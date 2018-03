El diario El País informó que la mamá de la prima supo de lo sucedido porque su hija le llamó por teléfono: "Me llamó cuando sucedió todo, aproximadamente a la una de la mañana. Yo llegué de volada y la niña me gritaba 'ayúdame mamita, me estoy desangrando, no me quiero morir. Mi tía se está muriendo'".