Colombia

Supersalud refuerza vigilancia a Sanitas por entrega de medicamentos en Bogotá

La EPS reportó un nivel de dispensación del 84 %, con 60.799 fórmulas entregadas. Supersalud exigió reportes semanales sobre los usuarios que todavía tienen medicamentos pendientes

La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), encargada de regular y vigilar los servicios de salud en Colombia, enfrenta una nueva controversia interna por denuncias de acoso sexual y laboral en su equipo - crédito Supersalud
Superintendencia de Salud y EPS Sanitas - La EPS reportó un nivel de dispensación del 84 %, con 60.799 fórmulas entregadas. Supersalud exigió reportes semanales sobre los usuarios que todavía tienen medicamentos pendientes | crédito Supersalud
Guardar

La Superintendencia Nacional de Salud intensificó el seguimiento al plan de contingencia implementado por la EPS Sanitas para atender las dificultades en la entrega de medicamentos en Bogotá tras el cambio de operador farmacéutico. La entidad informó que, durante una mesa de trabajo, la EPS reportó un nivel de dispensación del 84 %, con 60.799 fórmulas entregadas.

La jornada fue liderada por el superintendente de salud ad hoc para la EPS Sanitas, Luis Gabriel Fernández Franco, quien verificó la atención de los afiliados que aún tienen solicitudes pendientes y revisó las medidas adoptadas para garantizar la continuidad en la entrega de medicamentos.

PUBLICIDAD

Según el comunicado de Supersalud, la mesa de trabajo permitió revisar los avances del plan de contingencia puesto en marcha por la EPS y por su operador farmacéutico en Bogotá. El objetivo principal fue establecer si las acciones implementadas están permitiendo normalizar progresivamente la dispensación y reducir el número de usuarios afectados por retrasos.

En agosto, el Invima informó un desabastecimiento significativo que alcanzó a 15 medicamentos esenciales - crédito Colprensa
Entrega de medicamentos EPS - crédito Colprensa

Sanitas reporta 60.799 fórmulas entregadas

Durante la reunión, la EPS Sanitas informó que alcanzó un nivel de dispensación del 84 %, con 60.799 fórmulas entregadas. La entidad también explicó cuáles son las estrategias que viene aplicando para avanzar en la normalización de la operación farmacéutica después del cambio de operador.

PUBLICIDAD

Entre las medidas adoptadas se encuentra la ampliación de la vigencia de las órdenes médicas, una decisión que busca evitar que los usuarios pierdan la posibilidad de reclamar sus medicamentos por vencimiento de la fórmula mientras persisten retrasos en algunos puntos de atención.

La EPS también flexibilizó el proceso de entrega de medicamentos con la presentación de la fórmula médica y habilitó temporalmente un servicio de entrega domiciliaria gratuita. A estas acciones se suman el refuerzo de personal en los puntos de atención, la apertura de nuevos canales de servicio y la ampliación de horarios.

Supersalud indicó que estas medidas permanecen bajo seguimiento y que la entidad continuará verificando su aplicación y el efecto que tienen sobre los usuarios con entregas pendientes. La vigilancia busca establecer si el plan de contingencia logra restablecer de manera efectiva la entrega de medicamentos y evitar nuevas interrupciones.

El presidente de Keralty resalta la importancia de respetar la legalidad y advierte sobre el impacto de la crisis en el sistema de salud colombiano - crédito Keralty
EPS Sanitas - crédito Keralty

Supersalud exige actualización semanal de casos pendientes

Como resultado de la jornada, la Superintendencia Nacional de Salud solicitó además a la EPS Sanitas una actualización semanal de las bases de datos de usuarios que todavía tienen medicamentos pendientes por recibir.

Con esta información, la entidad podrá hacer seguimiento al avance de las medidas implementadas y verificar si disminuye el número de afiliados afectados. El propósito es contar con un registro actualizado que permita identificar casos pendientes y revisar la respuesta ofrecida por la EPS.

La Supersalud señaló que continuará monitoreando la situación hasta que se normalice la entrega de medicamentos a los afiliados. La prioridad, según el comunicado, es garantizar la continuidad en el acceso a los tratamientos y evitar que las dificultades operativas derivadas del cambio de operador farmacéutico se conviertan en barreras para los usuarios.

