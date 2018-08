En el caso de "muerte digna", la Fiscalía había impugnado el concepto por presuntamente referirse a la eutanasia y al suicidio asistido, lo cual esta penado a nivel federal, sin embargo, la Corte determinó que "no puede sostenerse que el concepto 'muerte digna' se refiere en automático y solamente a la eutanasia o al suicidio asistido, por lo que no puede declararse inconstitucional, sobre todo si la Ciudad de México no ha legislado en específico sobre esas conductas. No se hace un pronunciamiento sobre si el suicidio asistido o la eutanasia son o no válidas en nuestro país, sino que únicamente se afirma que 'el derecho a una muerte digna' no necesariamente conlleva esas conductas".