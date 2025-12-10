Medio Ambiente

Tablas de surf ecológicas: cómo esta innovación busca revolucionar la protección de los océanos

El uso de impresoras 3D y materiales de origen vegetal en la fabricación de equipos deportivos genera menos residuos y permite nuevas alianzas entre fabricantes, diseñadores y deportistas comprometidos con el cuidado del planeta

Las tablas de surf tradicionales, icónicas en innumerables playas del mundo, suelen ocultar un costo ambiental significativo. La mayoría de estos artículos esenciales para surfistas se fabrican a partir de bloques de espuma derivados del petróleo. Este método, común entre los talleres y diseñadores de tablas, implica el uso de combustibles fósiles en la materia prima, lo que establece desde un inicio su huella contaminante.

El proceso artesanal de modelado, que consiste en cortar, afeitar y lijar la espuma para conseguir la forma óptima de la tabla, genera una gran cantidad de residuos: se estima que alrededor del 40% del peso original del bloque termina como desecho, acumulándose inevitablemente en vertederos.

El impacto ambiental no termina con el proceso de fabricación. Cuando las tablas convencionales están listas para ser usadas en el mar, están expuestas a la constante erosión que provoca la arena y las olas. Este desgaste paulatino genera que fragmentos mínimos de los bloques de espuma se desprendan y lleguen al océano, contribuyendo así a la problemática mundial de los microplásticos.

Los microplásticos son actualmente una de las amenazas más persistentes para la vida marina, afectando tanto a los organismos más pequeños como a los grandes depredadores, con consecuencias que aún no han sido completamente dimensionadas.

En este contexto, la preocupación de quienes mejor conocen el océano resulta relevante. Los surfistas, que han experimentado de primera mano la majestuosidad y la vulnerabilidad de los ecosistemas marinos, reconocen la necesidad de replantear la manera en que se produce el equipamiento que les permite interactuar con el mar.

Innovación y materiales ecológicos en la fabricación de tablas Swellcycle

Frente a este panorama, surgen alternativas como las tablas de surf Swellcycle, ejemplo de cómo la innovación tecnológica puede aportar soluciones tangibles a problemas ambientales. La empresa, fundada por Patricio Guerrero, ha revolucionado el proceso de fabricación mediante la impresión 3D y el uso de materiales de origen vegetal, marcando un cambio de paradigma respecto a los métodos tradicionales.

Swellcycle emplea materias primas como el maíz y la caña de azúcar para obtener ácido poliláctico (PLA), un material biodegradable que se distingue por su capacidad de moldearse y por reducir considerablemente la generación de residuos. Este PLA, procesado en impresoras 3D, adquiere la forma de una estructura reticular que se diferencia claramente de los bloques macizos de espuma convencionales.

Posteriormente, esta estructura se lamina con una resina compuesta en un 30% por epoxi degradable, otorgando resistencia y durabilidad extra a la tabla, mientras mantiene intacto el objetivo de reducir el impacto ambiental. El resultado es una tabla semihueca, más resistente que las opciones tradicionales y diseñada para soportar las difíciles condiciones de la práctica habitual del surf.

Experiencia de los surfistas con las tablas Swellcycle

El lanzamiento de Swellcycle no solo implica progreso en términos técnicos, sino que ha generado expectación entre surfistas profesionales y aficionados. Durante una jornada de pruebas en Steamer Lane —un conocido enclave sur de California— la empresa ofreció la oportunidad de comprobar las cualidades de sus tablas.

Tyler James, surfista de olas grandes, compartió su entusiasmo con medios locales y remarcó: “Creo que este es el futuro del surf”. James hizo hincapié en la responsabilidad ambiental de quienes practican este deporte: “Es muy importante que los surfistas entiendan que, si queremos seguir surfeando, debemos preocuparnos por nuestros océanos y por el proceso de fabricación de nuestras tablas”.

Las opiniones recogidas durante el evento indican una recepción positiva. Keaton Mayo, surfista que probó uno de los modelos, describió la experiencia como “rapidísimas y muy divertidas”, añadiendo: “No son una tabla tradicional. Fue una pasada”. Otro surfista llamado Sam resumió su impresión de forma contundente: “Me pareció sensacional”.

Este tipo de testimonios evidencia que la incorporación de materiales biodegradables y la impresión 3D no solo cumple con los objetivos ecológicos, sino que también responde a las exigencias de maniobrabilidad y rendimiento propias del surf actual.

Proceso de producción y colaboración de Swellcycle

La producción de Swellcycle combina tecnología de vanguardia y alianzas estratégicas con diseñadores reconocidos. La elaboración de cada tabla inicia con el modelado digital, permitiendo personalizaciones según las preferencias del usuario. El proceso utiliza impresión 3D para dar vida a cada pedido, promoviendo la eficiencia y precisión.

Además, la empresa ha establecido colaboraciones con casas de diseño influyentes, como Spina, Iconoclast y Tigre Bona. La interacción creativa con estos referentes no solo suma experiencia en el diseño de tablas, sino que también facilita la adopción de la tecnología ecológica por parte de la comunidad del surf.

Una parte esencial del proceso de Swellcycle es la revalorización de los residuos: la pequeña fracción de material sobrante de cada construcción se recupera y reutiliza dentro de la fábrica. La planta de Santa Cruz, donde se desarrolla la producción, funciona casi exclusivamente con energía solar, reforzando el compromiso de la empresa con las energías limpias y el ciclo cerrado de producción.

Compromiso ambiental y eventos de Swellcycle

La filosofía de Swellcycle va más allá de la simple manufactura de tablas ecológicas, ya que regularmente organiza jornadas de demostración abiertas al público, donde los surfistas pueden probar en primera persona sus modelos y conocer de cerca el proceso y los motivos detrás de la tecnología que utilizan.

El objetivo es brindar participación a los interesados y promover el diálogo sobre alternativas sostenibles en el equipamiento deportivo. Este acercamiento directo no solo propicia el crecimiento de una comunidad informada y comprometida, sino que también incentiva la retroalimentación habitual entre fabricantes y usuarios.

