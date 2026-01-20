El futuro del empaque sostenible: residuos agrícolas noruegos buscan reemplazar el plástico

La transformación de residuos agrícolas en insumos industriales redefine el camino hacia la sostenibilidad en Noruega (SINTEF)

Científicos noruegos lideran una transformación en la industria de los envases sostenibles con el desarrollo de materiales innovadores a partir de residuos agrícolas, como cáscaras de zanahoria y papa.

La Norwegian University of Science and Technology (NTNU), responsable de la iniciativa, impulsa el proyecto Agriwaste, cuyo objetivo es reducir la dependencia de plásticos convencionales en Europa y aprovechar recursos hasta ahora poco explotados.

La propuesta responde a la presión global para encontrar soluciones sostenibles en el sector alimentario, donde la demanda de envases responsables con el medioambiente es cada vez mayor.

El equipo, liderado por Hanne Dalsvåg junto a la investigadora Theresa Rücker y expertos de SINTEF, colabora también con la Universidad de Dresde y otros aliados internacionales. Desde 2024, los investigadores de NTNU analizan el potencial de la biomasa agrícola noruega para la fabricación de envases sostenibles, en línea con las prioridades ambientales de Europa.

El proyecto busca transformar la manera en que se envasan los alimentos, al tiempo que promueve la valorización de materiales tradicionalmente considerados desechos.

Restos de zanahoria, tradicionalmente descartados, encuentran un nuevo propósito como materia prima en envases ecológicos (Freepik)

De residuos agrícolas a envases innovadores

Las materias primas seleccionadas para el desarrollo de estos envases incluyen cáscaras de zanahoria y papa, cereales, lana, plumas y residuos forestales. Estos materiales se eligen por su abundancia y porque suelen terminar como desecho de escaso valor, a pesar de sus posibles aplicaciones industriales.

“En la actualidad, la mayoría de estos subproductos acaba en la incineración o en la mejora del suelo, pero podrían emplearse de formas más rentables, tanto económica como ambientalmente”, explicó Rücker.

La valorización de residuos es una de las motivaciones centrales del proyecto. Dalsvåg señaló que en Noruega la gran cantidad de subproductos agrícolas podría convertirse en una fuente significativa de materia prima para la industria del envasado.

“Nos ocupamos de reducir el consumo excesivo de plástico y de obtener el mayor valor posible de lo que producimos”, afirmó Dalsvåg. El equipo pretende dar un uso eficiente a recursos que hoy se desaprovechan, aportando así soluciones al desafío de la sostenibilidad.

La papa noruega, más allá del consumo alimentario, ahora contribuye a reducir la huella de carbono en la industria del envasado (Freepik)

El desarrollo de prototipos muestra avances concretos. El grupo fabricó bandejas para alimentos y otros envases a partir de fibras vegetales y restos agrícolas. El objetivo es igualar la funcionalidad del plástico en la protección de productos, pero con un menor impacto ambiental.

Los experimentos incluyen cajas y botellas elaboradas con madera, cáñamo y paja, además de cajas de cartón hechas con trigo y caña de azúcar. Estas iniciativas demuestran que es posible crear alternativas viables a los envases tradicionales.

Los nuevos envases, diseñados para preservar alimentos, reflejan el avance de una economía circular y respetuosa con el entorno (SINTEF)

Desafíos logísticos y técnicos

El aprovechamiento de residuos agrícolas para envases sostenibles enfrenta varios desafíos. Uno de los principales es la logística compleja, determinada por la geografía noruega y la estacionalidad de la agricultura, lo que complica la disponibilidad continua de materia prima.

Además, el procesamiento debe realizarse inmediatamente después de la cosecha para evitar el deterioro de los residuos, lo que exige innovación en la cadena de suministro y en los métodos de conservación. La necesidad de soluciones logísticas eficientes se convierte en un factor crítico para el éxito de la iniciativa.

Los investigadores trabajan en la mejora de técnicas de recolección, almacenamiento y transformación de los subproductos agrícolas. La colaboración con institutos tecnológicos y universidades europeas permite compartir buenas prácticas y avanzar en el diseño de procesos industriales adaptados a las condiciones locales.

El desarrollo de infraestructuras adecuadas es fundamental para garantizar que los residuos puedan convertirse en materia prima útil para la industria del envasado.

La innovación en materiales sostenibles abre perspectivas para un futuro donde los desechos agrícolas se convierten en oportunidades de desarrollo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto y proyección del proyecto Agriwaste

La NTNU destaca que el potencial de transformación de residuos agrícolas en envases sostenibles representa una oportunidad estratégica para Noruega y para el sector alimentario en general. Esta iniciativa no solo apunta a reducir la contaminación por plásticos, sino también a generar nuevas fuentes de riqueza y empleo en áreas rurales, contribuyendo al desarrollo económico y social.

La visión que impulsa Agriwaste es que los residuos de la agricultura noruega, en vez de terminar en la incineración o como abono, se conviertan en productos de alto valor que beneficien tanto a la economía local como al medioambiente.

El proyecto sienta las bases para un cambio estructural en la gestión de recursos agrícolas, posicionando a Noruega como referente en el desarrollo de envases sostenibles y en la lucha contra la contaminación plástica.