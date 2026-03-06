Medio Ambiente

Un tiburón dormilón rompe récords de supervivencia polar en las aguas de la Antártida

Un registro sin precedentes a 500 metros de profundidad: en una expedición reciente, científicos del Centro de Investigación Oceánica Profunda Minderoo-UWA lograron captar imágenes inéditas de un ejemplar

Guardar
El tiburón descubierto en aguas antárticas tiene superpoderes de supervivencia

En una imagen capturada por una cámara sumergida a 500 metros de profundidad, científicos documentaron la presencia de un tiburón “dormilón” en aguas antárticas, un lugar donde hasta hace poco se creía poco habitual hallar a estos grandes depredadores.

La escena se desarrolló cerca de las islas Shetland del Sur, en un entorno donde las temperaturas del agua apenas superan el punto de congelación. El equipo del Centro de Investigación Oceánica Profunda Minderoo-UWA detectó a este tiburón gracias a una cámara instalada para monitorear la biodiversidad marina. Alan Jamieson, profesor de la Universidad de Australia Occidental y director del centro, recordó el asombro del grupo: “Todos nos quedamos perplejos, pensando: ‘No creo que haya tiburones en la Antártida’”, explicó a National Geographic.

Hasta ese momento, los registros de tiburones en la región se limitaban a aguas del Ártico y el Pacífico Norte, pero nunca tan al sur. El ejemplar, de entre dos y tres metros de longitud, pertenece al grupo de los tiburones dormilones, conocidos por su metabolismo extremadamente lento y su capacidad para vivir en ambientes hostiles.

Primer registro de un tiburón
Primer registro de un tiburón dormilón en aguas antárticas, documentado a 500 metros de profundidad por una cámara sumergida

Supervivencia al límite: los secretos bioquímicos del tiburón dormilón

La capacidad de los tiburones dormilones para soportar condiciones extremas se debe a una serie de adaptaciones únicas. Estos animales crecen menos de un centímetro al año y rara vez superan los cuatro kilómetros por hora de velocidad. Su bajo consumo energético les permite sobrevivir en entornos fríos y con escasez de alimento. Ese metabolismo reducido tiene ventajas claras. Al consumir muy poca energía, estos tiburones pueden sobrevivir en entornos donde el alimento es escaso y las temperaturas son extremadamente bajas.

La ciencia ha descubierto que sus tejidos contienen altas concentraciones de urea y N-óxido de trimetilamina (TMAO). La urea ayuda a mantener el equilibrio osmótico con el agua marina, aunque puede desestabilizar las proteínas del organismo. En ese punto, el TMAO actúa como estabilizador y permite que las proteínas funcionen a temperaturas cercanas al punto de congelación. “Aunque todos los tiburones tienen TMAO en su organismo, los tiburones dormilones tienen mucho más que la mayoría”, explicó el investigador Dave Ebert.

El hallazgo, realizado cerca de
El hallazgo, realizado cerca de las islas Shetland del Sur, desafía las teorías sobre la presencia de grandes depredadores en el océano austral

Longevidad y adaptación: una vida de siglos bajo el hielo

Otro aspecto sorprendente es la longevidad de estos animales. Estudios genéticos recientes han identificado duplicaciones en genes relacionados con la reparación del ADN y la protección contra el estrés oxidativo, un mecanismo que podría explicar por qué algunos tiburones de Groenlandia —parientes del ejemplar hallado— viven más de 400 años. Como la mayoría de los tiburones dormilones, este individuo puede haber estado vivo durante la era de Bellingshausen y James Clark Ross en el siglo XIX.

La cámara que permitió el hallazgo operaba en una zona donde una corriente de agua relativamente cálida fluye sobre el fondo marino. En este canal, la temperatura llegó a 1,27℃, lo que podría haber facilitado la presencia del tiburón en aguas tan australes.

Científicos del Centro de Investigación
Científicos del Centro de Investigación Oceánica Profunda Minderoo-UWA lograron captar la imagen del tiburón con un sistema de monitoreo de biodiversidad

¿Un caso aislado o la punta del iceberg?

