Descubren cómo el reloj interno de las plantas activa sus defensas ante suelos salinos

El reloj biológico vegetal anticipa las variaciones de luz y humedad en el entorno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La acumulación excesiva de minerales en los terrenos productivos representa un grave peligro para la seguridad alimentaria en todo el planeta. Las temperaturas extremas y los períodos secos y prolongados aceleran la evaporación del agua superficial, lo que deja costras salobres sobre la superficie arable.

A su vez, la escasez hídrica empuja a los productores a recurrir a fuentes de menor calidad o de vertientes saladas para el riego, un hábito que agrava el deterioro de la tierra. Cálculos del ámbito científico indican que la salinidad amenaza los cultivos en la mitad del regadío mundial, una condición crítica que compromete la supervivencia de la producción alimentaria frente a los rigores del clima.

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Frente a un panorama tan hostil, la botánica comprobó hace tiempo que el reino vegetal cuenta con un reloj biológico capaz de anticipar los cambios de luz y de humedad que ocurren durante la jornada. Asimismo, los especialistas observaron que los mecanismos de protección celular se encienden en franjas horarias específicas para responder a las exigencias del entorno.

Sin embargo, persistía una incógnita crucial: se desconocía la vía exacta mediante la cual el reloj biológico activa defensas cuando las raíces absorben compuestos dañinos en el terreno. El puente material que une la noción celular del tiempo con el despliegue del escudo defensivo permanecía sin respuesta.

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Los ensayos con ciclos de 21 horas comprobaron que la sincronización con el ambiente favorece la supervivencia vegetal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese interrogante halló una respuesta concreta a través de una investigación encabezada por biólogos de la Universidad de Washington en San Luis, según un estudio publicado en la revista Science Advances. El equipo descubrió que una proteína del reloj detecta el exceso mineral y libera interruptores genéticos que protegen a la célula mediante gotas microscópicas en el núcleo. Al operar esta molécula como una compuerta directa, la capacidad del vegetal para resistir la agresión ambiental queda estrechamente vinculada con la hora del día.

Gotas nucleares que liberan los genes de defensa vegetal

El hallazgo gira en torno a la molécula TIME FOR COFFEE, identificada por las siglas TIC, cuya tarea habitual consiste en coordinar las etapas del ritmo biológico en la planta de ensayo Arabidopsis.

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Frente a una subida repentina de sales en el entorno, esta proteína experimenta una separación de fase líquida, esto es, una transformación física por la cual las moléculas forman gotas espesas y móviles dentro del núcleo, muy parecido a lo que ocurre cuando el aceite se divide en el agua. La aparición de estas formaciones no responde a una simple falta de líquido ni a la presencia de azúcares, sino puntualmente al contacto con los minerales salinos.

“Cuando una planta detecta sal, una proteína del reloj se agrupa en diminutas gotas dentro del núcleo, lo que libera los genes protectores para que se activen”, afirmó Xuehua Zhong, profesora distinguida en la Escuela de Artes y Ciencias de la Universidad de Washington en San Luis, según el comunicado de prensa. Zhong explicó que este enlace directo permite que el sistema defensivo actúe en sintonía con las variaciones cotidianas del ambiente.

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La reorganización de la cromatina desplaza enzimas represoras y activa los escudos genéticos NAC019 y RD29A. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En condiciones normales, un conjunto de enzimas represoras permanece adherido al material genético para evitar un gasto innecesario de energía. No obstante, en cuanto surgen las gotas microscópicas, la proteína TIC absorbe a esos guardianes moleculares, lo que retira la traba celular y permite que la planta lea sus órdenes de emergencia.

La reorganización de la cromatina, entendida como el ovillo ordenado que forma el ADN y las proteínas nucleares, adquiere un protagonismo central en esta maniobra. El trabajo concluye que el estrés salino induce la acetilación de histonas en sectores decisivos del mapa genético, un ajuste molecular que activa escudos naturales como los genes NAC019 y RD29A.

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Según se detalla en el estudio, “la formación de condensados inducida por la sal vincula la regulación de la cromatina con los tiempos circadianos”, lo que demuestra que un reordenamiento físico dentro del núcleo incide de inmediato sobre la función de los genes. Si este mecanismo falla, el daño celular se multiplica y castiga las raíces.

La sincronización horaria determina la supervivencia del cultivo

El rendimiento de este blindaje biológico cambia según el momento de la jornada en que el vegetal recibe la agresión mineral. La activación de los escudos genéticos alcanza su mayor fuerza cuando el ingreso salino coincide con las horas de mayor actividad programadas por el reloj circadiano. Dicho de otro modo, una misma cantidad de sal produce efectos moleculares desiguales según el instante en que ocurra el contacto.

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La edición genética de la proteína TIME FOR COFFEE abre vías para recuperar tierras agrícolas degradadas por la salinidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El reloj modela directamente las respuestas al estrés”, afirmó Zhong, según el comunicado de prensa, tras recordar que una amenaza idéntica genera desenlaces celulares distintos según la hora.

Durante los ensayos, aquellas plantas con un ciclo acortado a 21 horas mejoraron notablemente su supervivencia cuando los investigadores las colocaron bajo jornadas artificiales de esa misma duración, lo que ratificó la conveniencia de sincronizar el reloj celular con los ciclos del ambiente exterior.

Este avance ofrece claves concretas para desarrollar cosechas capaces de afianzarse en tierras que hoy se consideran perdidas. En vista de que la molécula TIME FOR COFFEE opera como un interruptor sensible a los minerales, el comunicado de prensa indica que este mecanismo podría transformarse en un blanco estratégico para el mejoramiento botánico y la edición genética en cultivos de consumo masivo.

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Adecuar los ritmos biológicos de las especies sembradas al clima particular de cada región se perfila como una solución prometedora para blindar la producción de alimentos frente al avance de la salinidad en los campos de todo el mundo.