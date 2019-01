Sin embargo, su madre Margarita Alanís, no aceptó esa conclusión y presionó a las autoridades para que investigaran más. Dos meses después de los hechos, denunciaron que aún no se realizaban los peritajes pertinentes. El hermano de Campira fue quien realizó las investigaciones y entregó al Ministerio Público las fotografías y el video de una cámara de vigilancia cercana, con ellos se demostró que Jorge Humberto mintió en sus primeras declaraciones. Dijo que el día de la muerte de Campira no había sabido nada de ella porque habían peleado.