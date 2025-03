El guardián de los pingüinos: la historia del biólogo que logró crear 13 millones de hectáreas protegidas

Pablo Borboroglu experto en pingüinos en Infobae en Vivo

Pablo García Borboroglu, biólogo y presidente de la Sociedad Global de Pingüinos, visitó los estudios de Infobae en Vivo, el ciclo audiovisual con dos emisiones diarias (por la mañana de 9 a 12 y por la tarde 18 a 21).

En diálogo con los periodistas Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, compartió detalles sobre su labor en la conservación de pingüinos y su enfoque para proteger el medio ambiente. Con más de 35 años dedicados al monitoreo y estudio de estos animales, Borboroglu es considerado una figura clave tanto en el ámbito científico como en la política ambiental, debido a su trabajo en la generación de leyes y la obtención de fondos para evitar la extinción de especies.

Gonzalo Sánchez resaltó la participación de Borboroglu como un actor clave en el juicio conocido como la “masacre de pingüinos en Punta Tombo”, uno de los casos más innovadores y vanguardistas en la protección ambiental de Argentina.

A lo largo de los años, Borboroglu conquistó grandes avances en la protección de ecosistemas. A través de la colaboración con gobiernos y organizaciones civiles, ha sido parte fundamental en la creación de áreas protegidas.

Borboroglu impulsó la creación de áreas protegidas que abarcan 13 millones de hectáreas

“Hemos logrado proteger 32 millones de acres, lo que equivale a aproximadamente 13 millones de hectáreas”, comentó orgullosamente. Este logro ha sido posible gracias al trabajo en conjunto con las autoridades locales, con el objetivo de asegurar la conservación de diversas especies y ecosistemas en riesgo.

Durante la conversación, Borboroglu destacó la importancia de los pingüinos como indicadores de la salud de los océanos y las costas, señalando que “cuando investigas pingüinos, estás observando qué está pasando con las pesquerías, con el petróleo, es un gran indicador de que está pasando algo que afecta no solo a los pingüinos, sino a muchas otras especies”. Además, reveló que su amor por la naturaleza se originó en su niñez, gracias a las historias de su abuela, quien lo conectó con el mundo de los pingüinos.

El juicio por ecocidio en Punta Tombo, un hito ambiental

Uno de los momentos más trascendentales de su carrera fue su participación en un juicio por ecocidio ocurrido en Punta Tombo, un caso que llamó la atención tanto de la justicia como de los ambientalistas. En 2021, un empresario que intentó construir un camino en su propiedad en Chubut, donde se encontraba una colonia de pingüinos, fue responsable de una masacre ambiental.

Como presidente de Global Penguin Society apuesta por alianzas con gobiernos e industrias para proteger océanos y especies como los pingüinos

Borboroglu, al ser alertado por un vecino de la zona, llegó al lugar rápidamente: “Había pichones muertos, sin olor, y huellas frescas de maquinaria pesada que había atravesado el área. Todo estaba destruido, las capas superficiales del suelo habían sido arrasadas, y no quedaba nada de vegetación”, relató.

El impacto fue devastador: 175 nidos fueron destruidos, y al menos 105 pingüinos murieron, incluidos huevos y pichones en su etapa más vulnerable. “Fue un golpe muy fuerte, pero sabíamos que debíamos actuar rápido para documentar el daño”, agregó Borboroglu, quien estuvo en el lugar junto a su equipo de investigación.

“Documentamos con fotos, mediciones y estimaciones, pero al principio no sabíamos el alcance exacto de lo ocurrido. Luego, gracias a la investigación de la fiscal Florencia Gómez y la colaboración de National Geographic, pudimos obtener imágenes satelitales que confirmaron la magnitud del daño.”

El caso fue histórico no solo por el daño provocado, sino también por la condena al responsable. Este juicio marcó un precedente en la Argentina, siendo el primero en el que se reconoció el ecocidio como un delito. “Es un ejemplo de cómo la ciencia, la justicia y el trabajo en conjunto pueden generar cambios importantes”, señaló Borboroglu, quien destacó el valor de la fiscal Gómez, quien lideró la investigación. “Este tipo de acciones muestran que la protección ambiental es posible a través del esfuerzo de muchas personas, desde los científicos hasta los legisladores.”

Concientización ambiental sin caer en extremismos

El biólogo Pablo García Borboroglu compartió en una entrevista sus logros en conservación ambiental, destacando áreas protegidas y el papel crucial de los pingüinos

A lo largo de su carrera, Borboroglu ha sido un firme defensor de la necesidad de concientizar sobre la importancia de cuidar el medio ambiente, pero sin recurrir al alarmismo.

“Nuestro trabajo no es cambiar la conducta del ser humano, sino asociarnos con ellos para encontrar soluciones. Si somos demasiado pesimistas, generamos ecofobia, la gente se cierra y no quiere escuchar más. Si somos demasiado positivos, la gente cree que no necesita hacer nada. Hay que mostrar el problema, pero también las soluciones”, afirmó.

“Por ejemplo, en lugar de ser solo críticos de las industrias, buscamos dialogar con ellas. Nuestro objetivo es que las industrias y los gobiernos comprendan que la protección de los ecosistemas no es un obstáculo, sino una oportunidad. Cuando les mostramos que la conservación de especies como los pingüinos beneficia la salud del océano y, por ende, la vida de las comunidades humanas, encontramos más apoyo”, explicó.

Borboroglu también mencionó que la clave está en “no percibirnos como una amenaza, sino como aliados. Los pingüinos, por ser animales carismáticos, nos permiten acercarnos a sectores que, de otra manera, estarían alejados del tema. Esto ha sido fundamental para crear leyes y áreas protegidas, tanto marinas como terrestres.”

