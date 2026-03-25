Semana Santa en Bogotá: Corabastos confirmó sus horarios y esto es lo que deben tener en cuenta las familias y tenderos

El objetivo de la ruta en Corabastos es impulsar el turismo gastronómico en esa central de abastos, que es la más grande del país - crédito IDT

Corabastos, la central de abastos más grande de Colombia, estableció horarios especiales de atención para la Semana Santa, con el fin de responder al aumento de la demanda y preservar la seguridad alimentaria. Se proyecta para estos días un gran aumento en el consumo de pescado, mientras autoridades y actores del sector alimentario refuerzan controles de calidad y lanzan recomendaciones para hogares y comercios.

Durante la Semana Mayor, a celebrarse del 29 de marzo al 5 de abril, Corabastos implementará horarios diferenciados para el público general y el comercio mayorista. Las compras de hogares podrán hacerse de lunes a jueves, sábado y domingo, de 6:00 a. m. a 4:00 p. m. El viernes la central de abastos estará cerrada al público y a mayoristas. Tenderos y comerciantes mayoristas tendrán acceso de lunes a jueves, sábado y domingo, en la franja de 12:00 a. m. a 6:00 a. m. Por disposición institucional, la central recordó que su operación es continua, pero los accesos se organizan en función de estos horarios.

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Para estos días, el pescado se posiciona como el alimento principal, impulsado por campañas de promoción y el fortalecimiento de la acuicultura. El consumo per cápita subió a 11,4 kilogramos en 2025, según cifras de la central, lo que consolidó una tendencia al alza. Para este periodo, la comercialización de pescado rondará las 50.000 toneladas, lo que superó con amplitud el promedio habitual del año.

El pescado es uno de los alimentos más consumidos durante Semana Santa - crédito Colprensa/Álvaro Tavera

Al respecto, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, afirmó que “hoy estamos dispuestos para garantizar el consumo de pescado en esta Semana Mayor gracias a más de 200.000 familias pescadoras y 36.000 de la acuicultura que hacen posible que hoy Colombia tenga pescado para todos”. Añadió que existe una “oferta suficiente, diversa y con condiciones estables en los precios, lo que brinda tranquilidad a los consumidores y promueve el consumo de productos pesqueros nacionales”.

Demanda de productos

Además del pescado, la demanda de productos agrícolas como la yuca (242.807 toneladas), el plátano (476.148 toneladas a nivel nacional), y la papa (150.000 toneladas), cobra relevancia entre familias y restaurantes. Platos típicos como sancochos y sudados resaltan el consumo de alimentos frescos y de origen local.

El abastecimiento de pescado durante esta temporada tiene como eje a la acuicultura, que aporta el 57% de la oferta, seguida por la pesca de captura (15%) y las importaciones (28%). El director general de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), William Tepud, resaltó que “el sector pesquero y acuícola desempeña un papel estratégico en la seguridad alimentaria del país, con aproximadamente el 3,3% del PIB agropecuario, consolidándose como un componente relevante en la economía rural y en el abastecimiento de alimentos”.

Las autoridades reportaron que, por ahora, hay normalidad en el abastecimiento de aliementos en Corabastos - crédito Santiago Mesa/Reuters

Medidas de seguridad alimentaria y control sanitario

Para garantizar la calidad y seguridad del pescado durante la Semana Santa, Corabastos y entidades oficiales intensificaron los controles. Según el gerente general, David Martínez Carrillo, “hemos reforzado nuestros protocolos y capacidades logísticas para que los consumidores encuentren pescado fresco, seguro y con trazabilidad verificable durante toda la Semana Santa”.

En Bogotá, la Secretaría de Salud programó 13 operativos por localidad entre el 20 de marzo y el 10 de abril, con lo que priorizó puntos de alto consumo de pescado y alimentos frescos. En 2025, los operativos permitieron inspeccionar más de 201.000 kilos de pescado y retirar de circulación 242 kilos que incumplían normas sanitarias.

La vigilancia incluye recomendaciones como:

Comprar en sitios confiables.

Verificar olor y textura.

Evitar productos sin refrigeración o manipulados de forma inadecuada.

La Aunap fortaleció la trazabilidad y control en distintas regiones del país para asegurar la calidad desde el origen hasta el consumidor final. William Tepud confirmó que “para esta Semana Mayor existe una oferta suficiente y diversificada que garantiza el suministro en todo el país”.

El Ministerio de Agricultura aseguró que no hay motivos para una subida de precios exagerada de cara a Semana Santa - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Abastecimiento, precios y vigilancia durante Semana Santa

El abastecimiento en Corabastos está respaldado por la articulación entre sector público y privado, lo que permite monitorear precios y mantener la disponibilidad. De acuerdo con la ministra Carvajalino, “hoy la mayor demanda de pescado refleja el fortalecimiento del sector y un cambio positivo en los hábitos alimentarios del país”. Explicó que los precios se prevén estables, con variaciones anuales normalmente por debajo del 10%.

El pescado lideró en abastecimiento con un crecimiento del 24,9% anual, por encima de lácteos, huevos, carnes, granos y otros grupos alimentarios monitoreados por la central. Dicha dinámica garantiza que los comerciantes y los consumidores finales accedan a la variedad y cantidad necesaria para la temporada.

A su vez, el secretario Distrital de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, resaltó que “con estas acciones, fortalecemos la vigilancia sanitaria y la presencia institucional en toda la ciudad para proteger la salud de la ciudadanía”. Destacó la relevancia de la verificación por parte de los consumidores en los puntos de venta para asegurar la inocuidad de los productos que llegan a las mesas.