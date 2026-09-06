¿Vuelve la alianza PAN-PRI? Esto es lo que cambió en la postura de Jorge Romero

El PAN y el PRI marcan mayor distancia tras la presentación de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, modificó en los últimos días su postura frente a una posible alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de cara a las elecciones intermedias de 2027. Luego de meses de descartar una coalición con el dirigente priista Alejandro “Alito” Moreno, Romero afirmó que la posibilidad ya está en análisis, aunque aclaró que no se aplicaría de manera uniforme en las 17 entidades que renovarán cargos ese año.

De la negativa a la apertura

En junio de este año, Romero había calificado como “ridícula” la insistencia del PRI por mantener un bloque opositor, en lo que entonces se presentó como una decisión definitiva del PAN de no ir en coalición con ese partido rumbo a los comicios de 2027. El argumento interno, de acuerdo con esa versión, era que una alianza le restaría más votos de los que sumaría.

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Meses antes, en marzo, Romero ya había rechazado puntualmente una alianza con el PRI para la contienda por la gubernatura de Nuevo León, en un señalamiento directo a Alito Moreno.

El dirigente del PRI Alejandro 'Alito' Moreno se lanzó con todo contra Movimiento Ciudadano por negarse a ir en alianza en 2027. Crédito: X/ @alitomorenoc

El giro más reciente

Sin embargo, esta semana la postura cambió. Romero abrió la puerta a la alianza planteada por Alejandro Moreno para las elecciones de 2027, con el fin de frenar el avance de Morena, aunque precisó que la coalición no se construiría en los 17 estados donde habrá elecciones ese año.

El propio dirigente panista lo resumió así: “Ya no es un no [...] todavía no me aventuro a un sí definitivo”, según declaró en entrevista. Romero explicó que la decisión no será nacional ni uniforme, sino que se evaluará entidad por entidad junto con las dirigencias locales.

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Lo que está en juego

Entre los puntos que Romero ha planteado como parte del análisis destacan:

Evitar mayorías absolutas de Morena en los congresos locales y en la Cámara de Diputados.

Conservar los gobiernos estatales que hoy tiene el PAN.

Recuperar gubernaturas actualmente en manos de Morena.

Que la decisión final quede en manos del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, no de una sola dirigencia estatal.

El dirigente nacional plantea que los acuerdos se definan entidad por entidad para esquivar costos políticos a distancia, mientras el Consejo Nacional discute el tema sin anuncios y persiste la ausencia de confirmación formal. Crédito: Cuartoscuro

Diálogo interno para definir alianzas locales

Romero informó que instruyó a distintos secretarios del Comité Ejecutivo Nacional —Santiago Tablada, encargado de Acción Política; Juan Carlos Martínez, de Fortalecimiento Interno; la secretaria general, Michelle González; el secretario de Planeación, Armando Tejeda; y la secretaria nacional de la Mujer, Adria Aguilar— para iniciar el diálogo con las dirigencias y militancias estatales sobre el tema de las alianzas. El dirigente panista reconoció que no existe uniformidad dentro del partido respecto a esta discusión: dijo que hay consejeras y consejeros que piden abrir la puerta a una coalición y otros que piden lo contrario, y calificó esa diversidad de posturas como algo propio de la operación interna del PAN.

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Contexto del Consejo Nacional

Este mismo domingo, en sesión extraordinaria y virtual del Consejo Nacional del PAN, Romero se refirió al tema de las alianzas sin anunciar acuerdos formales. Sostuvo que “no hemos salido a anunciar ninguna alianza porque al día de hoy no está construida ninguna alianza”, y reiteró que lo que se decida en una entidad no será replicado automáticamente en otra, para evitar lo que llamó negociaciones que “se pagan a ochocientos kilómetros” de distancia.

Hasta el momento, ni el PAN ni el PRI han confirmado oficialmente una coalición formal para 2027. El proceso de análisis, según lo expuesto por Romero, continuará entidad por entidad en las próximas semanas.

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