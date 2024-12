Crisis de contaminación en Delhi: las tecnologías clave que buscan mitigar el smog

Delhi enfrenta una emergencia de salud pública, con niveles de PM2.5 que superan los límites de seguridad mundial, afectando a millones de personas diariamente. (AP Photo/Manish Swarup)

La ciudad de Delhi se enfrenta a una crisis ambiental sin precedentes. Con la llegada del invierno en 2024, la calidad del aire alcanzó sus peores niveles en ocho años, con un Índice de Calidad del Aire (AQI) que llegó a 494 el 18 de noviembre, sumergiendo a la ciudad en la categoría “severe plus”, la más peligrosa de todas.

Según reseña Wired, la contaminación atmosférica, exacerbada por la acumulación de PM2.5 (partículas finas que penetran los pulmones y la sangre), puso en jaque la salud pública, causando enfermedades respiratorias, cardiovasculares y efectos en el desarrollo infantil.

La polución es, en gran parte, responsable de los problemas crónicos que sufren los residentes de la capital india, ya que aumenta significativamente los riesgos de enfermedades a largo plazo. De acuerdo con IQAir, los niveles de contaminación superaron 60 veces el límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Como advierte Avinash Chanchal, de Greenpeace, no es solo una crisis invernal, es una constante amenaza durante todo el año.

Los residentes de Delhi luchan contra los efectos del smog: ojos irritados, dificultad para respirar y un aumento de enfermedades respiratorias graves, especialmente entre los niños y ancianos. (REUTERS/Anushree Fadnavis)

Las causas de esta contaminación son complejas. El artículo de Wired señala que las emisiones vehiculares y las industrias son los principales responsables, pero otros factores también contribuyeron a la grave situación: la quema de residuos agrícolas en los estados vecinos, los incendios para calefacción y la actividad industrial.

Los cambios climáticos agravaron la situación, atrapando los contaminantes sobre el norte de India y Pakistán, creando una capa de smog que parece imparable. Karthik Ganesan, investigador del Council on Energy, Environment, and Water, subraya que las medidas para controlar el polvo y la suciedad en el aire no abordan las fuentes fundamentales de contaminación.

La respuesta del gobierno

Ante este panorama, las autoridades de Delhi comenzaron a apostar por soluciones tecnológicas. Una de las propuestas más controvertidas es la siembra de nubes, que busca inducir lluvia artificial para reducir el smog. El ministro de Medio Ambiente de Delhi, Gopal Rai, propuso esta medida a finales de noviembre de 2024.

De igual manera, Manoj Kumar, del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio, advierte que esta técnica depende de condiciones meteorológicas específicas y solo ofrecería un alivio temporal, lo que limita su efectividad a largo plazo.

La efectividad de este proceso es incierta, y las soluciones locales no logran abordar el origen del problema. La contaminación también proviene de fuentes externas de estados cercanos, lo que hace que las soluciones como la siembra de nubes sean, en gran medida, ineficaces. De acuerdo con Kumar, cerca del 30% de la contaminación proviene de estos estados cercanos, lo que pone en evidencia las limitaciones de medidas que solo se aplican dentro de Delhi.

Junto a esta tecnología, el gobierno comenzó a utilizar drones para rociar agua en zonas de alta contaminación, como el área de Anand Vihar, en el este de la ciudad. Expertos como Mohan P. George advierten que estas soluciones, aunque efectivas para suprimir el polvo visible, no abordan las verdaderas fuentes de la contaminación, como las emisiones vehiculares y las actividades industriales.

El transporte vehicular representa la mayor fuente de contaminación en la ciudad, con millones de autos obsoletos que emiten gases contaminantes constantemente. (AP Foto)

El artículo subraya la necesidad de soluciones a largo plazo, como la mejora del sistema de transporte público. Chanchal señala que la clave para reducir la contaminación en Delhi es un sistema de transporte más eficiente y accesible, que disminuya la dependencia de los vehículos particulares.

Esta visión contrasta con las medidas de emergencia aplicadas bajo el GRAP (Plan de Respuesta Gradual a la Contaminación), que, aunque son necesarias en momentos de crisis, no parecen ser efectivas a largo plazo. Kumar resalta que la implementación de las medidas del GRAP fue inconsistente, debido a la falta de seguimiento y aplicación estricta, lo que limitó su impacto en la reducción de los niveles de PM2.5 durante los picos de contaminación.

Aunque el gobierno de Delhi tomó medidas de emergencia, como suspender actividades de construcción y limitar la entrada de camiones, la crisis sigue siendo grave, y las medidas de emergencia no parecen suficientes. Según el Tribunal Supremo de India, hubieron retrasos en la aplicación de estas políticas, lo que hizo que las respuestas a la contaminación sean ineficaces.

Un enfoque regional y la importancia de la voluntad política

Sagnik Dey, profesor en el Instituto Indio de Tecnología, resalta que el smog afecta a toda la región del Indo-Gangetic Plain, abarcando tanto áreas rurales como urbanas, donde la quema de biomasa agrava la situación.

La lucha contra la contaminación del aire en Delhi requiere implementar una política efectiva que aborde las fuentes de contaminación de manera integral. Chanchal concluye que, aunque existen suficientes soluciones y datos científicos, lo que falta es la voluntad política para llevar a cabo las acciones necesarias.

A pesar de las innovaciones tecnológicas y el monitoreo satelital, parece que la mejora significativa de la calidad del aire de Delhi en la próxima década dependerá en gran medida de un cambio en las políticas públicas y una mayor regulación de los sectores más contaminantes. Sin un enfoque serio y coordinado, la situación seguirá empeorando, afectando a millones de personas y el futuro de la ciudad.