El redescubrimiento del manumea después de cinco años trae esperanza para una especie al borde de la extinción

La misteriosa reaparición del manumea renueva la urgencia por proteger a una de las aves más enigmáticas y vulnerables del Pacífico (Ulf Beichle/The Museum of Samoa)

Conservacionistas confirmaron el avistamiento reciente del manumea, conocida como la “paloma dentada” y ave nacional de Samoa, después de cinco años sin registros. El hallazgo, reportado por Smithsonian Magazine, revitaliza las expectativas sobre la supervivencia de una de las especies más cercanas al dodo y que se encuentra en peligro crítico de extinción.

La expedición, liderada por la Sociedad de Conservación de Samoa, se desarrolló entre el 17 de octubre y el 13 de noviembre de 2025. Durante ese periodo, los expertos reportaron al menos cinco encuentros visuales con el singular pájaro.

Aunque no lograron obtener imágenes debido a la rapidez del ave y la densidad del follaje, los testimonios recogidos confirman su presencia actual. La última observación semejante se había producido en agosto de 2020, mientras que la evidencia más reciente de cría data de diciembre de 2013.

El manumea, endémico de las islas principales de Samoa, es la única especie viva del género Didunculus, cuyo significado en latín es “pequeño dodo”. Apodado también “dodo samoano”, destaca por su pico rojo con forma de gancho, que simula dientes, y por su plumaje: alas de tonos castaños oscuros, cabeza y pecho gris azulados. Este aspecto lo convierte en un símbolo único para la identidad nacional samoana.

El manumea comparte raíces evolutivas con el extinto dodo, mostrando cómo la historia natural de las islas sigue viva en especies únicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Población en declive y amenazas persistentes

Las estimaciones demográficas más recientes evidencian un descenso alarmante en la población: en la década de 1990, se contabilizaban unos 7.000 ejemplares; en el presente, los cálculos oscilan entre 50 y 150 adultos.

Los especialistas advierten que obtener cifras precisas resulta sumamente difícil, debido a la naturaleza esquiva del ave. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), los últimos muestreos de campo fueron mayormente inconclusos por la escasez de registros.

El manumea enfrenta amenazas constantes. La pérdida progresiva de hábitat, la caza accidental y la depredación por especies invasoras, como ratas y gatos asilvestrados, provocaron una disminución sostenida en la cantidad de aves.

La presión de especies invasoras y la reducción de hábitat han dejado a la población del manumea al borde del colapso (Ulf Beichle/Ministry of Natural Resources & Environment, Government of Samoa)

Joe Wood, biólogo conservacionista y codirector del grupo internacional de trabajo de la UICN para la preservación de palomas y tórtolas, explicó: “El impacto de estos depredadores sobre adultos, pollos y huevos es ciertamente catastrófico”. Wood subraya la urgencia de implementar un programa de control de especies invasoras, tal como detalla Smithsonian Magazine.

Durante los últimos tres años, la Sociedad de Conservación de Samoa efectuó al menos seis expediciones en colaboración con científicos extranjeros y comunidades indígenas.

Entre los avances recientes, destaca la utilización de inteligencia artificial para analizar la llamada del manumea, un método clave dada la escasez de grabaciones y la similitud de su canto con el de la paloma imperial del Pacífico, conocida localmente como lupe.

Investigadores emplean tecnología avanzada para descifrar los patrones acústicos del manumea y rastrear su presencia en la selva (Samoa Conservation Society)

Tecnología y compromiso local, claves para su conservación

El reciente avistamiento del manumea generó un fuerte impacto entre los miembros de la expedición. Sefuiva Moeumu Uili, apodada la “reina del manumea” por su dedicación, relató que el ave cruzó cerca del equipo durante una pausa en la jornada: “Se me erizó la piel”, afirmó Uili, según recoge Smithsonian Magazine.

La colaboración entre expertos internacionales y comunidades indígenas permitió desarrollar nuevas estrategias para la conservación del manumea.

El uso de inteligencia artificial para identificar su canto representa un avance significativo, ya que mejora la capacidad de los investigadores para distinguirlo de otras especies similares.

La colaboración entre comunidades locales y expertos internacionales resulta esencial para asegurar la supervivencia de la especie (Imagen Ilustrativa Infobae)

El futuro del manumea depende de la combinación de tecnología, vigilancia intensiva y educación comunitaria. Mejorar las técnicas de identificación y monitoreo es fundamental para evitar la extinción de esta especie emblemática. Uili y otros líderes destacan la importancia de involucrar a la población local en la vigilancia de los hábitats y en la difusión del valor cultural del manumea.

Las nuevas herramientas tecnológicas pueden modificar de manera decisiva las posibilidades de estudio y protección de una de las últimas conexiones vivas con el legendario dodo.

Cada avistamiento renueva la esperanza de conservar una especie única y de preservar, con ella, parte fundamental de la identidad samoana.