Medio Ambiente

Las especies nativas y exóticas representan amenazas similares para la flora urbana de Berlín

Restaurar hábitats y ajustar enfoques a cada contexto aparece como clave para proteger a las plantas vulnerables en ciudades europeas

Guardar
Las amenazas bióticas, como la
Las amenazas bióticas, como la competencia entre plantas, afectan al 63% de las especies vegetales en peligro dentro de Berlín, según la Revista de Ecología Aplicada. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las especies no nativas suelen considerarse la principal amenaza para la biodiversidad urbana, pero un estudio realizado en Berlín desafía esta percepción. Según una investigación publicada en la Revista de Ecología Aplicada de Wiley, tanto las especies nativas como las no nativas expansivas representan riesgos muy similares para la flora urbana en peligro de extinción, al tiempo que sitúan otros factores como más determinantes en el declive de estas especies.

El equipo liderado por Ingo Kowarik, de la Universidad Técnica de Berlín, analizó datos de 1.231 poblaciones de 201 especies amenazadas en diferentes áreas urbanas de la capital alemana. Los resultados, indicados por Wiley, muestran que las amenazas bióticas —especialmente la competencia entre plantas— fueron identificadas como responsables en el 63% de los casos registrados.

Factores como la agricultura, el
Factores como la agricultura, el exceso de nutrientes y el desarrollo urbanístico contribuyen significativamente al declive de la biodiversidad urbana - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros factores significativos fueron la agricultura, el exceso de nutrientes, el desarrollo urbano y las actividades recreativas. La diferencia de impacto entre especies nativas y no nativas expansivas resultó mínima: el 16% y el 15,2% de las poblaciones afectadas, respectivamente.

“La percepción común atribuye el declive de la biodiversidad urbana a las especies no autóctonas, pero nuestras conclusiones narran otra historia. En Berlín, otras presiones, incluidas especies autóctonas altamente competitivas, muestran ser una amenaza aún mayor”, detalló Kowarik a Wiley.

Factores como la agricultura, el
Factores como la agricultura, el exceso de nutrientes y el desarrollo urbanístico contribuyen significativamente al declive de la biodiversidad urbana - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La competencia vegetal surgió como la principal amenaza entre las presiones biológicas, con casi la mitad de las poblaciones estudiadas afectadas por este fenómeno. El abandono agrícola y la introducción de nutrientes también se destacaron como impulsores claves en el descenso de la flora urbana amenazada, según datos recogidos por Wiley. El estudio señala que tanto el público como la comunidad científica podrían estar sobrestimando el papel de las especies exóticas frente a otros factores como el cambio de uso del suelo o la transformación del hábitat.

El impacto de las amenazas varía dependiendo del tipo de hábitat. En zonas urbanas construidas y espacios ruderales, hasta un 12,9% de las poblaciones de plantas en peligro se ven afectadas por especies no nativas expansivas. Esta cifra desciende al 10,3% en pastizales secos y al 8,8% en bosques. En contraste, en campos cultivables o áreas pantanosas la proporción baja sustancialmente, llegando al 0% en zonas de cultivo.

La contribución relativa de especies nativas y no nativas como factores de amenaza no difiere sustancialmente entre los principales tipos de hábitat, de acuerdo con los datos proporcionados por Wiley.

Las especies no nativas expansivas
Las especies no nativas expansivas afectan al 15,2% de las poblaciones vegetales, mientras que las nativas lo hacen en un 16%, mostrando diferencias mínimas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo atribuye una importancia prioritaria a factores frecuentemente subestimados en los debates públicos. El abandono de prácticas agrícolas, el enriquecimiento con nutrientes y la transformación del uso del suelo son claves en la proliferación de plantas oportunistas, tanto nativas como no nativas, desplazando a especies más sensibles. “La protección eficaz de la biodiversidad urbana exige replantear el debate y enfocar los recursos en los factores que realmente impulsan su declive”, señaló Kowarik en declaraciones reproducidas por Wiley.

El estudio advierte, además, sobre la tentación de extrapolar sus conclusiones. Aunque los datos provienen de la situación urbana en Berlín, los autores insisten en que las amenazas y prioridades de conservación pueden variar conforme a la composición de hábitats y condiciones específicas de cada ciudad. Por eso recomiendan orientar las estrategias de manejo basándose en evaluaciones locales y evidencias empíricas.