El responsable de la investigación, Alan Jamieson, no oculta su incertidumbre: “Hay diferentes tipos de rareza en el mundo, y este tipo es absolutamente astronómico”, expresó. El propio Jamieson confesó que, en 25 años de carrera, solo había visto cuatro tiburones dormilones y nunca en la Antártida.

El hallazgo plantea interrogantes sobre la presencia de una posible población estable en el área. “Lo difícil es saber cuántos tiburones viven en aguas antárticas”, señaló Jamieson. Los científicos creen que la cámara pudo captar al tiburón porque se encontraba en una zona de agua ligeramente más cálida, lo que sugiere la existencia de corredores que permiten a estos animales explorar regiones más australes.

De momento, no existen datos suficientes para determinar si se trata de una aparición aislada o del indicio de una comunidad poco conocida. Como concluyó el propio Jamieson: “El descubrimiento de un tiburón dormilón en aguas antárticas sugiere que realmente no hay ningún lugar en el océano donde los tiburones no puedan sobrevivir”.

Temas Relacionados

TiburónTiburón DormilónAntártidaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Dónde habitaba Purgatorius, el tatarabuelo de todos los primates

Científicos de los Estados Unidos con voluntarios encontraron los restos fósiles. Por qué el hallazgo aporta indicios clave sobre la evolución de los mamíferos tras la extinción de los dinosaurios

Dónde habitaba Purgatorius, el tatarabuelo

Las muertes masivas de aves marinas en Europa encienden las alarmas sobre el impacto de la crisis climática

Organizaciones y científicos piden medidas urgentes tras el hallazgo de decenas de miles de ejemplares varados. Por qué este fenómeno que antes era excepcional, ahora se repite con mayor frecuencia

Las muertes masivas de aves

Advierten que el calentamiento global amenaza la supervivencia de insectos en zonas tropicales

Según un estudio, miles de especies podrían sufrir colapso por el calor extremo. Los detalles

Advierten que el calentamiento global

Una extinción silenciosa: cómo el aumento de la temperatura pone en jaque a los insectos del Amazonas

El colapso de proteínas esenciales compromete funciones vitales en estos organismos que cuentan con un límite térmico crítico y carecen de mecanismos para adaptarse a las olas de calor, afirma un estudio

Una extinción silenciosa: cómo el

El nivel real del mar es un peligro invisible para millones de personas que viven en zonas costeras

Científicos de Alemania, Italia y Países Bajos hallaron que las mediciones tradicionales subestiman el alcance del agua en las zonas bajas

El nivel real del mar
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La industria perdió 160 empleos

La industria perdió 160 empleos por día en los últimos dos años y redujo su peso dentro de la economía argentina

Bruselas retira a Georgia la exención de visados para pasaportes diplomáticos como “consecuencia directa de la represión violenta” contra manifestantes y periodistas

Baja de tasas municipales: la ofensiva de La Libertad Avanza para reducir la presión fiscal en 116 partidos bonaerenses

Un estudio afirma que los zurdos todavía existen en el mundo porque son mucho más competitivos que los diestros

Es ilegal que el presidente Gustavo Petro participe en una película financiada por el Estado: esto dice la Constitución Política

INFOBAE AMÉRICA
Google Cloud ha destacado a

Google Cloud ha destacado a Metrovacesa como caso de éxito por MiA, su asistente de IA que atiende consultas 24/7

Audrey Pascual: "Ahora sé que puedo estar con las mejores, soy más fuerte mentalmente"

YouTube extiende los anuncios sin omisión para la televisión de forma general: hasta 30 segundos y no se pueden saltar

El comisario europeo de Defensa urge a aumentar la producción de misiles ante la guerra en Oriente Próximo

Pezeshkian asegura que Irán "está comprometido con la paz" y desvela "esfuerzos de mediación" de "algunos países"

ENTRETENIMIENTO

El último día de Ozzy

El último día de Ozzy Osbourne: su hijo dejó atrás los rumores y reveló cómo fue la despedida familiar

“Madurar es lo más complicado de todo esto”: Chris Robinson habló sobre la relación con su hermano y el renacer de The Black Crowes

American History X: cómo una obra maestra se transformó en un drama fuera de la pantalla

Christina Applegate confesó su amor platónico por Johnny Depp

La transformación física de Kevin Hart a los 46 años: rutina de seis días y entrenamiento personalizado