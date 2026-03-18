El futuro de las tortugas marinas depende de playas en constante cambio y bajo amenaza

Las tortugas marinas dependen de playas de arena en constante transformación para completar su ciclo de anidación con éxito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tortugas marinas encuentran en las playas de arena un entorno imprescindible para completar la anidación, uno de los momentos más delicados de su ciclo vital. Aunque parecen sistemas estables, las playas están en constante cambio, moldeadas por el viento, las olas y las mareas. Esta variabilidad ha permitido que numerosas especies lleguen a un equilibrio para reproducirse, ya que dependen de la arena tanto para el desarrollo de sus huevos como para la supervivencia de las crías.

La degradación de estos hábitats, acelerada por la presión humana, la erosión costera y el aumento del nivel del mar, amenaza la continuidad de especies clasificadas como amenazadas o en peligro, advierte un estudio publicado en la revista científica Earth’s Future y citado por la revista de divulgación Muy Interesante.

La investigación analiza cómo la vulnerabilidad de la anidación de las tortugas marinas está estrechamente vinculada al constante movimiento y evolución de las playas. Para ello, emplearon imágenes de satélite, modelos numéricos de evolución costera y proyecciones climáticas, lo que permitió reconstruir la evolución de la línea de costa desde 1980 hasta la actualidad y simular posibles escenarios futuros para estos ecosistemas.

La acumulación de sedimentos en playas de México y Cabo Verde compensa el avance del mar, a diferencia de otras zonas con pérdida crítica de arena (EFE/CONAP)

El análisis incluyó nueve playas clave distribuidas en distintos continentes, seleccionadas por su importancia ecológica y variedad de perfiles costeros. En vez de concebir las playas como superficies estáticas, los autores —liderados por Christiaanse y el equipo del Instituto de Ciencias Marinas de los Países Bajos— aplicaron modelos dinámicos que consideran la respuesta física real del sistema. Este enfoque descarta métodos simplificados como el de “bañera”, que solo suma el aumento del nivel del mar sin incluir las respuestas de cada playa.

Herramientas y hallazgos del estudio

Este procedimiento ha permitido proyectar con mayor precisión el grado de vulnerabilidad de los hábitats de las tortugas marinas ante la erosión y el cambio climático. El estudio enfatiza la importancia del uso de datos reales y modelos dinámicos para comprender las transformaciones que podrían sufrir los ecosistemas costeros en las próximas décadas.

Los resultados evidencian que no todas las playas reaccionan igual frente al aumento del nivel del mar. Algunas están acumulando arena y creciendo, mientras otras pierden terreno. La mayoría de las zonas analizadas experimentará un retroceso de la línea de costa, lo que implica una reducción del espacio disponible para la anidación de tortugas marinas.

Islas remotas y regiones costeras con barreras físicas presentan la mayor vulnerabilidad ante la erosión y el aumento del nivel del mar (EFE/STR)

No obstante, este proceso varía según la geografía: playas en México o Cabo Verde muestran acumulación de sedimentos suficiente para compensar el avance del mar, mientras que otras sufren erosión que excede la capacidad natural de regeneración.

El factor determinante es el espacio disponible para que la playa se desplace tierra adentro. Cuando esta posibilidad está limitada por construcciones humanas o accidentes naturales del terreno, la playa no puede adaptarse y termina reduciéndose, incrementando el riesgo de pérdida de hábitat para la fauna marina.

Diversidad y riesgos en la evolución costera

Al extender los datos hasta el año 2100, el estudio identifica puntos de especial riesgo donde la erosión y la ausencia de espacio impedirán que la playa avance hacia el interior.

En estos sitios, el retroceso de la línea costera sobrepasará la capacidad del sistema para reaccionar, lo que reduce el área de arena disponible y, por lo tanto, las zonas para la anidación. Las áreas más vulnerables son, en particular, islas remotas y regiones donde el relieve o edificaciones impiden el movimiento natural de la costa.

El uso de modelos dinámicos y la gestión específica de sedimentos resultan esenciales para priorizar estrategias de conservación de tortugas marinas a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación subraya que la problemática no se limita al aumento del nivel del mar; la verdadera amenaza resulta de la interacción entre este fenómeno y las características locales de cada playa. Esta combinación dicta el nivel de riesgo para las especies que dependen de estos hábitats.

Desafíos para la conservación de tortugas marinas

Las tortugas marinas necesitan parámetros específicos para reproducirse: ancho suficiente de playa, inclinación adecuada y distancia mínima respecto al agua para evitar inundaciones. La reducción del espacio de anidación incrementa el riesgo de pérdida de huevos, inundaciones y competencia entre hembras por los lugares disponibles. Además, su capacidad de adaptación es limitada, ya que el crecimiento poblacional es lento y los cambios repentinos pueden tener consecuencias graves acumulativas.

El estudio indica que el impacto variará entre poblaciones, lo que apunta a la necesidad de enfoques de conservación adaptados a cada región. La disponibilidad de playas apropiadas será un factor decisivo para la supervivencia de las tortugas marinas durante las próximas décadas.

Docenas de tortugas marinas recién nacidas avanzan con determinación sobre la arena de una playa soleada, dirigiéndose hacia las olas del océano bajo un cielo con nubes dispersas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las propuestas del equipo investigador incluyen un uso más extendido de herramientas dinámicas para identificar qué playas requieren atención prioritaria y qué intervenciones pueden ser más útiles, como la protección de sedimentos o la gestión de infraestructuras existentes.

Los autores destacan que el entendimiento de la dinámica costera constituye la base para anticipar los cambios futuros y planificar estrategias de conservación según las necesidades concretas de cada ecosistema, en especial en aquellas nueve playas clave evaluadas durante la investigación.

La mayoría de las zonas analizadas experimentará un retroceso de la línea de costa, lo que representa una reducción del espacio disponible para la anidación y podría tener impactos severos porque el crecimiento poblacional es lento.