Así, el informe de Kowarik y su equipo publicado por la Revista de Ecología Aplicada de Wiley propone que la conservación urbana debe priorizar la calidad del hábitat para asegurar la persistencia de las especies amenazadas, en lugar de centrarse únicamente en el control de especies exóticas. Mejorar el estado de los entornos urbanos aparece como uno de los principales retos para el futuro de las plantas en peligro dentro de las ciudades.

Temas Relacionados

Biodiversidad urbanaBerlínEspecies nativasEspecies no nativasConservación urbanaUniversidad Técnica de BerlínCompetencia vegetalNewsroom BUE

Últimas Noticias

Identifican el posible rol del polvo mineral en la rápida e irreversible pérdida de hielo en Groenlandia

La presencia de fósforo en partículas minerales favorece el crecimiento de algas glaciares, reduce la capacidad de reflejar la luz y acelera el derretimiento. Aumenta la preocupación entre los expertos por el potencial impacto del aumento del nivel del mar y la estabilidad costera global

Identifican el posible rol del

El uso de feromonas sintéticas transforma la lucha contra la plaga de estrellas de mar que amenaza los arrecifes en Australia

Una innovación científica permite reunir a los principales depredadores del coral en puntos específicos, lo que optimiza los esfuerzos de remoción y ofrece nuevas soluciones para preservar la biodiversidad marina en la región, según Smithsonian Magazine

El uso de feromonas sintéticas

Por qué la conservación de los Cinco Grandes Bosques de Mesoamérica es clave para evitar el colapso de aves migratorias

Una investigación difundida por Wired identificó a estos ecosistemas como nodos críticos del ciclo anual de numerosas especies que cruzan el continente, y detalla por qué su degradación acelerada pone en riesgo la diversidad aviar visible cada primavera en el norteamérica

Por qué la conservación de

Nacimiento histórico en la selva: la yaguareté Janaína apareció con dos crías en el Parque Nacional Iguazú

Es la quinta vez que tiene cachorros, lo que la convierte en una de las hembras más prolíficas de la región. Fue captada por las cámaras del Proyecto Onças do Iguaçu, en un nuevo hito en el monitoreo de la población de esta especie

Nacimiento histórico en la selva:

El deshielo en los polos activa microbios que aumentan la liberación de carbono, según expertos

Una revisión internacional liderada por la Universidad McGill advierte que el aumento de las temperaturas en el Ártico y la Antártida está estimulando comunidades microbianas capaces de transformar materia orgánica en gases de efecto inverna

El deshielo en los polos
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Adamari López recordó su “deliciosa”

Adamari López recordó su “deliciosa” aventura con un galán colombiano: “A mí me encantó”

Rosalía aparece por sorpresa en el concierto pro Palestina de Barcelona y canta ‘La Perla"

Resultados Super Astro Sol, números ganadores del último sorteo de hoy jueves 29 de enero de 2026

Exjefe del INPE lamenta “show” en extradición de ‘El Monstruo’: “Se le ha dado demasiada publicidad”

Enfrentamiento armado en Escuinapa, Sinaloa, deja heridos a dos elementos estatales y un municipal

INFOBAE AMÉRICA
Guns N’ Roses prepara un

Guns N’ Roses prepara un nuevo álbum con canciones inéditas y deja atrás las reversiones

La Presidencia de Irak rechaza "cualquier forma de injerencia extranjera" tras las amenazas de Trump

Ministro ecuatoriano descartó una emergencia tras el retorno de Daniel Noboa al país y anunció nuevas operaciones de seguridad

VÍDEO: Los reyes consuelan a las víctimas de Adamuz, que también hablan con Moreno con el Gobierno en segundo plano

Irán convoca al embajador alemán por las declaraciones "injerencistas" del canciller Friedrich Merz

ENTRETENIMIENTO

Dave Mustaine reveló por qué

Dave Mustaine reveló por qué fue su última pelea con James Hetfield y aclaró que no volvieron a hablar

Hizo un voto de pobreza y se declara “extremista católico”: así vive hoy el actor de Alfalfa en “Pequeños Traviesos” tras alejarse de Hollywood

Guns N’ Roses prepara un nuevo álbum con canciones inéditas y deja atrás las reversiones

Pingüino nihilista: dónde ver el documental que dio origen al meme viral

Shakira “metió la cucharada” con un inesperado comentario sobre la expareja de Alejandro Sanz