El nacimiento de los raros gemelos de gorila en África anima a la comunidad científica

El nacimiento de gemelos de gorila de montaña marca un hito inesperado en la lucha por la conservación de especies al borde de la extinción (Virunga National Park)

El nacimiento de gemelos de gorila de montaña en el Parque Nacional Virunga, en la República Democrática del Congo, renovó la esperanza entre conservacionistas y especialistas en biodiversidad.

Mafuko, una hembra de 22 años, fue fotografiada con sus dos crías, un hecho considerado excepcional por expertos consultados por National Geographic. La imagen de Mafuko y sus pequeños se convirtió en símbolo de un evento extraordinariamente raro para la especie.

La importancia del suceso radica en la extrema rareza de nacimientos dobles en los gorilas de montaña, una especie que permanece en peligro crítico, con poco más de 1.000 ejemplares en estado silvestre. “Siempre es una gran noticia cuando nacen crías en especies tan amenazadas. Y los gemelos son aún más emocionantes, porque es increíblemente raro”, afirmó Tara Stoinski, presidenta de la Dian Fossey Gorilla Fund, según declaraciones recogidas por National Geographic.

El acontecimiento generó sorpresa y optimismo en la comunidad científica, que sigue de cerca la evolución de los gorilas de montaña.

Refugio vital para la biodiversidad africana, Virunga enfrenta amenazas constantes mientras protege a las últimas poblaciones de gorilas de montaña (Virunga National Park)

Rareza biológica y retos de supervivencia

Menos del 1% de los nacimientos de gorila de montaña corresponde a gemelos, de acuerdo con datos de la Dian Fossey Gorilla Fund en Ruanda. En el caso de los humanos, los nacimientos múltiples son tres veces más frecuentes.

Brent Stirton, fotógrafo especializado en vida silvestre, recalcó la singularidad del caso: “Es algo casi milagroso”, comentó a National Geographic. Recordó que, cuando comenzó su trabajo en Virunga en 2007, la población era de solo 276 gorilas de montaña.

Los gorilas de montaña enfrentaron numerosas amenazas: guerra, caza furtiva, enfermedades y pérdida de hábitat. Mafuko perdió a su madre por la acción de hombres armados, una tragedia compartida por otros ejemplares, según la página oficial del parque.

No obstante, el esfuerzo conjunto de guardabosques y agencias de conservación, junto con la resiliencia de los gorilas, permitió que la población resista el descenso.

La gestación doble en gorilas representa un fenómeno excepcional que exige un esfuerzo extraordinario tanto de las madres como de los equipos de conservación (Freepik)

Stirton subrayó la capacidad de adaptación de estos primates: “Estos gorilas se han adaptado y siguen prosperando. Desafían toda lógica convencional”, sostuvo en entrevista con National Geographic.

La supervivencia de los gemelos es motivo de celebración y optimismo, aunque el ritmo reproductivo de la especie sigue siendo lento: las hembras normalmente esperan hasta los 10 años para tener su primera cría y, en promedio, paren una vez cada cuatro años.

La lenta reproducción y las amenazas externas complican el futuro de la especie, pero cada nacimiento es un triunfo.

El crecimiento poblacional de los gorilas de montaña depende de la continuidad de las acciones coordinadas entre comunidades locales y organizaciones internacionales (Freepik)

Vigilancia, resiliencia y esperanza para la especie

La crianza de gemelos supone desafíos adicionales para las madres. Deben producir el doble de leche y cargar a dos crías a la vez, lo que disminuye la probabilidad de supervivencia de ambos bebés en comparación con los nacimientos únicos. En Ruanda, cerca del 33 % de los gorilas de montaña nacidos no logra llegar a la adultez.

A pesar de estos desafíos, la tendencia general es positiva: el gorila de montaña es el único gran simio, junto al ser humano, cuya población muestra un crecimiento sostenido. Décadas atrás, figuras como Diane Fossey temían la desaparición de la especie antes del año 2000.

Expertos y guardabosques mantienen una estricta vigilancia sobre la evolución de los gemelos y el bienestar de Mafuko, atentos a los desafíos propios del entorno y de la crianza.

La observación continua y el compromiso humano refuerzan la capacidad de los gorilas para superar adversidades y sostener su recuperación (Virunga National Park)

El reciente avance en el número de ejemplares es resultado directo de la colaboración entre la naturaleza y quienes la protegen. La comunidad internacional sigue con atención el destino de estos gemelos, convertidos en símbolo de resistencia y esperanza para la especie.

Mafuko afronta el desafío de sacar adelante a sus crías, respaldada por el apoyo y el reconocimiento de quienes trabajan por la supervivencia del gorila de montaña.

El caso de Virunga no solo ilustra la fragilidad de la especie, sino también la determinación colectiva en favor de la vida silvestre. La historia de Mafuko y sus gemelos representa una victoria frente a la adversidad y un impulso para la conservación global.