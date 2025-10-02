Medio Ambiente

Informe climático para los últimos meses de 2025: anticipan días más cálidos que lo habitual en el centro del país

El Servicio Meteorológico Nacional presentó su informe trimestral, donde advierte que varias provincias contarán con tendencias de mayor temperatura y una variabilidad destacada en los patrones de lluvias y calor

Camila Caruso

Por Camila Caruso

Guardar
Las proyecciones del SMN muestran
Las proyecciones del SMN muestran que para los últimos meses de 2025 no se presentan fenómenos externos fuertes que modifiquen el clima de manera significativa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El panorama climático de Argentina para los últimos meses de 2025 muestra proyecciones sobre cómo serán las temperaturas y precipitaciones de cara a fin de año. El más reciente informe trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) analiza el comportamiento esperado de estas variables climáticas en diferentes regiones del país. De esta manera, brinda herramientas para anticipar escenarios durante octubre, noviembre y diciembre.

Especialistas del SMN explicaron que el pronóstico para los próximos meses de 2025 es particular porque no existen factores externos fuertes, como el fenómeno de El Niño Oscilación del Sur (ENOS), que suelen modificar el clima de manera significativa. Por eso, la chance de las condiciones sean más secas, normales o más lluviosas es prácticamente igual para cada posibilidad.

Además, el informe señala que pueden presentarse cambios repentinos o variaciones menores que los estudios trimestrales no pueden captar. Por eso, recomiendan consultar pronósticos diarios o semanales para obtener información más detallada y actualizada sobre las condiciones meteorológicas.

El pronóstico de precipitaciones y temperaturas: variabilidades regionales

Muchas áreas del Litoral y
Muchas áreas del Litoral y el noroeste de Patagonia tienen mayor probabilidad de precipitaciones normales o inferiores a lo normal en el último trimestre de 2025 (Servicio Meteorológico Nacional)

El Informe Climático Trimestral señala que existe mayor probabilidad de precipitaciones normales o inferiores a lo normal en amplias zonas del Litoral y en el noroeste de Patagonia. En tanto, las zonas de Cuyo, La Pampa, Buenos Aires, Córdoba, el oeste de Santa Fe, Santiago del Estero, gran parte de Chaco y Formosa, y el este de Salta esperan precipitaciones dentro de los valores habituales de la temporada, según evaluó el organismo nacional.

La comunicadora del SMN Cindy Fernández, afirmó en diálogo con Infobae que “los análisis de los modelos climáticos muestran que esa es la tendencia, pero puede que sea por un conjunto de condiciones que se dan simultáneamente y es imposible discretizar cuál es el que produce eso”.

Por el contrario, el Noroeste Argentino (NOA) dispone de una previsión distinta: se proyecta que esta región contará con lluvias superiores a lo normal durante el trimestre evaluado. Esta diferenciación regional subraya la diversidad climática del país y obliga a una atención localizada.

El propio documento sugiere tomar la previsión de lluvias como un promedio esperado para todo el trimestre. Sin embargo, advierte que pueden ocurrir semanas con más o menos lluvias de lo común, ya que existen cambios en el clima que no se pueden anticipar con tanta precisión.

El Noroeste Argentino mantiene una
El Noroeste Argentino mantiene una previsión distinta con lluvias que serían superiores a lo normal durante el trimestre según el informe oficial (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Se recomienda mantenerse actualizado con los pronósticos en la escala diaria y semanal, y consultar el sistema de alerta temprana”, enfatizan desde el SMN. El carácter estacional de estos pronósticos no excluye la ocurrencia de eventos puntuales de lluvias intensas o prolongados lapsos de sequía, ya que la variabilidad climática puede impactar de manera significativa a escala local.

El pronóstico de temperaturas prevé medias normales o superiores a lo normal en el norte, noreste y provincias de Patagonia. La franja central del país, con énfasis en Córdoba, el este de San Luis y el oeste de Santa Fe, presenta una mayor probabilidad de experimentar temperaturas superiores a la normal. En cambio, el NOA contaría con condiciones térmicas compatibles con el rango promedio para esta época del año.

Fernández enfatiza que esto “no se puede asociar con olas de calor. En octubre y noviembre es muy raro tener una ola de calor. Estos pronósticos solo indican que es más probable que las temperaturas sean superiores a las normales, pero no dicen nada de cuanto más superiores serán”.

Según explica el informe del SMN, para hacer el pronóstico, los expertos dividen los datos históricos en tres grupos iguales llamados terciles. Así, consideran “normal” la cantidad de lluvia o de temperatura que suele repetirse año tras año dentro del grupo medio.

El centro del país, especialmente
El centro del país, especialmente Córdoba, el este de San Luis y el oeste de Santa Fe, presenta mayor probabilidad de experimentar temperaturas por encima de lo común (Servicio Meteorológico Nacional)

Para la temperatura, esa categoría incluye valores que están hasta medio grado por debajo o por encima del promedio. Si los valores quedan fuera de esos límites, se los clasifica como más bajos o más altos de lo normal.

