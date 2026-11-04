Medio Ambiente

Más lluvias por El Niño: qué puede pasar con los incendios forestales en la Patagonia este verano

La mayor acumulación de nieve y las precipitaciones por encima de los valores habituales ofrecen mejores condiciones para el verano, aunque los expertos advierten que en determinados períodos el riesgo podría aumentar

Incendios en Chubut - 5 de febrero
El inicio de la temporada 2026-2027 tendría una peligrosidad de incendios menor durante noviembre y diciembre
Guardar

La Patagonia llega al verano con más nieve en las montañas, lagos en niveles elevados y una primavera con lluvias por encima de los valores habituales. El Niño y la recuperación de la humedad ofrecen un alivio inicial frente a los incendios forestales, aunque los informes científicos advierten que esa mejora no elimina el peligro para la segunda mitad de la temporada.

El escenario previsto para 2026-2027 es distinto al de los últimos veranos, cuando la sequía prolongada, las altas temperaturas y la escasez de precipitaciones facilitaron incendios de gran magnitud en la cordillera patagónica. Sin embargo, el aumento de las lluvias también puede favorecer la aparición de vegetación que, ante un período de calor y sequedad, se convertirá en material disponible para el fuego.

PUBLICIDAD

Los estudios sobre la región prevén un inicio de verano con menor peligrosidad relativa, sobre todo durante noviembre y diciembre. La vigilancia deberá concentrarse luego en enero y, especialmente, entre febrero y marzo, cuando podrían combinarse una caída de la humedad relativa, temperaturas más altas y una mayor cantidad de pastos y ramas secas.

Vista de la Tierra desde el espacio con el océano Pacífico, la costa de Sudamérica, formaciones nubosas y un área de tonalidad rojiza sobre el mar.
Las nevadas y lluvias de 2026 elevaron la humedad en la cordillera patagónica tras dos años de condiciones secas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las lluvias recuperaron parte de la humedad perdida en la Patagonia

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) indicó que la Patagonia atravesó condiciones secas desde mediados de 2024, una situación que continuó durante 2025 y los primeros meses de 2026. En varias zonas, las precipitaciones estuvieron cerca de un 40% por debajo de lo normal.

Esa falta de agua coincidió con incendios forestales que afectaron sectores de la Comarca Andina, una región que abarca localidades de Río Negro y Chubut, entre ellas El Hoyo, Epuyén, Lago Puelo y El Bolsón. Los focos también alcanzaron áreas cercanas a los parques nacionales Lago Puelo y Los Alerces.

PUBLICIDAD

El cambio comenzó a observarse durante el invierno de 2026, con mayores nevadas en las zonas altas y un incremento de las lluvias en sectores cordilleranos. El pronóstico climático trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para octubre, noviembre y diciembre prevé precipitaciones superiores a los valores normales en buena parte de la Patagonia, salvo en el extremo sudoeste y Tierra del Fuego.

La acumulación de nieve puede contribuir a mantener el caudal de los cursos de agua durante el deshielo. A la vez, la humedad acumulada en los bosques y en el sotobosque —la vegetación baja que crece debajo de los árboles— reduce las condiciones favorables para que un foco se inicie y se expanda durante las primeras semanas del verano.

El informe para Río Negro prevé menor peligro al comienzo del verano

El reporte “Peligrosidad de incendios prevista en la región cordillerana de Río Negro para la temporada 2026-2027”, elaborado para el Servicio de Prevención y Lucha Contra Incendios Forestales de Río Negro (Splif), plantea una temporada con dos etapas diferenciadas.

Durante noviembre y diciembre, la peligrosidad de incendios sería menor que la registrada en años anteriores. El motivo es la combinación de lluvias durante el invierno y la primavera, que permite que la vegetación llegue al verano con mayor contenido de humedad.

El análisis se apoya en el Índice Meteorológico de Peligros de Incendios, una herramienta utilizada para medir las condiciones que favorecen el fuego. El sistema toma en cuenta la temperatura, la humedad del aire, el viento y las precipitaciones.