El organismo de vigilancia también mantendrá la revisión sobre los puntos de atención, los canales habilitados y el servicio temporal de entrega a domicilio, con el fin de verificar que las acciones anunciadas por la EPS se cumplan y produzcan resultados concretos.

La situación en Bogotá seguirá siendo evaluada mediante mesas de trabajo y reportes periódicos. Supersalud insistió en que el seguimiento no se limitará a los porcentajes generales de dispensación, sino que también tendrá en cuenta los casos individuales que continúan pendientes.

La entidad espera que la actualización semanal de las bases de datos permita medir con mayor precisión la evolución del plan de contingencia y establecer si las medidas aplicadas por Sanitas están logrando restablecer la entrega de medicamentos de manera continua y oportuna.

Temas Relacionados

Colombia-NoticiasEPS SanitasSupersaludentrega de medicamentosmedicamentos en Bogotá

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Directora de la SAE denuncia amenazas, mensajes anónimos y un dron frente a su vivienda

Diana Bravo aseguró que desde que asumió el cargo ha recibido intimidaciones que también han involucrado a su familia. La funcionaria relató que un dron llegó hasta la ventana de su residencia en horas de la noche

Directora de la SAE denuncia amenazas, mensajes anónimos y un dron frente a su vivienda

FundaRedes asegura que Estados Unidos ejecutó solo bombardeo contra el ELN en Venezuela

La ONG afirmó que el ataque en Apure se realizó con aeronaves no tripuladas estadounidenses y que militares venezolanos llegaron a la zona después de la operación

FundaRedes asegura que Estados Unidos ejecutó solo bombardeo contra el ELN en Venezuela

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para evitar multas este viernes 6 de noviembre

El Pico y Placa modifica constantemente por lo que es necesario mantenerse actualizado

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para evitar multas este viernes 6 de noviembre

Pico y Placa Cartagena evita multas este viernes 6 de noviembre

Esto le interesa si va a conducir por las calles de la ciudad hoy

Infobae

Resultados de la Lotería del Quindío 5 de noviembre: números ganadores del premio mayor de $2.000 millones

Lotería del Quindío realiza un sorteo a la semana, todos los jueves, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Resultados de la Lotería del Quindío 5 de noviembre: números ganadores del premio mayor de $2.000 millones
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

ENTRETENIMIENTO

Jessi Uribe, Luis Alfonso y Luister La Voz ‘encendieron’ la previa de los Premios Heat 2026 en Puerto Vallarta

Jessi Uribe, Luis Alfonso y Luister La Voz ‘encendieron’ la previa de los Premios Heat 2026 en Puerto Vallarta

Karol G lidera la cuota de presentaciones colombianas en la gala de los Latin Grammy 2026

María Fernanda Yepes recordó su tránsito del modelaje a la actuación, y sus etapas en ‘Sin senos no hay paraíso’ y ‘Rosario Tijeras’

‘Window Shopper’: así es el nuevo tema de Blessd con guiños a 50 Cent y hasta a Peso Pluma

Blessd ya tiene una estatua de seis metros que apunta a convertirse en parada obligada de Medellín: “Pa’ que vayan y se tomen foticos”

Deportes

Carlos Antonio Vélez alertó por las falencias defensivas de Nacional, América y Junior: “Que no se engañe nadie”

Carlos Antonio Vélez alertó por las falencias defensivas de Nacional, América y Junior: “Que no se engañe nadie”

Juan Pablo Montoya le tiró un sablazo a Ferrari por el roce entre Hamilton y Leclerc en México: “Están creando un ambiente maluco dentro del equipo”

Juan David Cabal, futbolista colombiano, recibió fuerte advertencia de su director técnico en la Juventus, en pleno partido: “Te daré un puñetazo”

Jhon Arias regresó al gol después de 20 partidos con Palmeiras: fue la figura ante Remo antes de una nueva convocatoria de la selección Colombia

Cuánto dinero recibirá Emanuel Otálvaro por su medalla de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026