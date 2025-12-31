Medio Ambiente

La purpurina decorativa y su impacto invisible: una fuente persistente de contaminación por microplásticos

El uso de brillantina extendido en maquillaje, celebraciones y adornos impulsa alertas científicas y regulaciones internacionales, tras ser identificado como un residuo de larga permanencia en el ambiente, según análisis realizados por Forbes y National Geographic

La purpurina, considerada un microplástico, preocupa por su impacto ambiental y presencia persistente en el planeta (Imagen Ilustrativa Infobae)

La purpurina, presente en festividades, maquillaje y manualidades, se ha convertido en objeto de debate ambiental internacional por su condición de microplástico y su persistencia en el entorno.

Según informes realizados por Forbes y National Geographic, la reciente prohibición de la Unión Europea desde finales de 2023 marca un avance en la lucha contra la contaminación por microplásticos, aunque la discusión sobre soluciones está lejos de concluir.

Orígenes, composición y dispersión global

La fascinación humana por el brillo es milenaria: civilizaciones como la maya usaban mica para decorar pinturas y tumbas. En la actualidad, la purpurina sintética se fabrica mayoritariamente con plástico y aluminio, en partículas de menos de cinco milímetros, lo que la clasifica como microplástico.

La composición sintética de la purpurina, basada en plástico y aluminio, presente en adornos festivos y decoraciones, representa un desafío ambiental por su persistencia y dispersión en el entorno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su estructura habitual presenta un núcleo plástico, una capa reflectante y una película final de plástico, acompañada de aditivos químicos tóxicos que potencian su color y brillo. Esta composición facilita su desprendimiento y movilidad, permitiendo que la purpurina se disperse en el aire, el agua y prácticamente en todos los rincones del planeta.

Las partículas de purpurina, al fragmentarse, se vuelven aún más pequeñas y pueden penetrar células, interferir en procesos bioquímicos y acumularse en organismos de la cadena alimentaria. National Geographic advirtió que los microplásticos fueron hallados en la Antártida, en el Canal de la Mancha y en el cuerpo humano, incluso en la placenta y vasos sanguíneos.

Impacto ambiental y sanitario

El efecto de la purpurina sobre los ecosistemas es profundo. Su presencia en ambientes marinos y terrestres obstaculiza el crecimiento de fitoplancton y zooplancton, organismos clave en la cadena alimentaria y en la producción de oxígeno.

Altas concentraciones de microplásticos pueden dañar órganos internos de pequeños peces y zooplancton, facilitando la entrada de virus y microorganismos patógenos.

Microplásticos de purpurina se detectaron en la Antártida, el Canal de la Mancha y órganos humanos como la placenta y vasos sanguíneos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En animales terrestres, los microplásticos fueron detectados en el tracto gastrointestinal de serpientes, aves y ganado, y en estudios recientes se han vinculado con enfermedades cardíacas e inflamatorias en humanos.

Especialistas consultados por Forbes estimaron que cada persona puede ingerir entre cinco gramos y hasta 121.000 partículas de microplásticos por año. La aplicación directa de purpurina sobre la piel, especialmente en productos cosméticos, incrementa el riesgo de absorción e inhalación de estas partículas.

Alternativas biodegradables y desafíos pendientes

El auge de la preocupación llevó al desarrollo de alternativas como la purpurina biodegradable, basada en celulosa vegetal, yuca y mica. Bioglitter, pionera en el sector, produce una purpurina que puede degradarse en cuatro a seis semanas en condiciones adecuadas, transformándose en agua, dióxido de carbono y biomasa. Estas variantes buscan ofrecer brillo sin permanecer indefinidamente en el ambiente.

Sin embargo, los estudios sobre el impacto de las alternativas ecológicas han arrojado resultados mixtos. Algunas investigaciones preliminares señalaron que la purpurina de celulosa y mica podría afectar negativamente el crecimiento de ciertas plantas acuáticas, mientras que otras muestran menor efecto en cianobacterias.

Surgen alternativas ecológicas como la purpurina biodegradable basada en celulosa, yuca o mica, aunque su impacto ambiental sigue bajo estudio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación ecotoxicológica sobre las nuevas alternativas continúa en desarrollo y será clave para evitar sustituir un problema por otro.

Prohibiciones y acciones individuales

La prohibición de la purpurina se extendió más allá de Europa, alcanzando festivales como Burning Man en Estados Unidos y eventos en Nueva Zelanda y el Reino Unido. Sin embargo, su uso continúa en numerosos mercados, celebraciones y actividades diarias.

National Geographic y Forbes coinciden en señalar que, pese a que la cantidad de purpurina es pequeña en relación con otros microplásticos, su exposición suele ser voluntaria y fácilmente evitable.

Reducir el uso de purpurina y desecharla de manera responsable son acciones individuales que, sumadas a las políticas gubernamentales, pueden mitigar la contaminación por microplásticos y contribuir a proteger la biodiversidad y la salud pública.

Aunque algunas regiones eliminaron la purpurina del mercado, el reto global persiste y subraya la importancia de encontrar soluciones sostenibles y seguras.

