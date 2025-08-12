Medio Ambiente

Día Mundial del Elefante: las amenazas que enfrenta y su rol clave en los ecosistemas

En África y Asia, la población ha sufrido declives, mientras organizaciones y expertos promueven medidas urgentes para evitar el colapso de una especie esencial para la diversidad biológica y la salud ambiental

Pilar Alvarez

Por Pilar Alvarez

Guardar
La protección de los elefantes
La protección de los elefantes influye directamente en la capacidad de los ecosistemas africanos para almacenar carbono (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada 12 de agosto se celebra el Día Mundial del Elefante. Esta fecha se consolidó como un símbolo internacional que moviliza a miles de personas y organizaciones en el esfuerzo por concienciar sobre la situación de estos animales.

Expertos y organismos internacionales impulsan acciones para visibilizar el aporte esencial de los elefantes, inspirar medidas concretas y enfrentar amenazas que los acercan a la extinción.

El papel insustituible de los elefantes en el ecosistema

En África y Asia, los elefantes ejercen funciones ecológicas esenciales. Considerados verdaderos ingenieros de ecosistemas, su presencia moldea el entorno y mantiene el equilibrio de los hábitats. Según el International Fund for Animal Welfare (IFAW), su desplazamiento crea corredores en bosques, facilita el acceso a la luz para diversas especies y dispersa semillas a grandes distancias gracias a sus excrementos nutritivos.

Un elefante adulto llega a consumir hasta 300 kg de alimento diario, permitiendo así la distribución de semillas hasta 60 kilómetros del punto de ingesta y fertilizando el suelo con su estiércol.

El Día Mundial del Elefante
El Día Mundial del Elefante se conmemora anualmente para aumentar la conciencia sobre la difícil situación de la especie (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de la dispersión de semillas, su interacción modifica el paisaje: al caminar, derriban ramas y arbustos altos, facilitando alimento a otros animales. También excavan pozos, haciéndolos fuente de agua para múltiples especies durante las sequías. Investigaciones recientes subrayan su capacidad para influir en el almacenamiento de carbono.

Al despejar árboles y crear claros, favorecen el desarrollo de ejemplares capaces de absorber más CO₂. Se estima que la recuperación de sus poblaciones originales permitiría incrementar la captura de carbono hasta miles de toneladas métricas por kilómetro cuadrado, lo que representa beneficios ambientales y económicos globales.

El impacto de los elefantes sobre la biodiversidad y el clima los convierte en una especie clave para la salud de los ecosistemas.

Amenazas persistentes

A pesar de su valor, los elefantes sufren amenazas graves, principalmente por la caza furtiva y el comercio ilegal de marfil. África fue un escenario de una drástica reducción poblacional: de 12 millones a solo 400.000 ejemplares en el último siglo, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES).

En 2011, la proporción de elefantes muertos por caza furtiva alcanzó 0,77 sobre el total de cadáveres hallados, lo que significa que más elefantes murieron por acción humana que por causas naturales. Aunque la tasa ha disminuido, permanece por encima del umbral de 0,5, lo que representa un grave riesgo para su recuperación.

La caza furtiva y el
La caza furtiva y el comercio ilegal de marfil representan las amenazas más graves para los elefantes africanos (Freepik)

Poblaciones en declive: datos y evaluaciones internacionales

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) alerta que los elefantes africanos afrontan un futuro incierto. Recientes estudios han permitido diferenciar entre el elefante de sabana (Loxodonta africana), catalogado como “En peligro”, y el elefante de bosque (Loxodonta cyclotis), declarado “En peligro crítico” tras perder el 86% de su población en los últimos 30 años.

El elefante de sabana también muestra una caída alarmante del 60% en 50 años. La Lista Roja de la UICN informa que ambas especies han sufrido fuertes descensos desde 2008, primero por un pico en la caza furtiva y después por la fragmentación del hábitat debido a la agricultura.

Hoy existen alrededor de 415.000 elefantes africanos entre ambas especies. Algunos países, como Gabón, la República del Congo y la región de Kavango-Zambeze, presentan casos positivos de recuperación, pero en otras áreas muchas subpoblaciones continúan al borde del colapso.

