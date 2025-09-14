Medio Ambiente

Un jaguar en Brasil nadó más de un kilómetro y rompió récord de su especie

Con un nado de al menos 1,3 kilómetros de agua en la represa de Serra da Mesa, logró el mayor registro para grandes felinos hasta ahora documentado con evidencia directa, según informa New Scientist

Por Mirko Racovsky

Guardar
El caso plantea nuevas preguntas
El caso plantea nuevas preguntas sobre la supervivencia del jaguar en hábitats fragmentados (Crédito: freepik)

Un jaguar adulto estableció el récord de nado más largo confirmado para su especie tras cruzar al menos 1,3 kilómetros hasta una isla en la represa de Serra da Mesa, en el centro de Brasil. Este hallazgo, documentado por cámaras trampa y reportado por New Scientist, desafía las ideas previas sobre las capacidades de estos felinos y plantea nuevas preguntas sobre su adaptabilidad en entornos fragmentados.

El registro se remonta a mayo de 2020, cuando el equipo del Jaguar Conservation Fund, liderado por Leandro Silveira, fotografió un macho adulto en el continente. Cuatro años después, en agosto de 2024, el mismo animal —identificado por su patrón único de pelaje— fue captado en una isla del embalse.

Para llegar allí, el jaguar debió nadar al menos 1,3 kilómetros. Silveira estima que la distancia real pudo haber alcanzado los 2,3 kilómetros, si el felino optó por una ruta directa sin pasar por islas intermedias. “Estamos siendo conservadores al asumir que este jaguar utilizó una pequeña isla como escala”, explicó a New Scientist.

Un desafío a los límites conocidos de la especie

Antes de este caso, los registros más extensos de nado en jaguares no superaban los 200 metros. Aunque el jaguar es reconocido por su destreza acuática, incluyendo la caza de caimanes, nunca se había documentado un desplazamiento tan prolongado en el agua.

El jaguar es conocido por
El jaguar es conocido por su habilidad para nadar y cazar caimanes (Imagen ilustrativa Infobae)

Silveira aseguró que, según su conocimiento, este es el trayecto más largo confirmado por cualquier gran felino mediante evidencia directa. La motivación detrás de la travesía sigue sin aclararse, ya que la isla es pequeña y no parece ofrecer una abundancia especial de presas.

El fenómeno del nado prolongado no es exclusivo de los jaguares. En el estado de Washington, Estados Unidos, un puma apodado Nolan, registró en julio de 2020 un nado de 1,1 kilómetros desde la península Olímpica hasta la isla Squaxin, según el Olympic Cougar Project.

Mark Elbroch, director del proyecto, relató que el equipo desconocía el desplazamiento de Nolan hasta que observaron que había cruzado a Squaxin Island. Elbroch agregó que, aunque los pumas suelen evitar el agua, algunos ejemplares en la región del Pacífico Noroeste enfrentan canales helados y deben esquivar embarcaciones y orcas por alimento, territorio o pareja. Hay reportes de otros pumas realizando recorridos acuáticos de hasta dos kilómetros.

En África, los leones también han demostrado una capacidad de nado inesperada. El año pasado, dos hermanos de esta especie —Jacob y Tibu— cruzaron el canal Kazinga, en el Parque Nacional Queen Elizabeth de Uganda, nadando una distancia estimada entre 1 y 1,5 kilómetros en aguas infestadas de cocodrilos e hipopótamos.

Adaptaciones extremas y presión humana

La convivencia entre leones y
La convivencia entre leones y humanos en el parque genera presión sobre la especie y altera la proporción de sexos (Sebastian Kennerknecht)

El cruce fue el cuarto intento de los leones, que debieron abortar los anteriores por la presencia de grandes animales. Jacob, que solo tiene tres patas tras quedar atrapado en una trampa de cazadores furtivos, consiguió atravesar pese a las adversidades.

Alexander Braczkowski, de la Universidad Griffith, relató que además de la amputación, Jacob sufrió otros episodios críticos, como el ataque de un búfalo y el envenenamiento de su familia.