En términos simples, este índice permite calcular dos aspectos: la velocidad con la que un incendio puede avanzar y la cantidad de vegetación seca que podría arder. A mayor temperatura, menor humedad y más viento, las condiciones se vuelven más favorables para la propagación de las llamas.

Mapa térmico del océano Pacífico y el continente americano con una franja roja central y una barra de escala cromática de temperatura inferior.
La vegetación conserva más humedad después de una primavera con precipitaciones por encima de los valores habituales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Febrero y marzo concentran la mayor preocupación por los incendios forestales

La mejora prevista para el inicio del verano no se mantendría necesariamente durante toda la estación. El informe elaborado para el Splif anticipa un cambio de tendencia a partir de enero, con un aumento de la peligrosidad relativa y un pico posible entre febrero y marzo.

El principal factor es la evolución de la humedad y las temperaturas. Las proyecciones anticipan una baja de la humedad relativa durante enero y febrero, junto con un aumento de la temperatura hacia marzo.

La humedad relativa expresa la cantidad de vapor de agua presente en el aire. Cuando disminuye, el ambiente absorbe con mayor rapidez la humedad de hojas, ramas, pastos y troncos pequeños. Ese proceso seca la vegetación y facilita que una chispa, una quema fuera de control o un foco accidental se conviertan en un incendio.

A eso se suma el crecimiento de vegetación durante una primavera húmeda. Los pastos, hojas y ramas finas forman parte de los llamados combustibles finos, materiales que se encienden con facilidad y permiten que el fuego avance más rápido. La mayor cantidad de lluvias puede generar más de ese material, que luego queda expuesto a las altas temperaturas estivales.

Vista aérea dividida entre un bosque verde con lagunas y un terreno árido con suelo agrietado, árboles secos y un incendio forestal con humo.
Los incendios recientes afectaron sectores de la Comarca Andina, entre Río Negro y Chubut, incluidos El Hoyo, Epuyén, Lago Puelo y El Bolsón (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cambio climático mantiene una tendencia de mayor riesgo en el norte patagónico

La recuperación de humedad no modifica la tendencia de fondo que atraviesa al norte de la Patagonia. Los estudios señalan una sucesión de años más cálidos y secos, una combinación que aumenta las posibilidades de incendios forestales y complejiza su control.

Por eso, una temporada con lluvias por encima de lo normal no equivale a una reversión completa de las condiciones que impulsaron los incendios recientes. La región parte de un escenario de estrés hídrico acumulado, bosques afectados por el fuego y variaciones cada vez más marcadas entre períodos de lluvias intensas y semanas de calor.

Las precipitaciones abundantes también generaron problemas en las áreas ya quemadas. En sectores medios y bajos de la Comarca Andina, la caída concentrada de agua provocó erosión, desprendimientos y cortes de rutas en localidades como Epuyén y El Hoyo.

La erosión ocurre cuando el agua arrastra suelo, piedras y restos de vegetación. En territorios afectados por incendios, el fenómeno puede ser más intenso porque el fuego reduce la cobertura vegetal que protege el terreno y absorbe parte de las lluvias.

Varios hombres con pañuelos en el rostro observan una franja de fuego en el horizonte sobre tierra agrietada, bajo humo denso y el sol.
La reforestación con especies nativas busca recuperar los bosques dañados y estabilizar los terrenos de la cordillera (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reforestación tendrá mejores condiciones si se sostiene la humedad

La mayor disponibilidad de agua puede favorecer la recuperación de bosques y matorrales afectados por incendios. En El Bolsón, Epuyén y otras localidades de la cordillera se realizaron plantaciones de especies nativas con participación de gobiernos provinciales, organizaciones no gubernamentales, escuelas y comunidades locales.

La revegetación ayuda a estabilizar los suelos, limita la erosión y permite recuperar gradualmente la cobertura vegetal. Su resultado dependerá de que las lluvias se distribuyan de manera más regular y de que no se registren períodos prolongados de altas temperaturas y baja humedad.

Para la temporada 2026-2027, las lluvias asociadas a El Niño ofrecen mejores condiciones de partida que las de los últimos veranos. La previsión no descarta incendios, pero desplaza el mayor nivel de atención hacia el período que va desde febrero hasta el comienzo del otoño.

