"Nuestro ejército es distinto a los ejércitos de otras partes del mundo, no es un ejército golpista, es un ejército respetuoso de la autoridad civil, el ejército es leal al pueblo, es un ejército surgido del pueblo, el soldado es pueblo uniformado, los altos mandos del ejército no pertenecen a las élites del poder económico o del poder político, no pertenecen a la oligarquía, el Ejército Mexicano es una gran institución y pensamos que podemos con esta institución darle un giro de defensa nacional a seguridad pública", explicó el presidente mexicano.