Esfuerzos de conservación y desafíos inmediatos

La recuperación de las poblaciones
La recuperación de las poblaciones de elefantes permitirá una mayor dispersión de semillas y fertilización del suelo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las acciones de conservación buscan evitar la desaparición de los elefantes y asegurar la convivencia con las comunidades locales. Organizaciones como la African Wildlife Foundation (AWF) desarrollan patrullas, sistemas de monitoreo, apoyo a comunidades y campañas para disminuir la demanda de marfil, así como alternativas económicas sostenibles.

El trabajo incluye ampliación de áreas protegidas, corredores de fauna, educación comunitaria y cooperación internacional para mejorar la legislación y su cumplimiento.

Temas Relacionados

Día Mundial del ElefanteElefante africanoElefante de BorneoCaza furtivaUnión Internacional para la Conservación de la NaturalezaConservación de elefantesÚltimas noticias

Últimas Noticias

Un estudio global advirtió sobre la contaminación plástica en ríos y sus consecuencias ambientales

Un relevamiento realizado en ocho países reflejó esta problemática, con grandes diferencias en la composición según la región

Un estudio global advirtió sobre

Un impactante video viral mostró cómo es la dieta de serpientes amazónicas

Una breve grabación publicada en la red social X generó interés en científicos y obtuvo miles de visualizaciones. Qué es y cuándo ocurre la ofiofagia, cuando las serpientes se comen unas a otras

Un impactante video viral mostró

Los nuevos hallazgos sobre los gases de efecto invernadero naturales preocupan en la comunidad científica

El avance de investigaciones sobre humedales, incendios y deshielo plantean interrogantes sobre la precisión de los escenarios globales. Según difundió el MIT Technology Review estos fenómenos podrían adelantar el rebasamiento de los límites de temperatura establecidos en el Acuerdo de París

Los nuevos hallazgos sobre los

Cómo el deshielo acelerado de un glaciar transforma la biodiversidad marina y afecta la pesca en Groenlandia

El fenómeno está vinculado al ascenso de nutrientes desde aguas profundas. Se prevé un impacto considerable en los ecosistemas costeros

Cómo el deshielo acelerado de

Predicen la erosión anual de 180.000 glaciares con ayuda de inteligencia artificial: las principales causas

Un equipo internacional utilizó datos y métodos avanzados para anticipar cómo se transforman los paisajes con el desgaste de grandes masas de hielo. Dónde ocurren las mayores pérdidas

Predicen la erosión anual de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Andrea Guerrero corrige trino de

Andrea Guerrero corrige trino de pastor Saade y pide llamar “asesinato” a la muerte de Miguel Uribe

Máximo Kirchner, Massa o un intendente: los nombres que suenan para encabezar la boleta del PJ en PBA

Qué se celebra el 12 de agosto en el Perú: una fecha para repensar la herencia y los desafíos de la nación

Revelan nuevas conexiones inesperadas entre variantes genéticas y la fragilidad en adultos mayores

Un estudio global advirtió sobre la contaminación plástica en ríos y sus consecuencias ambientales

INFOBAE AMÉRICA
Trump anuncia que las importaciones

Trump anuncia que las importaciones de oro no estarán sujetas a aranceles

Zelenski asegura que Putin pretende presentar el encuentro con Trump como "una victoria personal"

Ruanda asegura que la ONU "alega sin pruebas" que sus tropas "ayudaron" a matar a cientos de civiles en RDC

Irán critica la inacción del OIEA tras los ataques de Israel y EEUU

Justin Rose y Tommy Fleetwood se unen al equipo de Europa de la Ryder Cup 2025

ENTRETENIMIENTO

La exesposa de Billy Joel

La exesposa de Billy Joel reveló cómo es hoy su relación con él en medio de su enfermedad cerebral

“Alien: Earth”: Fecha y hora de estreno de la primera temporada

Se confirmó la causa de muerte del exmarido de Kelly Clarkson

Christopher Nolan y una fuerte crítica a las sagas: “Básicamente, no hay buenas terceras partes”

Glenn Hughes anuncia un álbum que podría marcar el final de una era en el hard rock internacional