Temas Relacionados

El NiñoEl Niño 2026Verano 2027Incendios forestalesPatagoniaúltimas noticiasFenómeno El Niño en ArgentinaFenómeno El Niño

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué un anzuelo o una bolsa usada representa un riesgo para la fauna australiana

Científicos detectaron que dos especies fúngicas circulan entre serpientes y dragones de agua, y recomendaron seis pautas de higiene para evitar contagios

Por qué un anzuelo o una bolsa usada representa un riesgo para la fauna australiana

Estuvieron aisladas hasta 15 millones de años: las bacterias únicas que revelan la biodiversidad menos visible de la Antártida

Un estudio publicado en PNAS cuestiona la idea de que los microorganismos se dispersan por todo el planeta y abre interrogantes sobre evolución, conservación y biotecnología

Estuvieron aisladas hasta 15 millones de años: las bacterias únicas que revelan la biodiversidad menos visible de la Antártida

Reciclaje químico, mecánico y térmico: los tres métodos que utiliza Japón para gestionar los residuos plásticos

El país asiático combina diversas vías para el tratamiento de estos desechos, aunque una de ellas concentra la mayor proporción y plantea debates sobre su impacto ambiental y su aporte a la economía circular

Reciclaje químico, mecánico y térmico: los tres métodos que utiliza Japón para gestionar los residuos plásticos

El impacto de El Niño en el verano 2027: los destinos con más riesgo de tormentas, crecidas y días nublados

Las proyecciones climáticas anticipan contrastes marcados entre los principales sitios turísticos de la región. Especialistas explicaron qué señales observar

El impacto de El Niño en el verano 2027: los destinos con más riesgo de tormentas, crecidas y días nublados

La ONU alertó que el deshielo entró en una fase crítica por el calentamiento global: las consecuencias

Dos evaluaciones científicas señalan consecuencias irreversibles si la temperatura supera el umbral de 1,5 °C: el retroceso de las masas polares y de montaña modificará el abastecimiento de agua dulce y elevará el nivel del mar en las costas de toda la Tierra

La ONU alertó que el deshielo entró en una fase crítica por el calentamiento global: las consecuencias
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Álvaro Leyva se despachó contra la JEP al acusarla de “inventar normas” en Colombia: “Un engendro impropio”

Álvaro Leyva se despachó contra la JEP al acusarla de “inventar normas” en Colombia: “Un engendro impropio”

El Senamhi pronostica lloviznas y ráfagas en Lima para hoy, 4 de noviembre: este es el reporte completo

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

Cómo denunciar la violencia de género en Perú: conoce las rutas de ayuda y las penas previstas por feminicidio

La Libertad soportará temperaturas de hasta 36 °C durante el verano: Senamhi advierte calor superior a lo normal

DEPORTES

Hernán Crespo anunció que será padre por cuarta vez a los 51 años: su novia Antonella Silguero está embarazada

Hernán Crespo anunció que será padre por cuarta vez a los 51 años: su novia Antonella Silguero está embarazada

Liverpool, Manchester City y Como saldrán a la cancha por la fecha 4 de la Champions League: la agenda de la jornada

Relevos, salud y camaradería: el poder de la natación como espacio de pertenencia después de los 50

“Por qué Messi dejó de correr a los 24 años”: el puntilloso informe que explica la metamorfosis del ídolo argentino

Jugó en la NBA y una lesión lo llevó “a la etapa más oscura” de su vida: Greivis Vásquez contó cómo superó la depresión tras su retiro

ENTRETENIMIENTO

Tres amigos, poco dinero y ningún plan en la nueva serie de Paramount+

Tres amigos, poco dinero y ningún plan en la nueva serie de Paramount+

El director James Gunn se ilusiona con el regreso de Margot Robbie al Escuadrón Suicida: “Me encanta como Harley”

Josh O’Connor responde a los rumores sobre ser el próximo James Bond: “Es extraordinario ser tan siquiera considerado”

De La Habana al escenario de Arjona: cuatro artistas que han logrado escapar del régimen cubano y obtener el éxito

Michael Douglas advierte a los novatos en Hollywood: no se enamoren de sus coprotagonistas