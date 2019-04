El experto en volcanes reiteró que en caso de una explosión mayor del Popocatépetl no desataría una detonación en cadena, porque "cada volcán es independiente, cada volcán tiene sus propios conductos, sus propias fuentes de magma que no están directamente relacionadas, de tal manera que la actividad de un volcán no va a afectar ni para arriba ni para abajo la actividad de otros volcanes".