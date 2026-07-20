Medio Ambiente

Por qué la acuaponía vertical supera en eficiencia, sanidad y producción vegetal a la hidroponía convencional

La investigación internacional publicada en Frontiers aportó evidencia concreta sobre el rendimiento de este sistema en ambientes controlados, donde los desechos fertilizan los cultivos sin necesidad de insumos químicos externos

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Sistema acuapónico vertical con múltiples niveles de bandejas de plantas tatsoi verdes, tanques inferiores con peces tilapia y luces LED encendidas.
El estudio internacional confirma que la acuaponía supera a la hidroponía en rendimiento vegetal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La producción sostenible de alimentos se enfrenta a retos crecientes en las ciudades. El acceso limitado a tierra fértil y recursos hídricos, sumado al aumento poblacional, impulsa la búsqueda de alternativas innovadoras para alimentar a las comunidades urbanas. Dentro de este contexto, la acuaponía —la integración de acuicultura y cultivos sin suelo— emerge como una estrategia prometedora capaz de optimizar el uso del agua, mejorar la calidad de los cultivos y reducir el impacto ambiental.

Una investigación internacional publicada en la revista científica Frontiers, realizada en condiciones controladas evaluó el desempeño de un sistema acuapónico vertical, equipado con iluminación LED y comparado con hidroponía tradicional, utilizando tilapia y tatsoi como especies modelo.

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El experimento, desarrollado durante 45 días, permitió analizar la eficiencia productiva, la calidad microbiana y la sanidad vegetal, aportando datos concretos para fundamentar el potencial de la acuaponía en entornos urbanos.

Comparación entre acuaponía e hidroponía: resultados productivos

Infografía sobre acuaponía urbana. Muestra un sistema vertical con plantas, peces y un cartel con la biomasa total. Seis recuadros detallan eficiencia y sostenibilidad.
Una infografía detalla las ventajas productivas de la acuaponía urbana, mostrando un sistema integrado de cultivo de plantas y peces con resultados específicos de biomasa vegetal y sostenibilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio evidenció diferencias notables en la producción vegetal entre ambos sistemas. Las plantas cultivadas en acuaponía alcanzaron una biomasa total de 11,27 kg y una productividad de 4,5 kg/m², superando los índices obtenidos en el cultivo hidropónico tradicional. Además, el análisis fenotípico mostró que las plantas acuapónicas desarrollaron mayor longitud, peso fresco, contenido de clorofila y expansión foliar, indicadores clave para evaluar la salud y el crecimiento del cultivo.

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La integración de peces y plantas en un mismo sistema genera un ciclo cerrado de nutrientes, donde los desechos de la tilapia enriquecen el agua utilizada por las raíces del tatsoi. Este proceso aprovecha al máximo los recursos disponibles y elimina la necesidad de fertilizantes químicos externos, facilitando un modelo de producción más eficiente y sostenible.

Los investigadores también observaron que el sistema reduce notablemente la presencia de patógenos en comparación con la hidroponía convencional. En los tanques de peces no se detectaron Oomycetes ni Enterobacteriaceae, -hongos y bacterias- lo que sugiere menores riesgos de enfermedades en las raíces y una mejor calidad microbiana para todo el sistema.

Crecimiento y bienestar animal en ambientes controlados

Mano enguantada blanca sostiene una planta joven de tatsoi con hoja verde y raíces blancas sobre un recipiente azul con agua y su reflejo.
La producción acuapónica logra 11,27 kilos de biomasa y 4,5 kg por metro cuadrado en 45 días (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rendimiento de las tilapias, especie seleccionada para la acuicultura del experimento, resultó óptimo bajo el sistema acuapónico. Se registró un índice específico de crecimiento del 4 % y una relación de conversión alimenticia de 0,96, valores que reflejan eficiencia en la transformación del alimento en biomasa animal. Estos resultados indican que la integración de peces y plantas no solo aporta fertilización natural a los cultivos vegetales, sino que también favorece la producción acuícola.

La ausencia de patógenos relevantes en el agua de los tanques contribuye tanto a la sanidad de los peces como de las plantas. Un sistema microbiológicamente equilibrado promueve ambientes propicios para el desarrollo de ambas especies, minimizando la necesidad de tratamientos químicos y el riesgo de brotes infecciosos.

La acuaponía, al funcionar en espacios verticales y controlados, permite adaptar la producción a las limitaciones de las ciudades, donde el espacio y el acceso al agua son factores críticos. Esto facilita la instalación de unidades productivas en techos, terrazas o espacios reducidos, contribuyendo a la seguridad alimentaria urbana y la descentralización de la producción.

Implicancias para la sostenibilidad alimentaria urbana

Distrito inauguró su primera escuela de diplomado en Agricultura Urbana -Colombia-25-3-2022
La investigación detecta menos patógenos en acuaponía que en el método hidropónico convencional

El estudio subraya que este sistema representa una vía eficaz para enfrentar los desafíos de la agricultura urbana contemporánea. Al prescindir de suelo agrícola y reducir el uso de agua mediante la recirculación constante, este sistema disminuye la huella ambiental y optimiza recursos escasos en las ciudades.

El análisis fenotípico detallado de las plantas revela que el monitoreo constante de parámetros como la clorofila y el desarrollo foliar permite detectar a tiempo limitaciones en el rendimiento, facilitando ajustes para maximizar la productividad. Así, la gestión integrada de peces y cultivos vegetales se consolida como un motor de innovación para la agricultura sostenible.

La investigación demuestra que la acuaponía no solo incrementa el rendimiento vegetal y animal, sino que también promueve la sanidad del sistema y la calidad microbiológica, elementos fundamentales para garantizar alimentos seguros y nutritivos en el entorno urbano. Este enfoque refuerza la importancia de adoptar tecnologías inteligentes en la producción de alimentos, capaces de responder a las necesidades crecientes de las ciudades modernas.

La experiencia recogida en este experimento, desarrollado por equipos de Suecia, México y Suiza, aporta evidencia concreta sobre las ventajas de la acuaponía frente a métodos convencionales. Su aplicación puede transformar la manera en que se producen y consumen alimentos en las urbes, acercando la agricultura a los consumidores y promoviendo hábitos sostenibles para el futuro.

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