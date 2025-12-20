La historia de las “viudas de tigre”: sus esposos murieron en un ataque y ellas se encargan de la restauración del hábitat

Los tigres de Bengala, oriundos de Asia, sufren la deforestación y contaminación de su hábitat (EFE/Oscar Rivera)

En los Sundarbans (suroeste de Bangladesh y el estado de Bengala Occidental, en la India), el mayor bosque de manglares del mundo, la tragedia personal se ha convertido en motor de cambio. Un grupo de mujeres, conocidas como “viudas de tigre”, han perdido a sus esposos en ataques de tigres de Bengala, una especie emblemática de la región. La presión de la deforestación, la contaminación y el crecimiento de la población ha reducido el hábitat de estos felinos, intensificando los conflictos entre humanos y animales.

Los felinos de los Sundarbans, únicos por su capacidad anfibia y su destreza para nadar largas distancias en Asia, han visto su territorio fragmentado, lo que ha incrementado los riesgos tanto para ellos como para las comunidades locales. Frente a este escenario, han iniciado una labor de restauración ecológica que busca transformar el dolor en resiliencia.

Los ataques de los tigres bengala, una constante en Asia

Desde el año 2000, al menos 300 personas y 46 tigres han muerto en enfrentamientos en la región, de acuerdo con estimaciones recogidas por CNN. Las consecuencias sociales para las viudas, llamadas localmente swami khejos (un término bengalí que significa “devoradoras de maridos”), son profundas.

Tradicionalmente marginadas y privadas de medios de subsistencia, muchas de estas mujeres no pueden acceder a compensaciones estatales, ya que los ataques suelen ocurrir durante incursiones ilegales en el bosque. Esta exclusión las deja sin apoyo económico para ellas y sus hijos, perpetuando su vulnerabilidad.

Las viudas de tigre lideran la restauración de manglares en los Sundarbans para enfrentar la crisis ecológica y social (Conservation International)

Los tigres de Bengala en el continente asiático, más precisamente en esta región, presentan características singulares. A diferencia de otros grandes felinos, llevan un estilo de vida anfibio y pueden nadar largas distancias para cazar peces y cangrejos.

Se estima que en la región habitan 125 tigres en el lado de Bangladesh y 88 en el lado indio, según averiguó CNN. La reducción de su hábitat, provocada por la deforestación y la expansión humana, ha forzado a los tigres a acercarse a las aldeas, lo que ha incrementado los ataques y la tensión con las comunidades.

La deforestación, la contaminación y el crecimiento de la población han sido factores determinantes en la crisis ecológica de los Sundarbans. El avance de la salinidad en el agua, la pérdida de tierras agrícolas y la frecuencia creciente de ciclones, agravados por el cambio climático, han puesto en peligro tanto a la fauna como a los habitantes de la región.

En tanto, la presión sobre los recursos naturales ha reducido el espacio vital de los tigres y ha aumentado la competencia por el alimento, lo que ha intensificado los conflictos, según detallaron expertos a CNN.

La iniciativa 'De las Montañas a los Manglares' busca restaurar un millón de hectáreas de bosque en Asia (Conservation International)

Restauración del hábitat y objetivos del proyecto

En respuesta a esta situación, una iniciativa de conservación en Jharkhali, a orillas del río Matla, ha reunido a las viudas de tigre para restaurar 100 hectáreas de manglares. Shahif Ali, de 26 años, lidera el proyecto en el terreno. Esta semana, el grupo planta más de 100.000 árboles jóvenes en 40 hectáreas de costa entre las aldeas de Laskarpur y Vivekananda Palli, con el objetivo de proteger a las comunidades de las crecidas del mar y las marejadas ciclónicas, y de recuperar el hábitat natural de los tigres.

Ali advirtió a CNN sobre la vulnerabilidad de las aldeas, que dependen de un solo dique para protegerse de las inundaciones: “Si el dique se rompe, toda la aldea puede quedar destruida: casas, agricultura, tierras, todo”.

Los manglares que las mujeres cultivan refuerzan la defensa natural contra los ciclones y ayudan a frenar el avance de la salinidad, beneficiando tanto a los cultivos como a la fauna local.

Los Sundarbans están ubicados en la frontera entre India y Bangladesh (Conservation International)

El proyecto comenzó de manera modesta, pero su impacto crece semana a semana. Actualmente involucra a siete viudas de tigre dentro de un grupo de 59 mujeres, y prevé sumar al menos 20 participantes más en el corto plazo.

Según explicó una de las viudas al medio, el interés supera ampliamente esa cifra: unas 75 mujeres adicionales manifestaron su intención de incorporarse, aunque la distancia entre aldeas y las dificultades de transporte ralentizan la expansión.

Las participantes reciben 300 rupias diarias (unos USD 3,30), una remuneración baja en términos absolutos, pero decisiva en la vida cotidiana. “Es un cambio real”, aseguró Ali. “Marca la diferencia entre ignorar una enfermedad y poder tratarla; entre saltear comidas y alimentar correctamente a los hijos”, concluyó, al resumir el sentido profundo del proyecto.

El restablecimiento de manglares en los Sundarbans forma parte de la iniciativa “De las Montañas a los Manglares” de Conservación Internacional, que busca proteger y restaurar un millón de hectáreas de bosque desde el Himalaya hasta la costa.

Saurav Malhotra, líder de proyecto de la organización, explicó a CNN que la región alberga una de las poblaciones humanas más densas de cualquier punto crítico de biodiversidad del planeta y enfrenta enormes desafíos derivados del cambio climático y la deforestación.

Las viudas de tigre reciben apoyo económico y dignidad a través de su trabajo en la recuperación de los manglares (Conservation International)

Al momento, llevan 100 hectáreas restauradas, que representan una fracción del objetivo global. Con este panorama, Malhotra espera que el modelo pueda replicarse en otras zonas. “Las mujeres están trabajando por una causa que ha trastocado sus propias vidas. Se trata de restaurar la dignidad y fortalecer la resiliencia de estas mujeres y de la comunidad en general”, manifestó en la entrevista.

Por su parte, Ali comparte su visión del futuro. “Quiero expandir el proyecto a la mayoría de los remansos y zonas vulnerables, y estoy dispuesta a viajar y a recorrer lugares remotos, porque cuando el proyecto crezca, podremos llegar a más personas”.

La restauración de los manglares en los Sundarbans representa una apuesta por la recuperación ecológica y la resiliencia social, con la expectativa de que la protección de estos ecosistemas permita a las comunidades y a los tigres de Bengala enfrentar los desafíos que plantea el futuro.