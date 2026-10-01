Detienen a cuatro custodios por presunta tortura y homicidio de un interno en el Cereso 1 de Chihuahua

Un video registrado por cámaras de seguridad en la zona de revisión muestra a custodios del Cereso Estatal No. 1 en Chihuahua junto a un interno dentro de un área enrejada. En las imágenes se observa el ingreso del hombre al espacio delimitado, así como a personal de seguridad golpeando y arrojándole agua de una cubeta durante el desarrollo de la grabación, por estos hechos, fueron detenidos 4 elementos

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Cuatro custodios del Centro de Reinserción Social (Cereso) estatal número 1 de Chihuahua fueron detenidos por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado agravado y tortura, luego de que un hombre privado de la libertad murió tras ser presuntamente golpeado y sometido a actos de violencia dentro del centro penitenciario.

La Fiscalía de Chihuahua, Distrito Zona Centro, informó que los hechos ocurrieron la noche del 8 de julio de 2026, en el área de aduana y revisión del Cereso 1, después de que la víctima acudió a una audiencia inicial ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

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La víctima fue identificada como Edwin C. C., de 45 años, quien se encontraba privado de la libertad por una investigación relacionada con el delito de narcomenudeo.

Video documenta presunta tortura dentro del Cereso 1

Detenidos cuatro custodios por la presunta tortura y homicidio de un interno en Cereso de Chihuahua (especial)

De acuerdo con la Fiscalía, como parte de las investigaciones se obtuvo un video que forma parte de la carpeta de investigación y en el que presuntamente se observan las agresiones cometidas contra la víctima.

Según la información ministerial, Edwin C. C. recibió múltiples golpes y habría sido sometido a maniobras para impedirle respirar. Los investigadores señalan que los custodios presuntamente intentaron asfixiarlo con agua y con un trozo de tela.

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Además, la víctima habría recibido patadas en el cuello, agresiones que, de acuerdo con las indagatorias, ocurrieron mientras se encontraba en el área de aduana y revisión del centro penitenciario.

La Fiscalía indicó que estos hechos son investigados como tortura y homicidio calificado agravado, por lo que se realizaron las diligencias necesarias para identificar a los posibles responsables y obtener las órdenes judiciales correspondientes.

Detienen a cuatro custodios del Cereso 1

Los hechos quedaron granados (Captura de pantalla)

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), cumplimentaron las órdenes de aprehensión contra cuatro personas señaladas por su probable relación con los hechos.

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Los detenidos son Ramón Alejandro O. O., de 24 años; Carlos Gerardo O. A., de 36 años; Silvino P. M., de 59 años; y Luis Carlos G. C., de 24 años.

Las órdenes fueron giradas por un juez de Control del Distrito Judicial Morelos, dentro de la causa penal 2603/2026, a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, con sede en la ciudad de Chihuahua.

Los cuatro quedaron a disposición de la autoridad judicial y se encuentran en espera de que se determine la fecha y hora para la audiencia inicial, en la que se definirán las imputaciones correspondientes y su situación jurídica conforme avance el proceso.

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La Fiscalía precisó que los señalados se desempeñaban como policías procesales del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y que son investigados por su probable participación en los hechos que terminaron con la muerte de Edwin C. C.

SSPE investiga a los policías procesales

El cuerpo del interno permaneció en una silla de ruedas al desvanecerse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de la investigación penal, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado inició un procedimiento interno a través de la Subsecretaría de Asuntos Internos.

El expediente quedó registrado bajo la carpeta Q-113/SAI/SSPE/2026, mediante la cual se desarrolla el proceso administrativo relacionado con los cuatro servidores públicos y se analiza la suspensión de sus cargos.

La investigación penal y el procedimiento administrativo avanzan por vías distintas, mientras los cuatro detenidos permanecen a disposición de las autoridades.

El caso será llevado ante un juez de Control, quien deberá determinar la situación jurídica de los acusados durante las primeras etapas del proceso penal.

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La Fiscalía de Chihuahua mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte de Edwin C. C. y determinar las responsabilidades que correspondan por las agresiones registradas dentro del Cereso 1.