Elaboración del informe y consideraciones metodológicas

El pronóstico climático trimestral resulta de la combinación de modelos numéricos experimentales de simulación global, modelos estadísticos nacionales y un exhaustivo análisis de las condiciones oceánicas y atmosféricas en curso. El pronóstico difundido se construyó a partir de un consenso consolidado entre estas fuentes, lo que refleja la complejidad del fenómeno climático a escala continental.

La entidad aclara que las previsiones emitidas se refieren a condiciones promedio de la temporada y no a singularidades derivadas de eventos como sistemas frontales intensos, olas de calor, bloqueos atmosféricos u otros fenómenos de breve duración que afectan precipitación y temperatura.

El informe enfatiza interpretar los
El informe enfatiza interpretar los resultados como tendencias, recomendando consultar el archivo de boletines para contar siempre con la actualización más reciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

El texto del pronóstico destaca la importancia de interpretar los resultados como tendencias generales y recomienda consultar el archivo de boletines e informes especiales disponible en su página oficial para obtener actualización constante.

“El pronóstico climático es un pronóstico cualitativo, que indica la probabilidad de que las condiciones sean inferiores a lo normal, normales o superiores a lo normal. Es decir, te dice si es más probable que llueva en promedio, más o menos que la climatología del mismo trimestre. El pronóstico del tiempo te da valores, te dice a cuánto llegan las temperaturas, o la intensidad del viento y en que momento va a suceder”, concluyó Fernández.

Temas Relacionados

ClimaPrimaveraCalorLluviasÚltimas noticias

Últimas Noticias

Científicos diseñaron un parche inteligente que reduce antojos y emociones negativas en casos de adicciones

Un ensayo clínico con 120 adultos en Estados Unidos mostró que quienes usaron el dispositivo reportaron menos días de consumo y mayor bienestar emocional que el grupo control

Científicos diseñaron un parche inteligente

El cambio climático podría traer menos granizo, pero con efectos más grandes y devastadores en Europa

El estudio advierte que la vulnerabilidad de la región podría aumentar y exige nuevas estrategias de adaptación ante fenómenos extremos, dada la posible aparición de granizos mucho más grandes e impactos inéditos en el sur de Europa

El cambio climático podría traer

Venus atrapamoscas: descubren el secreto de la planta carnívora más famosa para atrapar a sus presas

Científicos de Japón y China descubrieron la proteína que facilita que esta especie capte estímulos mínimos y cierre su trampa con precisión ante el paso de los insectos

Venus atrapamoscas: descubren el secreto

Una alianza ambiental inédita propone corredores fluviales para salvar la fauna del Paraná

Organizaciones de Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay presentan “Ríos del Yaguareté”, un ambicioso proyecto de 20 años que busca reconectar hábitats y proteger especies como el jaguar, la nutria gigante y el dorado a lo largo de la cuenca del Paraná

Una alianza ambiental inédita propone

Un estudio advirtió que las prácticas agrícolas intensivas degradan los suelos y amenazan la producción de alimentos

El trabajo científico revela que el empleo extendido de ciertos métodos de cultivo favorece el deterioro y pone en riesgo la seguridad alimentaria en todo el planeta. Los detalles

Un estudio advirtió que las
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Marcha del 2 de octubre

Marcha del 2 de octubre en CDMX en vivo: manifestantes empiezan a concentrarse en el Zócalo

Rescataron a una mujer que estuvo esclavizada 22 años en una casa en el centro de Rosario

David Luna condenó los desmanes contra la Andi y defendió el papel empresarial: “La protesta no puede ser intimidación”

Siete policías fueron capturados por trabajar para ‘El Monstruo’, confirma el jefe de la PNP, Óscar Arriola

Juan Carlos Cárdenas denunció el “manual” que dejará Gustavo Petro y criticó fuerte a la JEP y a la Comisión de Acusaciones de la Cámara

INFOBAE AMÉRICA
La Fiscalía de Chile apuntó

La Fiscalía de Chile apuntó a Diosdado Cabello por el asesinato de Ronald Ojeda

Ucrania rompió relaciones diplomáticas con el régimen de Nicaragua por ser “cómplice” de la agresión rusa

Francia llevará a juicio al capitán del petrolero vinculado a la “flota fantasma” rusa

(Crónica) Betis y Celta cumplen ante Ludogorest y PAOK con la primera victoria europea

AMP-El Ejército de Israel mata a un palestino en un intento de ataque contra un puesto militar en Cisjordania

ENTRETENIMIENTO

“Demon Slayer: Infinity Castle” supera

“Demon Slayer: Infinity Castle” supera los 600 millones y rompe récords en taquilla mundial

One Direction prepara documental en Netflix tras la muerte de Liam Payne

“Soy poeta, filósofo, artista y estoy vendiendo creencias”, Matthew McConaughey desafía los prejuicios de Hollywood en su nuevo libro

A qué hora se lanza “The Life of a Showgirl”, el nuevo álbum de Taylor Swift: datos clave sobre el esperado estreno musical

‘Peaky Blinders’ volverá con dos nuevas temporadas en Netflix y Cillian Murphy como productor ejecutivo