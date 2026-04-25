Cómo músicos y científicos buscan salvar los corales de Jamaica

El experimento en los arrecifes de coral de Jamaica combina arte, ciencia y tecnología acústica para revertir su declive debido al cambio climático

Un experimento impulsa desde las profundidades del Caribe un intento de salvar los arrecifes de coral de Jamaica, a través de la combinación de arte, ciencia, tecnologías acústicas en la búsqueda de restaurar el arrecife y revertir la pérdida de uno de los ecosistemas más amenazados del planeta a causa del cambio climático, informó el diario británico The Guardian.

El proyecto busca restaurar el arrecife situado en la costa norte jamaiquina, escenario de la película No Time to Die de la saga James Bond, y atraer vida marina a través de altavoces submarinos que reproducen los sonidos de un arrecife saludable. Esta iniciativa así, se suma al esfuerzo global por contrarrestar la devastación causada por el cambio climático.

La creación de este método no surge del trabajo habitual de biólogos marinos, sino de la inquietud artística de Marco Barotti, escultor italiano que desde hace 5 años se inspira en formas de coral obtenidas de escaneos tridimensionales.

Barotti mostró interés por investigaciones recientes sobre la influencia del sonido en los ecosistemas marinos. “El sonido siempre ha sido central en mi trabajo, pero nunca a este nivel”, expresó el escultor.

Un dato diferencia la iniciativa de Jamaica de otros intentos de recuperación: los “boomboxes” submarinos instalados por el equipo funcionan durante 14 horas al día y se alimentan con paneles solares flotantes, de acuerdo con el diario.

La lógica parte de un fenómeno biológico: un arrecife sano emite una cacofonía incesante de camarones, peces y corrientes; al morir, el silencio se impone. Tanto peces como larvas de coral emplean las señales acústicas para orientarse y encontrar residencia, de modo que el retorno del sonido propicia el regreso de la vida.

La instalación de altavoces submarinos durante 14 horas diarias propicia el regreso de la vida marina a zonas degradadas por el calentamiento global (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evidencia Científica

Un estudio citado, publicado en la revista científica Nature, respaldó la eficacia del “enriquecimiento acústico”. Al experimentar en la Gran Barrera de Coral de Australia, los investigadores lograron duplicar la población total de peces en áreas degradadas tras seis semanas de reproducción de sonidos grabados, con un incremento del 50% en la diversidad de especies; un indicador clave para la resiliencia a largo plazo del ecosistema.

Las cifras globales amplifican la urgencia de la intervención: los arrecifes de coral cubren el 1% del fondo oceánico, pero albergan el 25% de toda la vida marina, lo que representa la base alimentaria de millones de personas y funciona además como barreras naturales contra tormentas extremas. Desde 1950 el planeta perdió aproximadamente la mitad de estos hábitats marinos debido a la sobrepesca, la contaminación y el calentamiento global.

Los arrecifes de coral, pese a cubrir solo el 1% del fondo oceánico, albergan el 25% de la vida marina y protegen a millones de personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La raíz de la crisis se encuentra en las crecientes emisiones de dióxido de carbono producidas por la quema de combustibles fósiles, que atrapan calor en la atmósfera. El océano ha absorbido el 90% del calor sobrante generado por este fenómeno y esto provocó olas de calor marinas: periodos anómalos de alta temperatura que actúan como incendios submarinos.

En 2023, una ola de calor récord convirtió el Caribe en un “jacuzzi”, y desencadenó un evento de blanqueamiento de corales —cuando estos expulsan las algas que los nutren y quedan vulnerables a las enfermedades.

Restauración y desafíos biológicos

Para quienes bucean en los arrecifes jamaiquinos, la degradación ha pasado de ser un temor a una constatación diaria. Lee-Ann Rando, instructora de buceo de segunda generación, relató: “Se está volviendo más silencioso. Da mucha tristeza decir que en los últimos diez años he presenciado una degradación”.

La restauración coralina integra la biotecnología y cultivos de fragmentos de coral para compensar la fertilización natural afectada por el calentamiento (REUTERS/Stelios Misinas)

El impacto visual de los corales blanqueados, captado por Rando en video durante 2023, refuerza la sensación de pérdida: “Uno se siente sin esperanza. Piensas: ‘¿Volveré a ver esto alguna vez?’”.

El proyecto de sonido complementa el trabajo de la Alligator Head Foundation, una organización local dedicada a la restauración marina. Dexter Dean Colquhoun, responsable de investigación de la fundación y músico aficionado, reconoció la afinidad inmediata de la propuesta: “Soy músico. Toco el piano, así que sé la importancia y el poder del sonido”.

En ese sentido, considera la herramienta acústica un componente valioso de sus estrategias de conservación: “Encaja perfectamente con nuestro objetivo de restaurar los arrecifes usando todos los métodos posibles”.

Esta infografía explica el proyecto en Jamaica que combina altavoces submarinos, esculturas y biotecnología para restaurar arrecifes de coral, con el fin de atraer vida marina y combatir el calentamiento global (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras los altavoces devuelven la “sinfonía” del arrecife vivo, la tarea científica avanza en paralelo. Bethany Dean, investigadora citada, dirige el laboratorio donde se cultivan fragmentos de coral y se ensayan técnicas de reproducción asistida, con el rol de “celestina” biológica en un entorno donde la fertilización natural fracasa debido al aumento de las temperaturas. “Investigamos cómo unir huevos y esperma para lograr una reproducción exitosa”, explicó.

Esta combinación de restauración acústica y biotecnología culmina cuando los corales cultivados en laboratorio se adhieren a las esculturas submarinas creadas por Barotti, una acción que fusiona arte y ciencia en una estrategia que busca devolver la vida y el sonido a arrecifes moribundos.

Impacto y las estrategias climáticas

La iniciativa en la costa de Jamaica no solo es un esfuerzo local, sino parte de una respuesta global ante la crisis propiciada por el cambio climático. Los arrecifes, al reducirse y perder biodiversidad, dejan a las comunidades costeras más expuestas a tormentas y comprometen la seguridad alimentaria de millones de personas.

Según la organización científica Climate Central, la transmisión rigurosa de los hechos y los avances en mitigación continúan como elementos fundamentales para comprender y enfrentar los efectos del clima cambiante en la vida de las personas y ecosistemas del planeta.