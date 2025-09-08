Los techos verdes y los jardines verticales transforman el paisaje urbano de grandes metrópolis

Un huerto urbano en la azotea de Brooklyn combina agricultura con paisaje industrial y rascacielos de Manhattan al fondo.

El auge de los techos verdes y jardines verticales ha transformado el paisaje urbano de metrópolis como Nueva York, Ciudad de México y São Paulo, donde la integración de vegetación en terrazas y fachadas se ha convertido en una prioridad para autoridades y urbanistas. Esta tendencia, que fusiona el diseño arquitectónico con la salud pública y la mitigación del cambio climático, redefine la relación entre las ciudades y el entorno natural.

En Nueva York, la implementación de políticas que incentivan la instalación de techos verdes ha cobrado impulso en los últimos años. El gobierno local ha promovido normativas que ofrecen beneficios fiscales a los propietarios de edificios que optan por cubrir sus azoteas con vegetación. Esta estrategia busca reducir la temperatura urbana, mejorar la calidad del aire y gestionar de manera más eficiente el agua de lluvia. Según datos oficiales, la ciudad ha sumado más de 100.000 metros cuadrados de techos verdes en la última década, lo que representa un avance significativo en la lucha contra el efecto de isla de calor.

Jardín vertical en Ciudad de México: una instalación artística y ecológica que transforma el concreto en un oasis de colores y plantas. Crédito: Cuartoscuro

La experiencia de Ciudad de México revela un enfoque similar, aunque adaptado a las particularidades de su clima y densidad poblacional. Las autoridades han impulsado programas que exigen la incorporación de áreas verdes en nuevas construcciones y remodelaciones de edificios públicos y privados. Además, se han desarrollado incentivos económicos para quienes instalan jardines verticales en fachadas, una solución que permite maximizar el uso del espacio en una urbe caracterizada por la escasez de suelo disponible.

En 2022, la capital mexicana registró la creación de más de 200 jardines verticales en edificios emblemáticos, lo que contribuyó a la absorción de contaminantes y a la mejora del bienestar de los habitantes.

Por su parte, São Paulo ha apostado por una política integral que combina la promoción de techos verdes con la recuperación de espacios públicos. El municipio ha establecido regulaciones que obligan a ciertos desarrollos inmobiliarios a destinar un porcentaje de su superficie a la vegetación, ya sea en terrazas, muros o patios internos. Esta medida responde a la necesidad de contrarrestar los efectos negativos de la urbanización acelerada, como la pérdida de biodiversidad y el aumento de las temperaturas.

Las autoridades paulistas estiman que, desde 2015, se han instalado más de 150.000 metros cuadrados de techos verdes en la ciudad, lo que ha permitido reducir la demanda energética de los edificios y mejorar la gestión de aguas pluviales.

El techo verde del Ayuntamiento de Chicago, un ejemplo pionero de infraestructura sostenible para reducir la huella urbana.

El impacto de estas iniciativas trasciende el ámbito ambiental. Diversos estudios han demostrado que la presencia de vegetación en entornos urbanos contribuye a la salud física y mental de la población. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que cada habitante disponga de al menos 9 metros cuadrados de áreas verdes, una meta que resulta difícil de alcanzar en ciudades densamente pobladas. Los techos verdes y jardines verticales ofrecen una alternativa viable para acercarse a este objetivo, al tiempo que embellecen el paisaje y fomentan la biodiversidad local.

El diseño de estos espacios requiere la colaboración de arquitectos, ingenieros y biólogos, quienes deben seleccionar especies vegetales adaptadas a las condiciones climáticas y estructurales de cada edificio.

En Nueva York, por ejemplo, se privilegian plantas resistentes a la sequía y capaces de soportar las variaciones térmicas propias de la región. En Ciudad de México, la elección de especies autóctonas permite reducir el consumo de agua y facilitar el mantenimiento de los jardines verticales. São Paulo ha optado por una combinación de gramíneas, arbustos y flores nativas, con el objetivo de atraer polinizadores y restaurar parte del ecosistema original.

Los huertos verticales optimizan espacios y decoran hogares con hierbas y vegetales comestibles. Crédito: Cuartoscuro

La financiación de estos proyectos representa uno de los principales desafíos para su expansión. Si bien los incentivos fiscales y los subsidios públicos han facilitado la adopción de techos verdes en algunos casos, la inversión inicial sigue siendo un obstáculo para muchos propietarios. El costo promedio de instalación de un techo verde oscila entre USD150 y USD300 por metro cuadrado, dependiendo de la complejidad del diseño y los materiales empleados. No obstante, los expertos señalan que los beneficios a largo plazo, como la reducción de los gastos en climatización y el aumento del valor inmobiliario, compensan la inversión inicial.

El mantenimiento adecuado de los techos verdes y jardines verticales es fundamental para garantizar su eficacia. Las tareas incluyen el riego, la poda y la reposición de plantas, así como la revisión periódica de la impermeabilización y el sistema de drenaje. En este sentido, las autoridades de Nueva York, Ciudad de México y São Paulo han desarrollado manuales técnicos y programas de capacitación para propietarios y administradores de edificios, con el fin de asegurar la sostenibilidad de estas infraestructuras.

La creadora de contenido elogió la distribución del Parque México, señalando que en Estados Unidos pocos parques están tan bien diseñados y aprovechados. (TikTok / @chunka.munka)

La integración de vegetación en la arquitectura urbana no solo responde a una preocupación ambiental, sino que también refleja un cambio cultural en la manera de concebir las ciudades. La creciente demanda de espacios verdes y la conciencia sobre los efectos del cambio climático han impulsado a gobiernos, empresas y ciudadanos a repensar el uso del espacio y a buscar soluciones innovadoras. La tendencia de los techos verdes y jardines verticales se consolida como una estrategia clave para mejorar la calidad de vida en las grandes urbes, al tiempo que contribuye a la resiliencia frente a los desafíos ambientales del siglo XXI.