Medio Ambiente

Científicos identificaron miles de glaciares que pueden desbordarse en el mundo y provocar desastres naturales en zonas vulnerables

Remarcaron que las masas de hielo concentradas en el Ártico y Asia son una amenaza para el cambio climático. Este fenómeno dificulta aún más la previsión de inundaciones y avalanchas en distintos puntos del planeta

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Una gran pared de hielo glaciar azul se desprende, creando una explosión de nieve, agua y fragmentos de hielo sobre un mar oscuro con témpanos flotantes.
Un estudio internacional advierte sobre el riesgo de miles de masas de hielo que podrían desbordarse de manera súbita (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un grupo internacional de científicos liderado por la Universidad de Portsmouth advirtió sobre una amenaza emergente en los glaciares del mundo: más de 3.100 glaciares catalogados como “acelerados” pueden entrar en movimiento repentino y desencadenar episodios de inundaciones, avalanchas y otros riesgos graves para comunidades cercanas. El estudio, publicado en la revista científica Nature Reviews Earth and Environment, traza un mapa global de estos glaciares y analiza cómo el cambio climático altera su comportamiento y distribución.

El fenómeno de los glaciares acelerados —también llamados “glaciares de surge”— consiste en un avance súbito del hielo, que puede desplazarse rápidamente y empujar grandes masas hacia el frente glaciar. Este comportamiento, aunque poco frecuente, tiene consecuencias potencialmente catastróficas, ya que puede durar varios años y repetirse en ciclos, con largos periodos de inactividad entre eventos.

Por otra parte, el equipo de investigación identificó que estos glaciares no están distribuidos de forma uniforme, sino que se concentran principalmente en el Ártico, la cordillera del Karakórum en Asia, y los Andes. El cambio climático, según los autores, complica la predicción de cuándo y dónde ocurrirán estos avances, aumentando la vulnerabilidad de las comunidades y las infraestructuras ubicadas en valles y zonas de montaña.

Riesgos asociados a los glaciares acelerados

Glaciar de avance rápido con grandes bloques de hielo azulado y grietas profundas descendiendo entre montañas nevadas. El cielo está cubierto de nubes grises.
Un informe liderado por la Universidad de Portsmouth expone que más de 3.100 formaciones heladas están en riesgo de avanzar bruscamente (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el estudio, el avance repentino de un glaciar puede causar seis peligros principales: inundaciones, avalanchas, desbordes de lagos glaciales, desprendimientos de hielo, grietas peligrosas y liberación masiva de icebergs. El impacto suele ser mayor en regiones densamente pobladas o con infraestructuras claves, como ocurre en el Karakórum, donde los glaciares acelerados amenazan valles habitados y vías de comunicación.

El glaciólogo y profesor Harold Lovell, autor principal del informe, señaló que estos glaciares “acumulan hielo como una cuenta de ahorros y luego lo gastan todo muy rápidamente, como en un Black Friday”. Aunque solo representan el 1% del total mundial, afectan a casi una quinta parte de la superficie glaciar global y su comportamiento puede desencadenar desastres que afectan a miles de personas.

En este sentido, los científicos resaltaron que las crecidas repentinas hacen a los glaciares más vulnerables al cambio climático. Durante estos episodios, pierden grandes cantidades de hielo, lo que contribuye significativamente a la pérdida total de masa glaciar en algunas regiones. El cambio climático, con fenómenos extremos como lluvias torrenciales o veranos inusualmente cálidos, puede desencadenar estos avances de forma más frecuente y anticipada.

Distribución y variabilidad regional

Vista aérea de una cordillera con picos nevados, múltiples glaciares blancos descendiendo y numerosas lagunas de color azul turquesa en valles rocosos.
Un grupo de expertos señala que la mayor parte de estos fenómenos se registra en regiones polares y altas montañas asiáticas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el informe, el 48% de los glaciares acelerados se concentra en el Ártico y el subártico, mientras que otro 50% se ubica en las altas montañas de Asia. En los Andes y otras regiones montañosas, también existen casos documentados, aunque en menor número. El calentamiento global podría modificar la distribución geográfica de estos glaciares, incrementando el riesgo en áreas que antes no presentaban este tipo de amenazas.

Mientras tanto, en lugares como Islandia, los glaciares se están reduciendo tan rápidamente que es posible que los avances glaciares desaparezcan en gran medida. Por el contrario, en la Alta Montaña de Asia y en el Ártico canadiense y ruso, la mayor disponibilidad de agua de deshielo podría aumentar la frecuencia de estos eventos.

La profesora Gwenn Flowers, coautora del estudio, advirtió que “el cambio climático está reescribiendo las reglas” sobre el comportamiento glaciar. Los fenómenos meteorológicos extremos, antes poco habituales, podrían convertirse en desencadenantes de avances imprevistos, lo que dificulta la tarea de proteger a las comunidades vulnerables.

Monitorización, previsión y desafíos futuros

Por otra parte, los investigadores subrayaron la importancia de mejorar la monitorización y las capacidades de pronóstico para anticipar riesgos. El Dr. Lovell destacó que identificar las zonas de mayor concentración de glaciares acelerados permite planificar tareas de vigilancia y diseñar estrategias para proteger a la población.

La vigilancia satelital continúa, el trabajo de campo durante los episodios de deshielo y el perfeccionamiento de modelos predictivos figuran entre las prioridades para los próximos años. Estas herramientas ayudarán a comprender cómo responderán los glaciares al calentamiento global y a reducir el impacto de posibles desastres en todo el mundo.

La investigación identificó 81 glaciares como especialmente peligrosos, la mayoría ubicados en la cordillera del Karakórum, donde los desbordes pueden afectar directamente a poblaciones y a infraestructuras críticas. El desafío radica en que la creciente imprevisibilidad de estos eventos obliga a mejorar los sistemas de alerta temprana y la preparación de las comunidades.

El estudio refuerza la urgencia de invertir en investigación y prevención para hacer frente a los riesgos derivados de los glaciares acelerados, en un contexto de cambio climático y fenómenos extremos cada vez más frecuentes.

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