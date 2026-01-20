Medio Ambiente

El futuro del empaque sostenible: residuos agrícolas noruegos buscan reemplazar el plástico

Investigadores en Noruega estudian cómo aprovechar desechos de zanahoria, papa y otros cultivos para crear materiales alternativos destinados a envases, con el objetivo de promover una industria más sostenible y un uso más eficiente de los recursos agrícolas del país

Guardar
La transformación de residuos agrícolas
La transformación de residuos agrícolas en insumos industriales redefine el camino hacia la sostenibilidad en Noruega (SINTEF)

Científicos noruegos lideran una transformación en la industria de los envases sostenibles con el desarrollo de materiales innovadores a partir de residuos agrícolas, como cáscaras de zanahoria y papa.

La Norwegian University of Science and Technology (NTNU), responsable de la iniciativa, impulsa el proyecto Agriwaste, cuyo objetivo es reducir la dependencia de plásticos convencionales en Europa y aprovechar recursos hasta ahora poco explotados.

La propuesta responde a la presión global para encontrar soluciones sostenibles en el sector alimentario, donde la demanda de envases responsables con el medioambiente es cada vez mayor.

El equipo, liderado por Hanne Dalsvåg junto a la investigadora Theresa Rücker y expertos de SINTEF, colabora también con la Universidad de Dresde y otros aliados internacionales. Desde 2024, los investigadores de NTNU analizan el potencial de la biomasa agrícola noruega para la fabricación de envases sostenibles, en línea con las prioridades ambientales de Europa.

El proyecto busca transformar la manera en que se envasan los alimentos, al tiempo que promueve la valorización de materiales tradicionalmente considerados desechos.

Restos de zanahoria, tradicionalmente descartados,
Restos de zanahoria, tradicionalmente descartados, encuentran un nuevo propósito como materia prima en envases ecológicos (Freepik)

De residuos agrícolas a envases innovadores

Las materias primas seleccionadas para el desarrollo de estos envases incluyen cáscaras de zanahoria y papa, cereales, lana, plumas y residuos forestales. Estos materiales se eligen por su abundancia y porque suelen terminar como desecho de escaso valor, a pesar de sus posibles aplicaciones industriales.

“En la actualidad, la mayoría de estos subproductos acaba en la incineración o en la mejora del suelo, pero podrían emplearse de formas más rentables, tanto económica como ambientalmente”, explicó Rücker.

La valorización de residuos es una de las motivaciones centrales del proyecto. Dalsvåg señaló que en Noruega la gran cantidad de subproductos agrícolas podría convertirse en una fuente significativa de materia prima para la industria del envasado.

“Nos ocupamos de reducir el consumo excesivo de plástico y de obtener el mayor valor posible de lo que producimos”, afirmó Dalsvåg. El equipo pretende dar un uso eficiente a recursos que hoy se desaprovechan, aportando así soluciones al desafío de la sostenibilidad.

La papa noruega, más allá
La papa noruega, más allá del consumo alimentario, ahora contribuye a reducir la huella de carbono en la industria del envasado (Freepik)

El desarrollo de prototipos muestra avances concretos. El grupo fabricó bandejas para alimentos y otros envases a partir de fibras vegetales y restos agrícolas. El objetivo es igualar la funcionalidad del plástico en la protección de productos, pero con un menor impacto ambiental.

Los experimentos incluyen cajas y botellas elaboradas con madera, cáñamo y paja, además de cajas de cartón hechas con trigo y caña de azúcar. Estas iniciativas demuestran que es posible crear alternativas viables a los envases tradicionales.

Los nuevos envases, diseñados para
Los nuevos envases, diseñados para preservar alimentos, reflejan el avance de una economía circular y respetuosa con el entorno (SINTEF)

Desafíos logísticos y técnicos

El aprovechamiento de residuos agrícolas para envases sostenibles enfrenta varios desafíos. Uno de los principales es la logística compleja, determinada por la geografía noruega y la estacionalidad de la agricultura, lo que complica la disponibilidad continua de materia prima.

Además, el procesamiento debe realizarse inmediatamente después de la cosecha para evitar el deterioro de los residuos, lo que exige innovación en la cadena de suministro y en los métodos de conservación. La necesidad de soluciones logísticas eficientes se convierte en un factor crítico para el éxito de la iniciativa.

Los investigadores trabajan en la mejora de técnicas de recolección, almacenamiento y transformación de los subproductos agrícolas. La colaboración con institutos tecnológicos y universidades europeas permite compartir buenas prácticas y avanzar en el diseño de procesos industriales adaptados a las condiciones locales.

