Día Mundial del Mono: 6 curiosidades sobre estos animales y por qué son clave para los ecosistemas

El Día Mundial del Mono se celebra cada 14 de diciembre con el fin de generar conciencia sobre la situación actual de estas especies (Pixabay)

La diversidad biológica del planeta encuentra en el orden de los primates a uno de sus grupos más complejos y carismáticos. Estos animales, que habitan selvas tropicales, sabanas e incluso zonas montañosas con nieve, comparten un linaje evolutivo cercano con el ser humano.

Cada 14 de diciembre, el mundo celebra el Día Mundial del Mono, una fecha que busca generar conciencia sobre estas especies y las amenazas que enfrentan día a día. El día funciona como un momento de reflexión sobre la crueldad que sufren muchos ejemplares destinados al mascotismo o al entretenimiento, además de celebrar sus características únicas.

1. La gran confusión: monos versus simios y récords de tamaño

A menudo, el público general utiliza los términos “mono” y “primate” como sinónimos, pero la ciencia marca límites claros. La organización World Animal Protection aclara una distinción fundamental: todos los monos pertenecen al grupo de los primates, pero no todos los primates entran en la categoría de monos.

La diferencia principal radica en la anatomía posterior: la mayoría de los monos posee cola, mientras que los simios y otros primates carecen de ella. Esta familia animal abarca desde criaturas diminutas hasta especímenes de gran porte y fuerza, todos con adaptaciones únicas para sobrevivir en sus entornos.

El tití pigmeo pesa apenas más de 100 gramos, lo que lo consolida como el mono más pequeño del mundo

Dentro de esta clasificación, los extremos físicos resultan asombrosos. La misma fuente detalla que el tití pigmeo ostenta el título del mono más pequeño del mundo, con un peso que apenas supera los 100 gramos. En el extremo opuesto, el mandril se posiciona como el más grande, con una masa corporal que ronda los 35 kilogramos.

2. El complejo lenguaje social y emocional

La comunicación entre primates supera los simples sonidos, ya que implica un sistema intrincado de gestos y expresiones faciales que los humanos a menudo malinterpretan. Según la San Diego Zoo Wildlife Alliance, mostrar los dientes en una especie de “sonrisa” no denota felicidad, sino agresión o miedo.

Por otro lado, el acicalamiento mutuo representa mucho más que una medida de higiene. Funciona como el “pegamento” social de las familias, una forma de hacer las paces tras una pelea y fortalecer los vínculos afectivos.

La comunicación entre primates implica gestos y expresiones faciales que los humanos pueden confundir con emociones humanas (Pixabay)

World Animal Protection destaca que, aunque no pueden hablar, los monos comunican emociones complejas. Las madres y sus crías fortalecen su lazo a través de largas miradas mutuas. Además, cuando sienten tristeza o estrés, emiten vocalizaciones específicas como gemidos o gritos, aunque no producen lágrimas de la misma forma que los humanos.

3. Mitos alimenticios y dietas especializadas

La imagen popular del mono comiendo una banana resulta, en gran medida, una construcción cultural. World Animal Protection desmiente este mito y asegura que los monos en estado salvaje no consumen este fruto, a menos que habiten cerca de asentamientos humanos. La asociación proviene de los zoológicos y los medios de comunicación.

Su dieta real es mucho más variada y adaptada. San Diego Zoo Wildlife Alliance explica que algunas especies, como los monos colobos, poseen estómagos con cámaras especiales que contienen bacterias para fermentar y digerir hojas, su alimento principal. Otros, como los babuinos, son omnívoros oportunistas que ingieren carne. Algunas de sus presas incluyen antílopes jóvenes y aves.

4. Geografía y anatomía: cómo se diferencian los monos de distintas regiones del mundo

La ubicación geográfica define rasgos físicos determinantes. La San Diego Zoo Wildlife Alliance explica que los científicos dividen a estas especies en dos grandes grupos: los del Viejo Mundo (África y Asia) y los del Nuevo Mundo (América). Los primeros suelen tener orificios nasales curvos y juntos, además de abazones (bolsas en las mejillas para almacenar comida).

En Sudamérica la cola prensil es común y permite a los monos alimentarse en las copas de los árboles sin riesgo de caída (REUTERS/Adriano Machado)

Por el contrario, los monos americanos presentan orificios nasales redondos y separados. Una curiosidad exclusiva de algunos habitantes de América del Sur y Central, como el mono araña, es la cola prensil. Esta extremidad funciona como una herramienta capaz de agarrar objetos y ramas.

Desde la organización Understanding Animal Research añaden que esta adaptación resulta mucho más común en Sudamérica posiblemente debido a la mayor densidad de sus bosques en comparación con África o Asia. Les permite a los animales usar su cola para alimentarse en las copas de los árboles sin caer.

5. Amenazas críticas: tráfico y destrucción de hábitats

A pesar de su importancia, los primates enfrentan peligros mortales. La New England Primate Conservancy advierte con alarma que alrededor del 69% de las especies de primates del mundo corre riesgo de extinción, y el 43% se encuentra en peligro crítico. La destrucción del hábitat por la actividad humana representa la causa principal.

Además, el comercio de mascotas y el entretenimiento agravan la situación. World Animal Protection denuncia la crueldad detrás de los “monos bailarines” en Indonesia, donde los entrenan con métodos brutales que incluyen el arranque de dientes y la privación de alimento. El contenido en redes sociales que muestra a monos como mascotas fomenta este comercio ilegal.

Sin monos en los bosques tropicales la dispersión de semillas y la regeneración natural del ecosistema se verían gravemente afectadas (REUTERS/Agustin Marcarian)

En Argentina, la situación del carayá negro y dorado es preocupante; la Subsecretaría de Ambiente de la Nación señala que sus poblaciones en el norte de Corrientes y sur de Misiones peligran, motivo por el cual se los declaró Monumento Natural Provincial.

6. Arquitectos de bosques y centinelas de la salud

El papel de los monos en los ecosistemas trasciende su mera existencia. Estos primates actúan como creadores de selva. Manuel Lizarralde, en un artículo de la Universidad de Harvard, propone el concepto de bosques “primatogénicos“. Su investigación con el pueblo Barí revela que estos animales consumen y dispersan las semillas de una vasta cantidad de árboles.

Al mover estas semillas lejos de la planta de donde provienen, garantizan la regeneración del bosque. El Fondo Mundial para la Naturaleza de Brasil confirma esto mediante estudios con cámaras trampa en la Amazonía, donde observaron que especies como el mono aullador y el capuchino fertilizan el suelo con sus heces y transportan semillas, lo que mantiene la salud y biodiversidad forestal. Sin ellos, los ecosistemas pierden su capacidad de resiliencia y regeneración, lo que pone en riesgo la salud de todo el planeta.

Finalmente, la Subsecretaría de Ambiente de la Nación destaca otra función crucial: actúan como centinelas epidemiológicos. Especies como el mono carayá son altamente sensibles a la fiebre amarilla, pero no la transmiten a humanos. La muerte de estos animales alerta a las autoridades sanitarias sobre la presencia del virus en la zona, lo que permite tomar medidas preventivas para evitar contagios.