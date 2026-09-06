Colombia

Roy Barreras anunció su retiro definitivo de la política tras 20 años de carrera pública: “¡Los dejo descansar!"

El excongresista y excandidato presidencial vinculó la decisión a la obtención de su maestría en Literatura Creativa en la Universidad de Salamanca, donde se graduó junto a su esposa

Roy Barreras afirmó que se retira de la carrera política tras 20 años de actividad - crédito Infobae Colombia
Roy Barreras afirmó que se retira de la carrera política tras 20 años de actividad - crédito Infobae Colombia
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El excongresista y excandidato presidencial Roy Barreras anunció su retiro definitivo de la política tras dos décadas de carrera pública. No más medicina; no más política! Los dejo descansar!”, escribió en un mensaje publicado en X junto a fotografías de su graduación en la Universidad de Salamanca.

El excongresista, que ejerció durante 17 años en el Congreso de Colombia, vinculó el anuncio a la obtención de su grado de maestría en Literatura Creativa en la institución española.

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“Bienvenida la literatura que espero dure otros 20 años”, afirmó en la publicación, en la que también recordó sus dos décadas como médico antes de dedicarse a la vida pública.

Un ciclo que arrancó como médico y siguió en el Congreso

Barreras resumió su trayectoria en dos etapas de veinte años cada una: “Exploré 20 años el cuerpo humano aliviando el dolor. Exploré 20 años el cuerpo social intentando la paz y una sociedad más justa”, escribió. Con esa distinción, planteó que ahora corresponde “explorar el alma humana”.

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El excongresista y excandidato a la presiencia anunció su salida de la política tras 20 años de trabajo - crédito @RoyBarreras/X

El médico y escritor bogotano fue presidente del Senado de la República entre julio de 2022 y mayo de 2023, cargo desde el que impulsó la agenda legislativa del Gobierno de Gustavo Petro. En agosto de 2023 asumió como embajador de Colombia ante el Reino Unido, puesto que dejó en abril de 2025 para lanzar su aspiración presidencial.

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Barreras ganó en marzo la consulta del Frente por la Vida, que lo convirtió en el candidato presidencial de un sector de la izquierda para las elecciones de 2026. Sin embargo, en la primera vuelta del 31 de mayo obtuvo 14.103 votos, equivalentes al 0,05% del total, y reconoció la derrota esa misma noche.

El anuncio llega tras graduarse en Salamanca

El mensaje en X acompañó imágenes de la ceremonia de graduación de Barreras como magíster en Literatura Creativa por la Universidad de Salamanca, institución fundada hace 800 años.

Fotografía de archivo, tomada el pasado 12 de febrero, en la que se captó al exsenador colombiano Roy Barreras, durante una entrevista con EFE, en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas
Fotografía de archivo, tomada el pasado 12 de febrero, en la que se captó al exsenador colombiano Roy Barreras, durante una entrevista con EFE, en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas

El excandidato dedicó el logro académico a la memoria de Miguel de Unamuno, a quien describió como “siempre crítico del poder, cualquiera que sea su forma”.

En la publicación, Barreras planteó una serie de interrogantes sobre la naturaleza humana que vinculó con su nueva etapa como escritor: “¿Qué es lo que nos hace distintos de las demás especies animales? ¿Por qué seguimos siendo crueles y a la vez sublimes? ¿Por qué asesinos y también artistas?”.

Cerró esa reflexión con una frase que definió como certeza compartida: “Todos tenemos hoy una única certeza: CARPE DIEM!”.

El excongresista había anticipado en abril, durante la campaña presidencial, que esa contienda sería su última participación electoral y que planeaba dedicarse a la escritura una vez concluido el proceso.

Roy Barreras rechazó las acusaciones de tráfico de influencias y emprenderá acciones legales - crédito Colprensa
Roy Barreras rechazó las acusaciones de tráfico de influencias y emprenderá acciones legales - crédito Colprensa

En esa misma etapa presentó su segunda novela, fruto de su trabajo en la maestría, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá.

Trayectoria política de Roy Barreras

Primeros años (1992-2000): candidaturas fallidas

  • 1992: candidato al Concejo de Cali por el liberalismo independiente (derrota)
  • 1994: suplente de José Arlén Carvajal en la Cámara de Representantes por el Partido Liberal
  • 1997: buscó la alcaldía de Cali con el Partido Conservador (derrota)
  • 2000: candidato a la Gobernación del Valle del Cauca por Cambio Radical (derrota)
  • 2002: buscó un curul en la Cámara mientras apoyaba a Noemí Sanín a la Presidencia (derrota)

Cámara de Representantes (2006-2010)

  • Elegido representante a la Cámara por Cambio Radical
  • Miembro de la Comisión Tercera de Asuntos Económicos y la Comisión Primera de Cámara
  • Militó en Cambio Radical hasta 2009, cuando fue expulsado
  • Ese mismo año se vinculó al Partido de la U

Senado de la República (2010-2023, con interrupciones)

  • 2010: Elegido senador por el Partido de la U con 81.339 votos
  • Miembro de las comisiones Primera de Asuntos Constitucionales y Segunda de Asuntos Internacionales
  • 2011: presidente de la Comisión de Paz del Senado
  • 2012: Elegido presidente del Congreso de la República (cargo que ejerció entre 2012 y 2013)
  • 2014-2016: presidente del Partido de la U (llegó a ser codirector)
  • Participó como miembro de la delegación del Gobierno colombiano en la mesa de negociación con las FARC-EP en La Habana, Cuba
  • Impulsó normas clave del proceso de paz: la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el Marco Jurídico para la Paz, la Ley de Justicia y Paz y el Acto Legislativo para la Paz
  • 2018-2022: reelegido senador por el Partido de la U, convertido en el candidato más votado con 110 mil votos
  • 2020-2022: electo congresista por el partido Bloque Pacífico/Alianza RAP Pacífico
  • 2021: se vinculó al Pacto Histórico y respaldó la candidatura de Gustavo Petro
  • 2022: reelegido senador por el Pacto Histórico mediante lista cerrada que obtuvo más de dos millones de votos
  • 20 de julio de 2022 al 4 de mayo de 2023: presidente del Senado de la República durante el gobierno de Petro
  • Mayo de 2023: el Consejo de Estado anuló su elección como senador por doble militancia, decisión que ratificó el 23 de mayo de ese año

Embajador en Reino Unido (2023-2025)

Embajada de Colombia en Reino Unido - Roy Barreras - Rey Carlos III
El embajador Roy Barreras entregó credenciales ante el rey Carlos III - crédito @manolitosalazar / X
  • 4 de agosto de 2023: nombrado embajador de Colombia ante el Reino Unido
  • 29 de abril de 2025: presentó renuncia irrevocable para aspirar a la Presidencia

Candidatura presidencial (2026)

  • 8 de marzo de 2026: ganó la consulta del Frente por la Vida con el 3,63% de los votos (255.832 sufragios), superando a Daniel Quintero
  • Candidato presidencial por el partido La Fuerza, colectividad de centroizquierda fundada en 2023
  • 31 de mayo de 2026: primera vuelta presidencial, en la que obtuvo 14.103 votos (0,05% del total) y reconoció la derrota

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