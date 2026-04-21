Medio Ambiente

Cómo las tortugas marinas frenan el avance de un alga invasora en los arrecifes de Hawái

Un estudio investigó el fenómeno que puso en jaque la biodiversidad de los corales. Las nuevas estrategias de monitoreo y conservación

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Fotografía submarina de una tortuga marina nadando sobre un colorido arrecife de coral, con numerosos peces tropicales y rayos de luz que penetran desde la superficie.
Las tortugas marinas verdes desempeñan un rol destacado en la reducción de algas invasoras en los arrecifes de Hawái (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tortugas marinas verdes hawaianas están desempeñando un papel clave en la reducción de la biomasa de Chondria tumulosa, un alga invasora que amenaza los arrecifes del noroeste de Hawái, según un estudio reciente de la Universidad de Hawái en Mānoa, publicado en la revista científica Coral Reefs.

La investigación documentó que estos reptiles se alimentan activamente de la alga, lo que podría contribuir a la mitigación del avance invasor. Sin embargo, los investigadores advierten que durante sus migraciones, las tortugas pueden dispersar fragmentos viables de Chondria tumulosa, lo que introdujo nuevos desafíos para la conservación ecológica del archipiélago.

El informe señaló que Chondria tumulosa, identificada en 2016 en el atolón Manawai (Pearl y Hermes), se expandió rápidamente y ya cubre más de 101 kilómetros cuadrados del ecosistema coralino del noroeste de Hawái, según la revista Coral Reefs.

La presencia de esta alga se extendió en 2021 a los atolones de Kuaihelani (Midway) y, en 2022, a Hōlanikū (Kure), formando mantos densos de hasta seis centímetros de espesor, capaces de sofocar corales vivos y desplazar especies marinas nativas. Esta expansión representó una de las amenazas más graves para los arrecifes locales, ya afectados por el cambio climático y la actividad humana.

Cámaras sumergidas captaron a las tortugas verdes alimentándose de grandes cantidades de Chondria tumulosa (Universidad de Hawái en Manoa)
Cámaras sumergidas captaron a las tortugas verdes alimentándose de grandes cantidades de Chondria tumulosa (Universidad de Hawái en Manoa)

Las Chelonia mydas fueron observadas en el Monumento Marino Nacional Papahānaumokuākea alimentándose de grandes cantidades de Chondria tumulosa. Esta conducta fue registrada en junio y julio de 2025 mediante cámaras sumergidas instaladas en el atolón Kuaihelani.

En las grabaciones, tres ejemplares de tortuga verde se alimentaron de la alga durante cerca de 50 minutos. Una hembra realizó 18 mordidas en 95 segundos, retirando fragmentos de entre cinco y quince centímetros de diámetro, según reportes del equipo científico. Ningún pez ni erizo local mostró una eficiencia similar en la remoción de la biomasa invasora.

El estudio incluyó una necropsia sobre una tortuga hallada en la zona, que reveló que un 25% del contenido digestivo correspondía a fragmentos de Chondria tumulosa.

Según comentó Tammy Summers, bióloga del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos: “Es alentador porque señala a la tortuga de agua dulce como un megaherbívoro nativo con el potencial de suprimir la biomasa de C. tumulosa”. No obstante, advirtió: “También plantea interrogantes importantes sobre si los fragmentos excretados durante sus migraciones entre atolones podrían acelerar la propagación del alga”.

Tres tortugas marinas verdes bajo el agua; dos en primer plano sobre un lecho de algas y coral, una tercera en el fondo, nadando en agua azul clara.
El monitoreo ambiental con técnicas de ADN busca anticipar la expansión de algas invasoras en zonas críticas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las investigaciones destacaron que la dieta basada en Chondria tumulosa es una oportunidad ecológica para el control natural de la invasión, pero subrayaron un riesgo: el 96% de las tortugas verdes de Hawái anidan en Lalo (French Frigate Shoals) y migran a otras áreas del archipiélago, lo que podría facilitar el transporte de fragmentos viables del alga a través de sus rutas migratorias.

“Nuestro esfuerzo conjunto con múltiples socios para evitar que esta alga se arraigue en las principales islas hawaianas debe incluir un plan para aumentar el número de tortugas marinas verdes autóctonas, que se encuentran en peligro de extinción, así como intensificar los esfuerzos para identificar todas las rutas que podrían permitir que la Chondria se propague”, señaló la profesora Celia Smith, autora principal del trabajo.

La rápida propagación de Chondria tumulosa alarma a la comunidad científica. Identificada en 2016, en menos de una década se extendió a varias islas y atolones del noroeste de Hawái.

Su capacidad para formar mantos densos y desplazarse rápidamente la posiciona como una de las amenazas principales para la biodiversidad marina regional. Los especialistas advirtieron que, sin control, la alga podría alcanzar las islas mayores de Hawái, afectando los ecosistemas coralinos y las especies que dependen de ellos.

El papel dual de la tortuga marina verde

Grupo de diez tortugas marinas pequeñas con caparazones claros y oscuros arrastrándose por la arena de una playa hacia el mar, con un atardecer naranja y azul en el fondo.
La dieta de las tortugas marinas verdes incluye hasta un 25% de fragmentos de Chondria tumulosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comportamiento de la tortuga marina verde como consumidora de Chondria tumulosa genera un escenario complejo: por un lado, su acción contribuye a la defensa natural de los arrecifes; por otro, la posibilidad de transportar fragmentos del alga en su aparato digestivo podría facilitar la expansión de la especie invasora a nuevas áreas.

Este dilema exigió que las estrategias de conservación consideren tanto los beneficios como los riesgos asociados a la intervención de la tortuga marina verde.

El contexto de la expansión de Chondria tumulosa motivó a especialistas a recomendar un aumento en las poblaciones de tortuga marina verde y el fortalecimiento del monitoreo ambiental mediante técnicas de ADN ambiental (eDNA), especialmente en zonas críticas de anidación como Lalo.

Estas medidas buscan anticipar nuevas expansiones del alga y ajustar las estrategias de conservación en función de los resultados obtenidos. Hasta el momento, no se identificaron otras especies nativas que ejerzan un control natural relevante sobre la biomasa de Chondria tumulosa, lo que subraya la importancia de la acción de la tortuga verde para el equilibrio ecológico local.

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