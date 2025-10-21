Medio Ambiente

Por qué el declive de un abejorro revela riesgos ocultos para las especies nativas

Científicos de universidades de los Estados Unidos analizaron ejemplares del abejorro de Franklin que estaban en museos. Qué claves aportaron sobre las amenazas que enfrentan los polinizadores menos conocidos

Guardar
El abejorro de Franklin, polinizador
El abejorro de Franklin, polinizador nativo del sur de Oregón y norte de California, desapareció de la naturaleza en 2006 (Peter Schroeder)

El abejorro de Franklin (Bombus franklini) es una especie nativa y exclusiva de una franja muy reducida del sur de Oregón y norte de California, en el oeste de Estados Unidos.

Su población se redujo y ya no se observan ejemplares en estado silvestre desde 2006. Su desaparición era un misterio.

Ahora, un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) reveló que el colapso del abejorro de Franklin no se debió a enfermedades, sino a una combinación de baja diversidad genética, endogamia y factores ambientales como incendios y sequías.

El declive comenzó miles de años antes de la actividad humana moderna, un hallazgo que cambia la perspectiva sobre cómo y por qué desaparecen algunos polinizadores.

Así era la cara del
Así era la cara del abejorro de Franklin (UC Davis)

El estudio fue dirigido por Rena Schweizer, genetista de la Unidad de Investigación de Insectos en USDA, en Utah, junto a colaboradores como Lynn Kimsey, profesora emérita, y el reconocido especialista Robbin Thorp, quien monitoreó la especie durante más de dos décadas desde la Universidad de California en Davis.

Los investigadores reconstruyeron la historia evolutiva de la especie gracias al ADN de especímenes recolectados. Buena parte del material genético se obtuvo gracias a la colección del Museo de Entomología Bohart.

El declive del abejorro de Franklin demuestra que amenazas invisibles pueden afectar a otras especies nativas. Estos riesgos suelen pasar desapercibidos hasta que ya es demasiado tarde.

Declive del abejorro de Franklin

Un estudio en PNAS reveló
Un estudio en PNAS reveló que la extinción del abejorro de Franklin se debió a baja diversidad genética, endogamia y factores ambientales (James Strange USDA)

El abejorro de Franklin es un insecto himenóptero apócrito, miembro de la familia Apidae, nativo del oeste de Estados Unidos y con un rango muy restringido de aproximadamente 34.437 kilómetros cuadrados.

Esta área limitada lo convirtió en uno de los polinizadores más vulnerables del continente.

Entre 1998 y 2005, las observaciones pasaron de 94 ejemplares a solo uno antes de desaparecer de los registros en 2006, cuando un ejemplar fue avistado por última vez en el monte Ashland, Oregón.

La disminución de la población del abejorro de Franklin fue abrupta y generó preguntas sobre si esta extinción avanzada se debía a un agente infeccioso, una presión ambiental reciente o un proceso acumulado a lo largo de miles de años.

Genómica y conservación de abejorros

El declive de la población
El declive de la población del abejorro Franklin comenzó hace más de 11.000 años (Robin Thorp UC Davis)

El equipo de investigadores intentaron reconstruir la historia genética y demográfica del abejorro de Franklin, al usar ADN extraído de ejemplares conservados en museos.

Analizaron ADN extraído de hembras recolectadas entre 1950 y 1998 y guardadas en el Museo. Los resultados mostraron que la diversidad genética del abejorro de Franklin era muy baja, lo que debilitó su capacidad para resistir cambios ambientales importantes.

El equipo identificó patrones de homocigosidad muy extensos. Esto probó repetidos casos de endogamia que limitaron las opciones de supervivencia.

Rena Schweizer, genetista de la
Rena Schweizer, genetista de la Unidad de Investigación de Insectos en USDA, lideró el estudio sobre el aberrojo de Franklin (UC Davis)

La reconstrucción demográfica permitió conocer que el declive poblacional de Bombus franklini empezó hace más de 11.000 años, en el Pleistoceno tardío.

Las pérdidas se aceleraron en los últimos 400 años por la acción de incendios y sequías, que fueron eventos extremos asociados a su hábitat restringido.

El análisis descartó las infecciones como causa principal. “No hallamos pruebas de que los patógenos hayan impulsado los descensos iniciales, al revés de lo que se creía”, destacaron los investigadores.

Por qué importan los resultados

El abejorro de Franklin polinizaba
El abejorro de Franklin polinizaba plantas clave como amapolas de California (Wikimedia Commons)

Henry J. Franklin había descripto a la especie en 1912 y documentó sus hábitos de polinización, que incluyen plantas como amapolas de California, lupinos, tréboles, rosas silvestres, menta y guisantes, entre otras.

