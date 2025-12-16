Proyectan un colapso récord de glaciares en los Alpes europeos: el impacto del cambio climático

De los alrededor de 3.000 glaciares que existen en los Alpes en 2025, solo un 3 por ciento sobreviviría hasta el año 2100 si el calentamiento global alcanza los +2,7 ℃, lo que supondría una pérdida casi total de estos gigantes de hielo y de la cultura asociada a ellos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El retroceso acelerado de los glaciares alpinos amenaza con transformar radicalmente el paisaje de Europa Central en las próximas décadas, según un estudio publicado en Nature Climate Change por un equipo internacional liderado por la ETH de Zúrich.

Los investigadores advierten que, si las políticas climáticas actuales mantienen al mundo en la senda de un aumento de temperatura de +2,7 ℃, para el año 2100 solo sobreviviría un 3% de los glaciares de la región, es decir, unos 110 de los aproximadamente 3.000 existentes en 2025.

En un escenario aún más extremo, con un incremento de +4 ℃, la cifra se reduciría a apenas veinte, lo que supondría la desaparición casi total de estos gigantes de hielo que han definido la geografía y la cultura alpinas durante milenios.

El informe, elaborado por la ETH de Zúrich, el Instituto Federal Suizo de Investigación sobre Bosques, Nieve y Paisajes (WSL) y la Vrije Universiteit Brussel, introduce el concepto de “Pico de Extinción Glaciar”, que identifica el momento en que el número de glaciares que desaparecen en un solo año alcanza su máximo histórico.

Según las proyecciones, los Alpes podrían experimentar este pico entre 2033 y 2041, dependiendo de la intensidad del calentamiento global. Durante ese periodo, la región perdería más glaciares que nunca antes, una tendencia que, a escala global, se replicaría aproximadamente una década después, con la desaparición de entre 2.000 y 4.000 glaciares anualmente.

El estudio destaca que la desaparición de los glaciares no es un fenómeno nuevo, pero sí se ha acelerado de forma alarmante en las últimas décadas. Los investigadores de la ETH de Zúrich ya habían documentado que, entre 1973 y 2016, más de mil glaciares desaparecieron solo en Suiza.

Esta tendencia no muestra señales de desaceleración y, según los nuevos datos, se intensificará en los próximos años, afectando especialmente a las regiones con numerosos glaciares pequeños situados a menor altitud o cerca del ecuador, como los Alpes, el Cáucaso, las Montañas Rocosas, partes de los Andes y las cordilleras africanas de latitudes bajas.

Lander Van Tricht, autor principal del estudio, subraya la novedad del enfoque adoptado: “Por primera vez, hemos adelantado años en los que desaparecerán todos los glaciares de la Tierra”.

A diferencia de investigaciones previas, centradas en la pérdida de masa y superficie de hielo, este trabajo pone el foco en el número de glaciares que desaparecen, su localización y la cronología de su extinción. El análisis revela que más de la mitad de los glaciares pequeños en regiones vulnerables desaparecerán en los próximos diez a veinte años, una estimación que Van Tricht considera especialmente preocupante.

El ritmo de desaparición de los glaciares está directamente vinculado al grado de calentamiento global. Para cuantificar este fenómeno, el equipo utilizó tres modelos globales de glaciares de última generación y varios escenarios climáticos. En el caso de los Alpes, los resultados son contundentes: con un aumento de +1,5 ℃, el 12% de los glaciares sobrevivirían hasta 2100 (alrededor de 430); con +2,0 ℃, la cifra se reduce al 8% (unos 270); y con +4 ℃, apenas el 1% (veinte glaciares).

El impacto es igualmente dramático en otras regiones montañosas: en las Montañas Rocosas, solo el 25% de los glaciares actuales (unos 4.400 de 18.000) sobrevivirían con +1,5 ℃, pero con +4 ℃, la cifra caería a 101, lo que representa una pérdida del 99%. En los Andes y Asia Central, el 43% de los glaciares resistiría a +1,5 ℃, pero con +4 ℃, solo quedarían unos 950 en los Andes (una pérdida del 94%) y 2.500 en Asia Central (una disminución del 96%). A escala global, un escenario de +4 ℃ dejaría unos 18.000 glaciares, frente a los 100.000 que sobrevivirían con +1,5 ℃.

Más datos del estudio

El estudio también confirma que no existe ninguna región del planeta donde la cantidad de glaciares no esté disminuyendo. Incluso en el Karakórum de Asia Central, donde algunos glaciares crecieron temporalmente tras el cambio de milenio, se prevé su desaparición en las próximas décadas.

La introducción del “Pico de Extinción Glaciar” permite comprender mejor la dinámica de este proceso. El equipo calculó que, con un aumento de +1,5 ℃, el pico global se produciría alrededor de 2041, cuando aproximadamente 2.000 glaciares desaparecerían en un solo año. Si el calentamiento alcanza +4 ℃, el pico se desplazaría a 2055 y la cifra anual de glaciares perdidos ascendería a 4.000.

