había aparecido ahí, dije no puede ser, ese no es mi hijo, porque nosotros no quedamos así, no habíamos dicho que iba a pasar de esa manera. ¿cómo nosotros vamos a arriesgar así a mi hijo?", cuestionó la supuesta madre del menor.