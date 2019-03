En principio no restringirán el paso de los buzos y turistas a los arrecifes, pero solicitan medidas cautelares para disminuir el estrés de la especie y aminorar el daño. Estas son no tocar corales lesionados, enjuagar el equipo que se ocupe en cloro, no usar bloqueadores solares al ingresar al mar y practicar buceo y snorkel de manera adecuada.