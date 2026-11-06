Supersalud refuerza vigilancia a Sanitas por entrega de medicamentos en Bogotá

Superintendencia de Salud y EPS Sanitas - La EPS reportó un nivel de dispensación del 84 %, con 60.799 fórmulas entregadas. Supersalud exigió reportes semanales sobre los usuarios que todavía tienen medicamentos pendientes | crédito Supersalud

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La Superintendencia Nacional de Salud intensificó el seguimiento al plan de contingencia implementado por la EPS Sanitas para atender las dificultades en la entrega de medicamentos en Bogotá tras el cambio de operador farmacéutico. La entidad informó que, durante una mesa de trabajo, la EPS reportó un nivel de dispensación del 84 %, con 60.799 fórmulas entregadas.

La jornada fue liderada por el superintendente de salud ad hoc para la EPS Sanitas, Luis Gabriel Fernández Franco, quien verificó la atención de los afiliados que aún tienen solicitudes pendientes y revisó las medidas adoptadas para garantizar la continuidad en la entrega de medicamentos.

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Según el comunicado de Supersalud, la mesa de trabajo permitió revisar los avances del plan de contingencia puesto en marcha por la EPS y por su operador farmacéutico en Bogotá. El objetivo principal fue establecer si las acciones implementadas están permitiendo normalizar progresivamente la dispensación y reducir el número de usuarios afectados por retrasos.

Entrega de medicamentos EPS - crédito Colprensa

Sanitas reporta 60.799 fórmulas entregadas

Durante la reunión, la EPS Sanitas informó que alcanzó un nivel de dispensación del 84 %, con 60.799 fórmulas entregadas. La entidad también explicó cuáles son las estrategias que viene aplicando para avanzar en la normalización de la operación farmacéutica después del cambio de operador.

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Entre las medidas adoptadas se encuentra la ampliación de la vigencia de las órdenes médicas, una decisión que busca evitar que los usuarios pierdan la posibilidad de reclamar sus medicamentos por vencimiento de la fórmula mientras persisten retrasos en algunos puntos de atención.

La EPS también flexibilizó el proceso de entrega de medicamentos con la presentación de la fórmula médica y habilitó temporalmente un servicio de entrega domiciliaria gratuita. A estas acciones se suman el refuerzo de personal en los puntos de atención, la apertura de nuevos canales de servicio y la ampliación de horarios.

Supersalud indicó que estas medidas permanecen bajo seguimiento y que la entidad continuará verificando su aplicación y el efecto que tienen sobre los usuarios con entregas pendientes. La vigilancia busca establecer si el plan de contingencia logra restablecer de manera efectiva la entrega de medicamentos y evitar nuevas interrupciones.

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EPS Sanitas - crédito Keralty

Supersalud exige actualización semanal de casos pendientes

Como resultado de la jornada, la Superintendencia Nacional de Salud solicitó además a la EPS Sanitas una actualización semanal de las bases de datos de usuarios que todavía tienen medicamentos pendientes por recibir.

Con esta información, la entidad podrá hacer seguimiento al avance de las medidas implementadas y verificar si disminuye el número de afiliados afectados. El propósito es contar con un registro actualizado que permita identificar casos pendientes y revisar la respuesta ofrecida por la EPS.

La Supersalud señaló que continuará monitoreando la situación hasta que se normalice la entrega de medicamentos a los afiliados. La prioridad, según el comunicado, es garantizar la continuidad en el acceso a los tratamientos y evitar que las dificultades operativas derivadas del cambio de operador farmacéutico se conviertan en barreras para los usuarios.

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El organismo de vigilancia también mantendrá la revisión sobre los puntos de atención, los canales habilitados y el servicio temporal de entrega a domicilio, con el fin de verificar que las acciones anunciadas por la EPS se cumplan y produzcan resultados concretos.

La situación en Bogotá seguirá siendo evaluada mediante mesas de trabajo y reportes periódicos. Supersalud insistió en que el seguimiento no se limitará a los porcentajes generales de dispensación, sino que también tendrá en cuenta los casos individuales que continúan pendientes.

La entidad espera que la actualización semanal de las bases de datos permita medir con mayor precisión la evolución del plan de contingencia y establecer si las medidas aplicadas por Sanitas están logrando restablecer la entrega de medicamentos de manera continua y oportuna.

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