Alerta en la Patagonia: mueren más crías de ballena de lo habitual y sospechan de una bacteria

Los hallazgos, registrados desde junio en el sur argentino, activaron la alerta entre especialistas y autoridades provinciales - EFE/Alberto Ortiz

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Cientos de crías de ballena franca austral murieron en las costas de la Patagonia argentina en los últimos meses, en un episodio que mantiene en alerta a científicos y autoridades de la provincia de Chubut. Las primeras investigaciones apuntan a una infección bacteriana como posible causa de una temporada con una mortalidad especialmente elevada, según informó la agencia AFP.

Los casos se registran desde junio y afectan a una de las principales zonas de reproducción de la especie en el Atlántico Sur. Solo en los últimos días, decenas de ballenatos aparecieron sin vida en playas del sur de Argentina, lo que aceleró los esfuerzos científicos por determinar el origen del fenómeno.

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Una bacteria bajo sospecha en los primeros análisis

Una investigación científica en Chubut analiza una infección bacteriana como posible causa de la muerte de ballenatos en las costas de la Patagonia argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los veterinarios investigan si detrás de las muertes se encuentra la erisipela, una enfermedad infecciosa provocada por bacterias que pueden estar presentes de forma habitual en la piel de estos mamíferos marinos. Las autoridades de Chubut indicaron que los primeros análisis apuntan a un microorganismo marino común, aunque la investigación permanece abierta y sin conclusiones definitivas.

“La tasa de mortalidad entre las crías es bastante alta, especialmente esta temporada”, declaró a AFP Mariano Coscarella, investigador del Laboratorio de Mamíferos Marinos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

El científico consideró que los indicios orientan por el momento hacia una causa natural, pero advirtió que todavía no puede descartarse por completo una posible influencia de la actividad humana.

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El Gobierno provincial informó que trabaja en conjunto con la comunidad científica para esclarecer el origen del episodio. Los análisis continúan y los resultados definitivos aún no están disponibles.

Puerto Madryn y Valdés, epicentro de la mortandad

Los veterinarios estudian el microorganismo habitual en la piel de estos cetáceos, aunque la pesquisa sigue abierta y las autoridades chubutenses advirtieron que todavía no existen conclusiones definitivas (Crédito: AFP)

Puerto Madryn y la cercana península Valdés constituyen uno de los principales refugios reproductivos de la ballena franca austral en el hemisferio sur. Cada año, numerosos ejemplares llegan a esas aguas para reproducirse y criar a sus ballenatos. Estos cetáceos pueden alcanzar unos 17 metros de longitud y rondar las 40 toneladas de peso en la adultez.

Los números de esta temporada contrastan con los del año anterior. En 2025 se contabilizaron en la zona un récord de 2.110 ballenas, de las cuales unas 800 eran ejemplares jóvenes. Este año, el recuento se sitúa en 1.375 animales, con cerca de 400 crías, según los datos aportados por Coscarella a la agencia AFP.

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La diferencia entre ambas temporadas refleja la magnitud del episodio actual. Sin embargo, los especialistas prefieren aguardar los resultados definitivos antes de establecer comparaciones o sacar conclusiones sobre las causas del descenso.

La población no corre riesgo a mediano plazo, según los científicos

La administración provincial informó que las pruebas continúan sin resultados finales, mientras los equipos especializados procesan muestras para identificar la causa (EFE/Fundación Rewilding)

Pese al elevado número de muertes registrado, el investigador del Conicet señaló que el episodio no representa por ahora un peligro a mediano plazo para la población de ballenas de la región. Uno de los factores que respalda esa evaluación es la longevidad de la especie: las autoridades locales estiman que una ballena franca austral puede vivir alrededor de 60 años.

La especie, protegida en Argentina desde la década de 1980, logró recuperar sus números tras siglos de caza comercial intensiva. La península Valdés es uno de los sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) precisamente por su valor como hábitat de estos mamíferos.

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Los científicos continúan con las necropsias y el análisis de muestras para confirmar o descartar la hipótesis bacteriana. Los resultados determinarán si se trata de un evento aislado o de un patrón que exige medidas de conservación más amplias para proteger a la especie en el Atlántico Sur.