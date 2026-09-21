El impacto de la cafeína más allá del desayuno: alertan sobre su efecto en la biodiversidad de ríos y arroyos

La cafeína llega a los ríos porque las plantas de tratamiento de aguas residuales no la eliminan por completo y puede persistir entre 100 y 240 días en el agua - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La cafeína del café y el té contamina los ríos y podría volver más vulnerables a pequeños crustáceos clave para el equilibrio de los ecosistemas de agua dulce, según un estudio publicado esta semana en la revista Biology Letters.

Investigadores de la Universidad de Bonn y la Universidad Metropolitana de Manchester demostraron que concentraciones elevadas de cafeína en el agua aumentan la actividad de un pequeño crustáceo llamado Gammarus pulex y reducen su tendencia a refugiarse en zonas oscuras, un comportamiento esencial para evitar a sus depredadores.

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El hallazgo encendió alarmas sobre un contaminante que suele pasar desapercibido frente a amenazas más visibles como los plásticos o los metales pesados.

La contaminación por cafeína en los ríos puede volver más vulnerables a los crustáceos de agua dulce, según un estudio publicado en Biology Letters - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cafeína llega a los ríos porque las plantas de tratamiento no la eliminan del todo

Aunque la cafeína es biodegradable en condiciones ideales, los sistemas de tratamiento de aguas residuales no logran eliminarla por completo. Con una vida media de entre 100 y 240 días, el compuesto persiste en los cursos de agua y se ha detectado en ríos de todo el mundo, desde zonas urbanas hasta arroyos remotos. Las concentraciones más altas se registran en ríos muy contaminados, donde pueden superar los 10.000 nanogramos por litro, el nivel utilizado en el experimento como escenario de alta contaminación.

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El equipo colocó 120 ejemplares de Gammarus pulex en 12 tanques con dos niveles de concentración de cafeína: 100 nanogramos por litro (contaminación de fondo) y 10.000 nanogramos por litro (contaminación elevada). Cada tanque albergaba cinco individuos infectados con el parásito Polymorphus minutus y cinco no infectados. Tras 20 horas de exposición, cada animal fue sometido a una prueba de comportamiento en un tubo dividido en una mitad iluminada y otra oscura.

Los crustáceos expuestos a alta concentración de cafeína se comportan como si tuvieran un parásito manipulador

El dato más llamativo del estudio es la comparación entre los efectos de la cafeína y los del parásito. El parásito P. minutus es conocido por alterar el comportamiento de su huésped para facilitar su propio ciclo de vida: infecta al crustáceo, modifica su aversión a la luz y lo vuelve más visible, lo que aumenta las probabilidades de que un ave acuática lo consuma. Allí, en el interior del ave, el parásito completa su reproducción.

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El experimento con 120 ejemplares de Gammarus pulex comparó concentraciones de 100 y 10.000 nanogramos por litro de cafeína en 12 tanques - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que encontraron los investigadores es que la exposición a cafeína en alta concentración produjo una reducción de la fotofobia comparable a la que genera esa infección parasitaria. En otras palabras, sin ningún parásito de por medio, la cafeína disuelta en el agua logró modificar el comportamiento antipredador del crustáceo en una magnitud estadísticamente similar.

“Las sustancias químicas derivadas del ser humano pueden modificar el comportamiento antipredador en una dirección similar a la manipulación mediada por parásitos evolucionados, lo que podría aumentar el riesgo de depredación y, en última instancia, alterar la dinámica del ecosistema”, escribieron Elias Fritzsche, Hannah Otto y sus colegas en el artículo.

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El Gammarus pulex cumple un rol crítico en la cadena alimentaria acuática

La preocupación no es menor si se considera el lugar que ocupa este crustáceo en el ecosistema. El Gammarus pulex —también conocido como camarón de agua dulce— es uno de los principales descomponedores de materia orgánica en ríos y arroyos: tritura hojas caídas y recicla nutrientes. Al mismo tiempo, es una fuente de alimento fundamental para peces, aves y otros invertebrados. Si la cafeína reduce su capacidad de esconderse de los depredadores y los vuelve más activos y visibles, las consecuencias podrían escalar a toda la red trófica.

Los autores advierten que una mayor tasa de depredación sobre esta especie podría reducir las poblaciones de Gammarus y, con ello, afectar procesos ecológicos como la descomposición de hojas, el reciclaje de nutrientes y el flujo de energía en los ecosistemas acuáticos.

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Los autores advierten que una mayor depredación sobre Gammarus pulex podría afectar la descomposición de hojas, el reciclaje de nutrientes y el flujo de energía en los ecosistemas acuáticos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin grupo de control, la interpretación de los resultados se acota

Los propios investigadores reconocen una limitación metodológica relevante: el diseño experimental no contempló un grupo de control completamente libre de cafeína. El estudio comparó dos concentraciones ambientalmente relevantes —baja y alta—, por lo que sus conclusiones describen efectos dependientes de la dosis, no el impacto de la cafeína en sí misma respecto de un escenario sin exposición.

Tampoco se registró el tanque de origen de cada individuo durante las pruebas de comportamiento, lo que impidió incorporar ese factor en los modelos estadísticos. Los autores lo reconocen y señalan que, aunque los tanques se distribuyeron de forma alternada y los animales se seleccionaron al azar, no es posible descartar completamente un cierto grado de pseudorreplicación.

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Futuros estudios deberán medir si la cafeína efectivamente aumenta la depredación en campo

Los investigadores señalan que los próximos pasos deberían incluir experimentos que midan directamente si los depredadores capturan con mayor frecuencia a individuos expuestos a concentraciones altas de cafeína, así como estudios de largo plazo que monitoreen las poblaciones de Gammarus pulex en ambientes contaminados. El trabajo también abre preguntas sobre cómo la cafeína interactúa con otros contaminantes presentes en los cuerpos de agua y sobre sus efectos acumulados en distintas especies acuáticas.

El estudio fue realizado con crustáceos recolectados en el arroyo Dransdorfer Bach, en Bonn, Alemania, y fue publicado el 21 de septiembre de 2026 en la revista Biology Letters de la Royal Society.

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