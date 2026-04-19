Jason Momoa advierte que hasta el 90% de los arrecifes de coral podría desaparecer por el cambio climático

El actor, y defensor ambiental, Jason Momoa advirtió sobre la irreversible pérdida de biodiversidad en los arrecifes y sus profundas consecuencias para las culturas isleñas

La extinción masiva de los arrecifes de coral se convirtió en una amenaza global, con riesgos concretos para la biodiversidad marina y las comunidades humanas que dependen de estos ecosistemas, según advirtió Jason Momoa, actor, cineasta y defensor del océano para el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP por sus siglas en inglés), en una columna publicada por el diario británico The Guardian.

La alerta se basa en proyecciones científicas: si el calentamiento global alcanza los 1,5°C respecto a los valores preindustriales, hasta el 90% de los arrecifes podrían desaparecer en poco tiempo. “Una vez que se pierde la vida submarina exclusiva de los arrecifes, no se puede recuperar”, afirmó Momoa, en una advertencia sobre las consecuencias permanentes de este fenómeno.

El registro científico indicó que la Tierra experimentó el evento de blanqueamiento coralino más extenso jamás documentado, prolongado durante 33 meses hasta 2025. Este fenómeno de estrés térmico continuo afecta de forma directa a comunidades costeras e insulares, lo que pone de manifiesto la vulnerabilidad de los arrecifes ante el cambio climático.

A esta amenaza se suma la presión provocada por actividades humanas, como la contaminación plástica, el desarrollo costero desordenado, la escorrentía agrícola y la sobrepesca, factores que debilitan aún más las estructuras coralinas y aumentan la exposición de las costas a los efectos del clima extremo y el ascenso del nivel marino.

La desaparición de los arrecifes de coral por el cambio climático amenaza la biodiversidad marina y la seguridad alimentaria en Hawái (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta problemática se manifiesta en escenarios como el de Hawái, donde el cineasta indicó que el arrecife forma parte de la cultura local y es fundamental para la seguridad alimentaria. Para estos pueblos, el coral no es solo una formación natural, sino un ancestro y un símbolo de interconexión entre las personas y el océano.

La pérdida de los arrecifes significa poner en riesgo la protección frente a tormentas, el sustento económico de comunidades costeras, sus sitios sagrados e incluso su identidad.

Responsabilidad y respuestas

En la cultura hawaiana, el concepto de "kuleana" expresa una responsabilidad heredada por la protección de la naturaleza. Momoa señaló que, aunque las palabras difieren, el principio es fundamental en todas las sociedades costeras e insulares. “Este sentido del deber no es nuevo”, indicó el actor, quien enfatizó que preservar los arrecifes y el entorno marino dejó de ser una tarea limitada solo a quienes viven cerca del mar.

Existen ejemplos concretos que demuestran que la restauración de los arrecifes de coral es posible. En Polinesia Francesa, las comunidades que han recibido recursos y capacitación han logrado recuperar estos ecosistemas de manera efectiva.

Según la experiencia del Fondo Mundial para los Arrecifes de Coral y el UNEP, incluso pequeñas inversiones pueden transformar la vida de las personas, fomentar economías sostenibles y favorecer la conservación marina, especialmente después de desastres climáticos que afectan gravemente a los arrecifes.

Conforme se intensifican los daños causados por el cambio climático y el desarrollo insostenible, los plazos para actuar se reducen y 2026 se perfila como un periodo clave. En este calendario, se publicarán nuevos estudios científicos y tendrán lugar cumbres globales, como el Global Coral Reef Summit, en diversas sedes internacionales, que reunirán la atención mundial sobre el futuro de los arrecifes.

La contaminación plástica, el desarrollo costero y la sobrepesca agravan la vulnerabilidad de los corales frente al cambio climático (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acción global ineludible

El futuro de los arrecifes ya no puede posponerse ni delegarse. El cineasta hawaiano sostuvo que recae en países, comunidades, empresas e individuos la tarea de apoyar la supervivencia de estos ecosistemas, mediante medidas en varios ámbitos: reducir la huella climática, frenar la contaminación plástica, proteger especies fundamentales, consumir productos respetuosos de los arrecifes y promover desarrollos normativos junto a la inversión en soluciones sostenibles.

A su vez, Momoa expresó la urgencia con claridad: “Los arrecifes de coral no tienen tiempo para que elaboremos planes perfectos para su salvación. Necesitan que actuemos ya”.