"La sensación me obligaba a pedalear más atento de lo normal, sentía que todo se movía, todo era como una visión como si no fuera el piso sólido y hubiera olas en el piso. Lo intenté una segunda ocasión y fue menor cantidad de sustancia y solo tuve la sensación de euforia, como de energía, ya tenía experiencia y no me metí más, solo fue un cuarto de cuadrito y tuve para llegar más relajado, el trayecto fue más corto, de mi casa al centro y de regreso, me sentía con mucha euforia", añade.