Su ciclo de actividad anual, de mayo a septiembre, hoy brilla por su ausencia en el sur de Oregón y norte de California. El valor de los resultados del nuevo estudio radica en que muestran cómo la pérdida de diversidad genética y los factores ambientales pueden poner en peligro a polinizadores clave, como el abejorro de Franklin.

Al entender las causas de su declive, se puede contar con herramientas para prevenir extinciones similares en otras especies que cumplen funciones esenciales en la reproducción de plantas y cultivos.

El descenso global de polinizadores
El descenso global de polinizadores (como el abejorro de Franklin) pone en riesgo la producción de alimentos y la biodiversidad (UC Davis)

Los científicos sugieren acompañar los estudios genéticos con monitoreos de campo que permitan conocer la salud de los polinizadores actuales.

El abejorro de Franklin ya sufría un declive irreversible desde mucho antes del aumento de la actividad humana. Pero otros factores, como incendios y sequías, se sumaron y favorecieron su desaparición.

“Concluimos que una combinación de tamaño poblacional históricamente bajo y diversidad genética limitada junto con la aleatoriedad ambiental aumentó la vulnerabilidad a la extinción antes de los efectos antropogénicos recientes”, afirmaron los investigadores.

Temas Relacionados

Abejorro de FranklinExtinción de polinizadoresBiodiversidadConservaciónEcologíaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Human Rights Watch denuncia expansión de ganadería ilegal en la Amazonía brasileña

La falta de controles efectivos permite que productos derivados de actividades ilícitas lleguen a mercados internacionales, mientras comunidades locales enfrentan amenazas a sus derechos y medios de vida

Human Rights Watch denuncia expansión

La COP 30 será una prueba de madurez para el sistema climático

“No hay soluciones milagrosas, pero sí caminos posibles”, aseguró la experta en cambio climático Mariana Castaño Cano

La COP 30 será una

Restringir el azúcar en los primeros 1.000 días de vida, reduce el riesgo de asma y EPOC

Un experimento natural tras la Segunda Guerra Mundial permitió identificar factores que influyen en la función pulmonar durante las décadas posteriores

Restringir el azúcar en los

Descubren un mecanismo que permitió la acumulación de oxígeno en la Tierra: su rol en el origen de la vida

Un equipo de investigadores australianos logró reconstruir el proceso que impulsó una transformación fundamental en la historia del planeta

Descubren un mecanismo que permitió

Los nuevos tratamientos para microplásticos siguen avanzando: cuáles son las pruebas de su eficacia

Diversas compañías y clínicas de renombre apuestan por tecnologías avanzadas para eliminar compuestos tóxicos. Aunque los expertos consultados por The Washington Post insistieron en que faltan pruebas sólidas sobre sus beneficios reales para la salud humana

Los nuevos tratamientos para microplásticos
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Fiscalía acusa a la

La Fiscalía acusa a la ‘fontanera’ del PSOE Leire Díez de liderar una trama para desacreditar a la UCO y Anticorrupción

Cae “Mamá”, presunto operador de célula narcomenudista, durante cateos en CDMX | VIDEO

Nuevo golpe a Los Rolex en Medellín, tras muerte de su cabecilla ‘el Cabezón: autoridades investigan el caso

El exproductor de Andy y Lucas revela la brutal reacción de Lucas tras descubrirse su infidelidad: “Me partió una pierna”

Andrea Valdiri se sinceró sobre la pelea con Yina Calderón y revela el tenso momento con Juliana Calderón: “También la casco”

INFOBAE AMÉRICA
El Gobierno aporta 1,5 millones

El Gobierno aporta 1,5 millones al Centro de Comercio Internacional para luchar contra deforestación en Latam

Italia localiza otros siete cadáveres, uno de ellos de un menor de edad, tras el naufragio de la semana pasada

Bruselas y Pekín se verán en días para buscar solución a la restricción china a exportaciones de tierras raras

Planas asegura que el acuerdo con Ecuador no va a tener "ninguna consecuencia" para el plátano canario

Graciela Iturbide: "Adoro España y me encantaría seguir trabajando aquí"

ENTRETENIMIENTO

“Stranger Things”: ¿Joseph Quinn volverá

“Stranger Things”: ¿Joseph Quinn volverá como Eddie Munson en la temporada final de la serie?

Jennifer Aniston revela los productos antienvejecimiento que nunca faltan en su bolso de belleza

Colman Domingo se une a Wicked For Good como la voz del León Cobarde

La gran final de Santos Bravos: horarios y dónde ver el debut de la boyband latina de HYBE

Rina Sawayama critica a Sabrina Carpenter por su presentación en SNL: “Los zapatos en el tatami son cárcel”