Este desfase temporal se explica porque, en condiciones más cálidas, no solo desaparecen los glaciares pequeños, sino también los de mayor tamaño, lo que prolonga el proceso de extinción y eleva el número de pérdidas anuales en el punto máximo.

Los datos muestran que, con un aumento de +4 ℃, el número de glaciares que desaparecen en el pico es el doble que en el escenario de +1,5 ℃. Mientras que aproximadamente la mitad de los glaciares actuales sobrevivirían con +1,5 ℃, solo una quinta parte lo haría con +2,7 ℃ y apenas una décima parte con +4 ℃.

Daniel Farinotti, coautor y profesor de Glaciología de la ETH de Zúrich, enfatiza la importancia de estos hallazgos: “Los resultados subrayan la urgencia de tomar medidas ambiciosas contra el cambio climático”.

El retroceso de los glaciares tiene implicaciones profundas no solo para el medio ambiente, sino también para la política, la economía y la cultura de las regiones afectadas. Tradicionalmente, los estudios sobre glaciares se han centrado en la pérdida de masa y volumen de hielo, lo que ha permitido proyectar el aumento del nivel del mar y gestionar los recursos hídricos.

Sin embargo, el nuevo enfoque revela que la desaparición total de un glaciar, aunque su contribución al nivel del mar sea mínima, puede tener consecuencias devastadoras para el turismo y la identidad local. Lander Van Tricht lo explica así: «El derretimiento de un glaciar pequeño apenas contribuye al aumento del nivel del mar. Pero cuando un glaciar desaparece por completo, puede afectar gravemente al turismo en un valle».

El estudio ofrece herramientas valiosas para que los responsables políticos, las comunidades locales, el sector turístico y los gestores de riesgos naturales se preparen para un futuro con menos hielo y agua. En este sentido, los investigadores de la ETH de Zúrich participan en iniciativas como la Global Glacier Casualty List, que busca preservar los nombres y las historias de los glaciares perdidos, incluyendo relatos como los de los glaciares Birch y Pizol.

La dimensión cultural de la desaparición glaciar es también un aspecto central del trabajo. Van Tricht subraya: «Cada glaciar está ligado a un lugar, a una historia y a las personas que sienten su pérdida». Por ello, el equipo científico se esfuerza tanto en proteger los glaciares que aún existen como en mantener viva la memoria de los que han desaparecido.

El análisis regional muestra que los glaciares de tamaño mediano, como el glaciar del Ródano, se reducirán a pequeños restos de hielo o desaparecerán por completo en los escenarios de mayor calentamiento. El imponente glaciar Aletsch, el más grande de los Alpes, se fragmentaría en varios bloques menores, perdiendo su integridad y su papel emblemático en el paisaje suizo.

El estudio advierte que, en regiones como los Alpes, el Cáucaso, las Montañas Rocosas, los Andes y las cordilleras africanas de baja latitud, la vulnerabilidad es especialmente alta debido a la abundancia de glaciares pequeños y su ubicación a menor altitud. En estas zonas, más de la mitad de los glaciares desaparecerán en los próximos diez a veinte años, lo que representa una transformación sin precedentes del entorno natural y de los recursos hídricos disponibles.

La investigación también destaca que, aunque la tasa anual de desaparición de glaciares disminuirá después del “Pico de Extinción Glaciar”, esto no implica una recuperación, sino que la mayoría de los glaciares pequeños ya habrán desaparecido, dejando solo los más grandes y resistentes. Esta dinámica refuerza la idea de que cada décima de grado de calentamiento cuenta para frenar el declive y preservar la mayor cantidad posible de glaciares.

El trabajo de la ETH de Zúrich y sus colaboradores representa un avance significativo en la comprensión del destino de los glaciares a escala global. Al cuantificar no solo la masa y el volumen perdidos, sino también el número de glaciares que desaparecerán y el momento en que lo harán, el estudio proporciona una base sólida para la toma de decisiones en materia de adaptación y mitigación del cambio climático.

La desaparición de los glaciares no solo altera el paisaje y los ecosistemas, sino que también afecta a las comunidades que dependen de ellos para el suministro de agua, la agricultura, la generación de energía hidroeléctrica y el turismo. La pérdida de estos recursos naturales plantea desafíos considerables para la gestión de riesgos y la planificación a largo plazo en las regiones montañosas de todo el mundo.

El informe concluye que la única forma de evitar la desaparición masiva de glaciares es limitar el calentamiento global a +1,5 ℃, tal como establece el Acuerdo de París. Cada incremento adicional en la temperatura global se traduce en la pérdida irreversible de miles de glaciares, con consecuencias imprevisibles para el equilibrio ambiental, la economía y la cultura de las regiones afectadas.