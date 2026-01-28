Los altos costos del hidrógeno verde en el norte de Europa desafían la revolución del transporte

El desarrollo del hidrógeno verde redefine el futuro del transporte europeo, imponiendo nuevos retos técnicos y económicos en su despliegue (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hidrógeno verde se perfila como una pieza fundamental para la transición energética en Europa. Sin embargo, un reciente estudio de Linköping University advierte sobre los obstáculos técnicos y económicos que limitan su adopción en los países nórdicos.

La investigación —publicada el 26 de enero de 2026— subraya que los costos de producción en el norte europeo son considerablemente más altos que en el sur del continente.

Esta diferencia podría retrasar los objetivos climáticos de la Unión Europea y el despliegue de la tecnología en el sector transporte.

Bruselas impulsa una agenda climática que apuesta por el hidrógeno como motor de la descarbonización en todo el continente

Obstáculos económicos y técnicos en Escandinavia

De acuerdo con el análisis liderado por el profesor Ou Tang, experto en economía de la producción en Linköping University, la producción de hidrógeno verde en países como Suecia, Finlandia y Noruega se encarece ante la escasez de luz solar y las difíciles condiciones meteorológicas.

Estos factores restringen el potencial de las instalaciones independientes: plantas que producen hidrógeno exclusivamente con energía solar o eólica, sin conexión a la red eléctrica.

El estudio indica que estabilizar la producción ante la variabilidad del clima requiere soluciones adicionales. La incorporación de baterías aparece como una opción provisional para suavizar la variación, siempre sujeta a una futura reducción en sus precios.

Según Tang, el hidrógeno verde “tiene un gran potencial, ya que puede almacenar grandes cantidades de energía y la única emisión es agua”. Sin embargo, advierte que la transición será más compleja de lo que habitualmente se supone en debates sobre descarbonización.

La limitada radiación solar y los desafíos climáticos condicionan la competitividad del hidrógeno verde en los países nórdicos

Comparativa internacional y análisis del mercado

La investigación de Linköping University compara las condiciones de producción entre el norte y el sur de Europa. En naciones como Malta, Portugal y España —donde hay más horas de sol al año— los costos de producción local de hidrógeno verde son significativamente menores.

Por su parte, dentro del grupo nórdico, Dinamarca e Islandia resultan excepciones debido a la abundancia de viento, lo que permite a estos países ofrecer precios competitivos en la producción de hidrógeno renovable.

El informe señala que, aunque las proyecciones para 2050 contemplan que hasta el 50% de la energía utilizada en el transporte europeo podría provenir de hidrógeno verde, la mayor parte del hidrógeno disponible hoy en Europa se genera a partir de combustibles fósiles.

Actualmente, el 95% del hidrógeno empleado no es verde, y su peso en la demanda energética global es mínima.

Las diferencias en recursos renovables generan contrastes sustanciales en los costos de producción de hidrógeno entre el sur y el norte de Europa

El dilema de la infraestructura

La expansión del hidrógeno está marcada por una paradoja del huevo y la gallina, como describe Tang. Para que las empresas inviertan en vehículos impulsados por hidrógeno, es imprescindible disponer de una red suficiente de estaciones de recarga.

Pero, al mismo tiempo, hacen falta más vehículos en circulación que motiven la demanda, lo que a su vez impulsa nuevas inversiones en infraestructura. Esta dinámica obstaculiza la adopción masiva de la tecnología.

Contexto normativo y visión de la Unión Europea

La Unión Europea sitúa al hidrógeno verde en el centro de su estrategia para reducir emisiones en el transporte y fijó el 2050 como meta para suministrar la mitad de la energía del sector con fuentes renovables.

El marco legal europeo exige que el hidrógeno sea considerado “verde” solo si se produce con energías solar o eólica.

El informe de Linköping University plantea que asociar la producción a la red eléctrica podría reducir costos, en particular en Suecia —país con frecuentes excedentes de electricidad—. Sin embargo, asegurar la certificación de origen renovable resulta complejo, dado que la red suele mezclar energía nuclear y, en menor escala, fuentes fósiles.

Las exigencias regulatorias de la Unión Europea marcan el ritmo de la transición, definiendo qué producción puede acceder al sello de "verde" en el mercado comunitario

Soluciones temporales e innovación en la transición

Ante estos desafíos, el análisis propone aprovechar excedentes puntuales de la red eléctrica como alternativa pragmática, aunque esto compromete la total “limpieza” del hidrógeno a corto plazo. La implementación de baterías contribuiría a flexibilizar la operación, estabilizar la oferta y a abaratar costos conforme la tecnología avance.

Linköping University observa que el desarrollo de los vehículos eléctricos requirió años para dejar de ser un nicho. Considera que la transición energética en el transporte con hidrógeno seguirá un camino similar, donde la combinación de diversas soluciones será necesaria y el proceso superará el horizonte de un solo ciclo político.

Linköping University señala que estos hallazgos pueden orientar mejor a los responsables políticos y al sector empresarial en la toma de decisiones de infraestructura e inversiones en los próximos años.

El profesor Tang concluye que, si bien el hidrógeno verde puede transformar el modelo energético europeo, el cambio será gradual.