La motivación de los leones para cruzar el canal parece estar relacionada con la búsqueda de hembras, que llamaban desde el otro lado a dos kilómetros de distancia. Braczkowski subrayó la presión que enfrenta la población de felinos en el parque, donde conviven con unas 60.000 personas que pastorean ganado, cazan y cultivan.

En los últimos cinco años, la población de leones se redujo casi a la mitad, de 72 a 39 ejemplares, con un impacto mayor en las hembras, lo que ha alterado la proporción natural de sexos.

Estos episodios de nado extremo en grandes felinos no solo desafían las percepciones sobre sus límites físicos, sino que también reflejan la urgencia de mantener la conectividad entre hábitats y de abordar los desafíos de conservación en paisajes cada vez más fragmentados.

Temas Relacionados

Grandes felinosNado extremoLeandro SilveiraJaguarParque Nacional Queen ElizabethConectividad de hábitatsConservación de fauna silvestreNew ScientistNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Día del Hipertenso en la Argentina: las 7 recomendaciones del nuevo consenso de expertos

Solo el 15% de los adultos afectados por el trastorno logra controlar su presión adecuadamente. Desde el consumo de potasio y probióticos hasta la combinación de medicamentos, qué sugieren la Sociedad Argentina de Hipertensión y dos organizaciones de cardiología

Día del Hipertenso en la

Día Mundial de la sepsis: el 85% de los casos y muertes ocurre en América Latina, África y Asia

La sepsis es una reacción descontrolada del cuerpo a una infección. Investigadores de Australia, Argentina y Canadá detectaron cómo la falta de insumos y las demoras en el acceso al tratamiento agravan el riesgo de fallecimiento

Día Mundial de la sepsis:

Tropilaelaps, el ácaro que amenaza la supervivencia de las abejas y alarma a los científicos

El parásito, originario de Asia y considerado más letal que la varroa, avanza hacia Europa. Por qué los apicultores advierten sobre los riesgos y destacan su impacto en la polinización de cultivos esenciales

Tropilaelaps, el ácaro que amenaza

La vida social de los mamuts mexicanos: el dato inesperado y los hallazgos de su historia genética única

Un análisis genómico, que fue publicado en la revista Science, reveló que existió un equilibrio entre machos y hembras. Cómo los resultados ayudan a reescribir la historia evolutiva de la especie

La vida social de los

Un siglo de plásticos: la sostenibilidad se convierte en un desafío de contaminación mundial

La invención del celuloide para sustituir al marfil desencadenó una revolución industrial que hoy representa una de las principales amenazas ambientales por la presencia de microplásticos en ecosistemas y organismos vivos, informa Scientific American

Un siglo de plásticos: la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cámara de Representantes realizará moción

Cámara de Representantes realizará moción de censura contra el ministro de Defensa: esta será la hora y fecha del debate

Sedapal anuncia corte de agua en 7 distritos de Lima este 16 de septiembre: zonas y horarios

Diputado Victor Hugo Romo denuncia corrupción inmobiliaria en Miguel Hidalgo y exige investigaciones

Buscan regular el uso de IA en la industria artística y de entretenimiento en la CDMX

El sector eléctrico colombiano requiere $40 billones para evitar una crisis de abastecimiento

INFOBAE AMÉRICA
El centro de Madrid se

El centro de Madrid se llena de personas con banderas y pancartas de apoyo a Palestina en la última etapa de la Vuelta

La organización de la Vuelta cambia el recorrido de entrada a Madrid

Manifestantes propalestinos ocupan el recorrido de la Vuelta en el centro de Madrid

El Ejército de Israel cifra en más de 300.000 los palestinos desplazados desde la ciudad de Gaza

Los manifestantes paran a los ciclistas a su entrada en Madrid

ENTRETENIMIENTO

Ed Sheeran recupera su influencia

Ed Sheeran recupera su influencia en el pop con un álbum vibrante

El secreto detrás de la escena más famosa de “Digan lo que quieran”

Descubren el musical secreto de David Bowie y su selección personal de 15 temas esenciales

“Practical Magic 2″ terminó su rodaje: Nicole Kidman compartió imágenes del detrás de escena junto a Sandra Bullock

La lección del FBI que recibió Mark Ruffalo para interpretar a su nuevo personaje