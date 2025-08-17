Medio Ambiente

Cómo los saberes ancestrales se convierten en clave para enfrentar el cambio climático

Conocimientos tradicionales y saberes comunitarios resurgen como armas insospechadas frente a la crisis ambiental. La memoria colectiva se convierte en un elemento importante para la resiliencia global

Por Nicolás Sturtz

El patrimonio cultural ofrece soluciones
El patrimonio cultural ofrece soluciones ancestrales para enfrentar el cambio climático (Pexels)

Un muro de piedra desafía a la tormenta en una aldea perdida entre montañas. No fue construido por ingenieros modernos, sino por manos anónimas que, hace siglos, aprendieron a leer los caprichos del clima y a domar los ríos en épocas de crecida. Lejos de ser reliquias museísticas, esas respuestas nacidas de la experiencia y la memoria colectiva hoy regresan como claves para sobrevivir en un mundo marcado por sequías, incendios y lluvias impredecibles. ¿Y si el mayor secreto para enfrentar el cambio climático estuviera guardado en los gestos, las palabras y las obras de quienes caminaron antes que nosotros?

La herencia cultural de la humanidad, lejos de ser solo una víctima amenazada, emerge como un recurso clave para fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación frente al cambio climático.

Investigaciones recientes, junto con el impulso de organismos internacionales como la UNESCO, advierten que resguardar saberes tradicionales puede brindar a las comunidades herramientas concretas y probadas para enfrentar la crisis ambiental mundial.

Herencia viva que enseña a adaptarse

El patrimonio cultural fortalece la
El patrimonio cultural fortalece la resiliencia y la adaptación de comunidades frente a desastres climáticos

Hasta hace poco, el cambio climático se asociaba principalmente a la amenaza sobre monumentos históricos, obras de arte y paisajes naturales. Sin embargo, estudios contemporáneos —como el de Teresa Erbach, del Instituto de Investigación para la Sostenibilidad de Potsdam, publicado en WIREs Climate Change— revelan un enfoque más activo: el patrimonio cultural puede ser motor de innovación y acción climática.

La investigadora identifica cinco áreas donde la tradición cultural se convierte en recurso:

  1. Infraestructura inspirada en la historia: técnicas ancestrales como diques del Antiguo Egipto, drenajes micénicos y terrazas agrícolas precolombinas se adaptan hoy a desafíos contemporáneos, probando que soluciones milenarias resultan relevantes en la defensa ante inundaciones, sequías o erosión.
  2. Conocimientos ecosistémicos tradicionales: el manejo forestal, la agricultura, o la gestión del agua sustentadas en tradición permiten proteger ecosistemas clave, como manglares o humedales, y generan beneficios económicos locales en actividades como el ecoagroturismo.
  3. Transformación de hábitos sociales: prácticas tradicionales ayudan a modificar la forma en la que las comunidades se preparan ante emergencias, diversifican su economía o transmiten oficios que ofrecen alternativas dignas en momentos de crisis.
  4. Educación intergeneracional: canciones, relatos y rituales transmiten de generación en generación recomendaciones de prevención y gestión de riesgos, anclando la alerta temprana al tejido cultural.
  5. Memoria y alerta para la innovación: el estudio de adaptaciones del pasado sirve como guía e inspiración para las soluciones actuales, enriqueciendo políticas y sistemas de alerta modernos.
Técnicas tradicionales y saberes comunitarios
Técnicas tradicionales y saberes comunitarios resurgen como herramientas clave ante la crisis ambiental (EFE)

Saberes ancestrales y agenda global

La UNESCO destaca la necesidad de integrar estos conocimientos en la acción climática internacional, enfatizando que la cultura es motor de cohesión, capacidad de respuesta y recuperación. Para el organismo, las expresiones culturales no solo sensibilizan, sino que movilizan y sostienen el sentido de pertenencia en contextos de adversidad creciente.

En España, el Instituto del Patrimonio Cultural ha elaborado informes en sintonía con el Pacto Verde Europeo, subrayando que proteger el patrimonio histórico es parte fundamental para alcanzar la neutralidad climática en 2050.

Una mirada global muestra ejemplos aún más diversos: en Filipinas, los arrozales en terrazas —gestionados con conocimiento milenario— resguardan cuencas hídricas; en el Camino de Santiago Francés, la Fundación Santa María la Real ha documentado prácticas rurales como la apicultura tradicional, que hoy integran las estrategias de adaptación regional.

Nuevos riesgos, nueva urgencia

Mientras los saberes ancestrales abren soluciones, los riesgos se intensifican. Solo en el último año, olas de calor histórico han arrasado cultivos y han provocado incendios devastadores en Europa, Asia y América.

Las Médulas, en El Bierzo, León, ejemplo paradigmático de patrimonio mundial, perdió cientos de castaños centenarios debido a un gran incendio atribuido tanto al abandono institucional como al avance climático. Hechos similares suceden en África y Oceanía, donde ciclones, sequías y pérdida de biodiversidad afectan tanto a comunidades como a entornos culturales icónicos.

Riesgos como incendios, sequías y
Riesgos como incendios, sequías y pérdida de biodiversidad amenazan tanto a comunidades como a patrimonios icónicos (EFE/Ana F. Barredo)

Voceros y expertos de la ONU y la UNESCO advierten que sin apoyo político, recursos específicos y actualización constante, muchos patrimonios corren riesgo de desaparición, lo que implica no solo una pérdida material, sino también simbólica y económica para regiones enteras.

Para Teresa Erbach, la decisión de considerar al patrimonio como un obstáculo o un motor depende de los valores, la historia y los intereses sociales. El proceso de adaptación revela tanto realidades técnicas como profundas cuestiones éticas y distributivas: ¿qué proteger y para quién? ¿Cómo evitar que la adaptación climática aumente las desigualdades o excluya a comunidades con menor visibilidad política?

Hacia una adaptación con raíces profundas

El patrimonio cultural —cuando es reconocido y revitalizado— puede dejar atrás la imagen de víctima pasiva y convertirse en aliado estratégico de la resiliencia y la reconstrucción. Inspirar la respuesta pública y privada en la memoria colectiva permite crear soluciones con más legitimidad social, valor económico y capacidad de transformación real.

Aprovechar el potencial de la herencia cultural y combinarlo con innovación y ciencia será imprescindible para encarar la emergencia climática y reconstruir comunidades con sentido de pertenencia, identidad y esperanza.