El desarrollo de infraestructuras adecuadas es fundamental para garantizar que los residuos puedan convertirse en materia prima útil para la industria del envasado.

La innovación en materiales sostenibles
La innovación en materiales sostenibles abre perspectivas para un futuro donde los desechos agrícolas se convierten en oportunidades de desarrollo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto y proyección del proyecto Agriwaste

La NTNU destaca que el potencial de transformación de residuos agrícolas en envases sostenibles representa una oportunidad estratégica para Noruega y para el sector alimentario en general. Esta iniciativa no solo apunta a reducir la contaminación por plásticos, sino también a generar nuevas fuentes de riqueza y empleo en áreas rurales, contribuyendo al desarrollo económico y social.

La visión que impulsa Agriwaste es que los residuos de la agricultura noruega, en vez de terminar en la incineración o como abono, se conviertan en productos de alto valor que beneficien tanto a la economía local como al medioambiente.

El proyecto sienta las bases para un cambio estructural en la gestión de recursos agrícolas, posicionando a Noruega como referente en el desarrollo de envases sostenibles y en la lucha contra la contaminación plástica.

Temas Relacionados

NoruegaEmpaqueEnvasesPlásticoResiduos AgrícolasResiduosPapasAgriculturaZanahoriasIndustria AlimentariaEconomía CircularEuropaImpacto AmbientalMedioambienteContaminaciónEcologíaNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Siete claves científicas para proteger mejor a los pingüinos de Magallanes

Científicos del Conicet y la Universidad del Chubut analizaron el impacto del turismo en dos colonias de las aves marinas en Argentina. Por qué los resultados dan pistas para mejorar la conservación

Siete claves científicas para proteger

Así ayudan los sensores y la inteligencia artificial de UCLA a prevenir desastres después de los incendios

Los equipos universitarios implementan monitoreo ambiental y nuevas estrategias junto a residentes para prevenir riesgos futuros y perfeccionar la recuperación urbana

Así ayudan los sensores y

La primera planta comercial de aire líquido promete revolucionar el almacenamiento de energía limpia en 2026

El innovador complejo británico almacenará excedentes de energías renovables y ofrecerá respaldo eficiente sin depender de baterías convencionales

La primera planta comercial de

Un aviso nacional es decretado ante la llegada de masas de aire polar que provocan ráfagas intensas en El Salvador

El fenómeno climatológico genera recomendaciones dirigidas a familias y sectores productivos, quienes deben asegurar viviendas y áreas de trabajo, además de evitar fogatas y reportar cualquier incendio durante este periodo de alta inestabilidad

Un aviso nacional es decretado

Veronika, la vaca que sorprendió a los científicos al usar herramientas como un chimpancé

Gracias a un video que se volvió viral, un grupo de investigadores en Austria se acercó a la granja donde vive y estudió al bovino. Qué descubrieron sobre sus capacidades cognitivas

Veronika, la vaca que sorprendió
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Iván Cepeda y Abelardo de

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella lideran intención de voto, según encuesta Gad3: expertos evaluaron los resultados

Vicente Vallés vive su informativo más visto en dos años en Antena 3 por el accidente de tren de Adamuz

El tiburón duende, la extraña especie que ha sido avistada en las islas Canarias: solo se han registrado 250 ejemplares en todo el mundo

Clima en Perú: temperatura y probabilidad de lluvia para Lima este 20 de enero

Clima hoy en Perú: temperaturas para Huancayo este 20 de enero

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Togo entrega a Burkina Faso a un exlíder golpista burkinés acusado de intentar asonadas

Agencia espacial rusa niega que intensa tormenta magnética afecte a tripulantes de la EEI

Lavrov niega que Groenlandia sea "parte original" de Dinamarca

Listado de las películas a competición en la 76 edición de la Berlinale

UNICEF: más de la mitad de los 500.000 afectados por inundaciones en Mozambique son niños

ENTRETENIMIENTO

La historia detrás del icónico

La historia detrás del icónico cameo de Valentino en ‘El diablo viste de Prada’

Cómo se desató el infierno de los Beckham: redes bloqueadas, intermediarios legales y acusaciones cruzadas

James Gunn lanza la primera imagen de la secuela de ‘Superman’: “Entrando en la fortaleza...”

La actriz ganadora del Oscar que lamenta haber triunfado: “Nunca lo quise, tenía una carrera mucho mejor antes”

Por qué “Misión Imposible” fue rechazada en su estreno y hoy es un clásico del cine de acción