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Cuándo es el siguiente partido de México tras empatar en su primer partido del Mundial Sub 20 ante Benín

El equipo azteca cerrará la Fase de Grupos enfrentando a Polonia y Argentina

México empató en su primer compromiso del Mundial 2026 (X@miseleccionsubs)
México empató en su primer compromiso del Mundial 2026 (X@miseleccionsubs)
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La Selección Mexicana Femenil dejó escapar una ventaja de dos goles y empató 2-2 ante Benín en su debut en el Mundial Sub-20 que se celebra en Polonia. El resultado complicó el inicio del equipo dirigido por Dorival, que necesita sumar en sus siguientes partidos para buscar el pase a la siguiente ronda.

México tuvo la posibilidad de alcanzar a Polonia en la parte alta del Grupo A. Sin embargo, Benín igualó el marcador al minuto 87 y evitó que el combinado azteca iniciara el torneo con una victoria. El encuentro quedó marcado por los dos goles de Gandonou. La delantera convirtió un penalti al minuto 55 y después aprovechó un pase a la espalda de la defensa mexicana para firmar el empate durante la recta final.

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México obtiene un empate en su debut en Polonia 2026.
México obtiene un empate en su debut en Polonia 2026. (TW Selección Mexicana Femenil)

México tomó ventaja con goles de Alice Soto y Montserrat Saldívar

La Selección Mexicana Femenil abrió el marcador después de una jugada construida por el costado izquierdo. Montserrat Saldívar llegó casi a línea de fondo y envió un centro raso. Fong devolvió el balón de primera intención hacia el área chica.

Alice Soto apareció con el arco abierto y empujó el balón para el 1-0. México mantuvo la posesión después del gol, aunque sus ataques carecieron de precisión en el último toque. El equipo dirigido por Dorival se fue al descanso con una ventaja mínima. Benín resistió durante la primera parte, mientras México controló el ritmo del partido y limitó las llegadas de su rival.

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La segunda mitad comenzó con una postura más ofensiva por parte de México. La presión permitió recuperar el balón cerca del área rival y construir la acción que amplió la diferencia en el marcador. Saldívar recibió tras una pared y quedó frente a la arquera de Benín. La atacante definió con sutileza para colocar el 2-0, una ventaja que parecía encaminar a México hacia sus primeros tres puntos en el certamen.

La Selección Mexicana Femenil Sub 20 busca hacer historia en Polonia (Miseleccionfem)
La Selección Mexicana Femenil Sub 20 busca hacer historia en Polonia (Miseleccionfem)

Benín reaccionó con un penalti y un gol al minuto 87

La respuesta del equipo africano llegó poco después del segundo gol mexicano. Un error defensivo derivó en un penalti para Benín al minuto 55. Gandonou cobró hacia el costado izquierdo de la portería. La arquera mexicana alcanzó a desviar el disparo, pero no evitó que el balón entrara. El tanto redujo la distancia a 2-1 y modificó el desarrollo del encuentro, con Benín en busca de otra oportunidad.

La Selección mantuvo la ventaja durante buena parte de la segunda mitad. La zaga sostuvo el resultado hasta que un envío largo superó la línea defensiva y dejó a Gandonou frente a Camila Vázquez. La delantera de Benín eludió a la guardameta mexicana. Dos defensoras intentaron cubrir la portería, pero el remate elevado entró para el 2-2. El gol completó la reacción africana y dejó a México con un punto.

Alineación de México en su primer partido.
Alineación de México en su primer partido. (TW Selección Mexicana Femenil)

Cuándo es el siguiente partido de México en el Mundial Femenil Sub 20

El siguiente partido de México en el Mundial Femenil sub 20 será el próximo martes 8 de septiembre a las 10:00 horas (tiempo del centro de México).

Finalmente, la fase de grupos cerraría para México el viernes 11 de septiembre ante Argentina. La selección llega a esos compromisos después de dejar ir una ventaja de 2-0 frente a Benín en su presentación dentro del torneo.

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