"Ya fuimos a recoger el cuerpo, declaramos, se le hizo autopsia, ya todo. Pero no me la están tomando como feminicidio, no lo voy a dejar como la Fiscalía lo está reportando. Lo toman ahorita que ella murió por asfixia, por el hundimiento de la cabeza en las aguas negras" denunció la hermana de la víctima, Diana Martínez, en una entrevista con el diario local El Sol de Toluca.