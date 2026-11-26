Los organizadores cancelaron la cabalgata de la Feria de Manizales 2027 por la falta de capacidad para aplicar las órdenes judiciales. (Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio / Facebook)

Guardar

La cabalgata de la Feria de Manizales 2027 fue cancelada por sus organizadores debido a las obligaciones fijadas por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito, que incluyen pruebas de alcoholemia para todos los jinetes, prohibición de beber alcohol durante el recorrido y un esquema reforzado de control y bienestar animal.

La Asociación Caldense de Caballistas (Asdecaldas) y la Fundación Club Activo 20-30 de Manizales, responsables del desfile, concluyeron que no cuentan con la capacidad logística, técnica y económica para aplicar las medidas antes de la próxima feria. La decisión aparta de la programación un evento que durante cuatro décadas reunió a caballistas, visitantes y comerciantes en las vías de la capital de Caldas.

PUBLICIDAD

La cancelación se produjo mientras sigue en trámite una apelación contra la sentencia. El Juzgado Séptimo Administrativo concedió los recursos en efecto devolutivo mediante el Auto 1667 del 18 de noviembre de 2026, por lo que las órdenes de primera instancia continúan vigentes mientras el Tribunal Administrativo de Caldas adopta una decisión.

El expediente judicial reunió reportes sobre animales con deshidratación, cólicos y muertes de equinos sin atención en ediciones previas (Hernan Vanegas)

El fallo ordenó controles para proteger a equinos y asistentes

La sentencia 307 del 8 de octubre de 2026 resolvió una acción popular presentada por John Hemayr Yepes y coadyuvada por el congresista Juan Carlos Lozada. El despacho declaró que el Municipio de Manizales, el Club Activo 20-30 y Asdecaldas vulneraron y amenazan el derecho colectivo al goce de un ambiente sano.

PUBLICIDAD

El fallo se apoyó en episodios registrados en anteriores cabalgatas, según el expediente: animales abandonados en vías principales, casos de deshidratación, cólicos, ejemplares descompensados y reportes de muertes sin atención oportuna. A partir de esos antecedentes, el juez señaló que los permisos no podían limitarse a un trámite administrativo sin garantías de protección para los animales y el público.

Por ello, la Alcaldía deberá elaborar un protocolo específico para cada cabalgata o evento similar, al menos dos meses antes de su realización. Ese documento tendrá que definir el aforo de binomios —jinete y caballo— según la capacidad real de vigilancia, el tiempo máximo del recorrido con respaldo de un concepto veterinario y la identificación visible de cada participante en ambos flancos del equino.

PUBLICIDAD

La decisión judicial ordena pruebas obligatorias de alcoholemia para la totalidad de jinetes y el traslado de equinos a sitios de custodia (manizales_denuncia/Instagram)

También deberá establecer reglas para quienes intervengan en la tenencia, transporte o custodia de los animales, así como procedimientos sancionatorios ante incumplimientos. El protocolo contempla la formulación de denuncias penales cuando existan afectaciones físicas o abandono de equinos que puedan encajar en conductas previstas por el Código Penal.

Las pruebas a todos los jinetes se convirtieron en el principal obstáculo

La decisión judicial prohíbe de forma expresa el consumo de bebidas alcohólicas por parte de los jinetes mientras estén en la vía pública. Además, ordena practicar una prueba de alcoholemia obligatoria a la totalidad de participantes en un punto intermedio o posterior del trayecto.

Quien presente algún grado de alcohol deberá salir inmediatamente del desfile y su caballo tendrá que ser trasladado a un sitio de custodia. El costo de las pruebas deberá incluirse en la inscripción de cada participante, mientras que los organizadores tendrán que disponer de vehículos y personal para retirar los binomios que incumplan las condiciones.

PUBLICIDAD

La Alcaldía de Manizales debe elaborar un protocolo previo que fije el aforo de binomios y la identificación en ambos flancos del caballo (Julio Castaño)

Para Felipe Zuluaga Gutiérrez, presidente de la Fundación Club Activo 20-30, esa operación supera las posibilidades de la organización. “Estamos hablando de 2.000 personas”, explicó el abogado al referirse a los controles requeridos para todos los jinetes, en declaraciones recogidas por medio local: La Patria.

Zuluaga sostuvo que la obligación implica contratar equipos para las pruebas, aumentar el costo de participación y contar con camiones disponibles para retirar caballos y jinetes del recorrido. “Eso desde el punto de vista logístico es imposible”, afirmó el dirigente en entrevista con La Patria Radio, según el diario.

El evento deberá someterse a vigilancia ciudadana y judicial

La sentencia también exige que el protocolo abra espacios de participación para fundaciones, colectivos, veedurías y grupos de protección animal que quieran supervisar voluntariamente el cumplimiento de las reglas. Estas organizaciones deberán tener canales permanentes de comunicación con las autoridades encargadas del control del evento.

PUBLICIDAD

A su vez, se creó un comité de verificación integrado por el demandante de la acción popular, un representante del Municipio, uno de los organizadores, la Personería de Manizales y el juzgado, que lo presidirá. Tras cada cabalgata autorizada, las entidades responsables deberán presentar un informe sobre el cumplimiento de las disposiciones.

Felipe Zuluaga Gutiérrez señaló que la logística para examinar a miles de personas y retirar animales supera los recursos del Club Activo 20-30 (Colprensa / Martha Monroy - La Patria)

Los organizadores cuestionaron la viabilidad jurídica de algunas medidas y apelaron el fallo. Sin embargo, la concesión del recurso en efecto devolutivo impide que esa apelación suspenda las órdenes impartidas por el juez.

La cabalgata había mostrado una reducción en el número de participantes durante los últimos años. En 2019 se registraron 2.500 caballos y una asistencia estimada de 200.000 espectadores; en enero de 2026 participaron 1.301 binomios. La organización estima que más del 70% de los jinetes procedía de fuera de Manizales.

PUBLICIDAD

La ausencia del desfile afectará la agenda de la Feria de Manizales y los ingresos que el Club Activo 20-30 destinaba a programas para más de 180 niños de bajos recursos. Entretanto, la posibilidad de que el Tribunal Administrativo de Caldas modifique el fallo permanece abierta, aunque los organizadores consideran improbable que exista una decisión antes de que termine 2026.