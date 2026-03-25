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Petro desestimó las advertencias de la USO sobre el declive de Ecopetrol con Ricardo Roa a cargo: “Que triste”

Según el mandatario, en tiempos de altos precios del crudo, las gestiones anteriores desviaron recursos hacia proyectos problemáticos; aseguró que implementará decisiones que preserven la estabilidad financiera de la empresa

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- crédito Usoaracua/Sitio web - Presidencia
El presidente Gustavo Petro desestimó las críticas y manifestaciones de la organización sindical contra la administración de Ecopetrol - crédito Usoaracua/Sitio web - Presidencia

El presidente Gustavo Petro respondió con firmeza a la Unión Sindical Obrera (USO) tras la publicación de un comunicado crítico sobre la gestión de Ecopetrol, en cabeza de Ricardo Roa. La respuesta del mandatario se centró en desacreditar las advertencias del sindicato y reafirmar su confianza en la dirección de la compañía petrolera estatal.

“Bien oscura la respuesta de parte de la USO”, afirmó Petro en su cuenta en la red social X, en la que señaló que las preocupaciones del sindicato no reflejan la realidad de los resultados financieros de la empresa.

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De acuerdo con el mandatario, los beneficios de Ecopetrol dependen directamente del costo exterior del crudo: “Los resultados dependen del precio internacional del petróleo, si crecen suben si caen, caen (sic)”.

Petro recordó que durante el periodo de altos precios del crudo hasta 2015 no se invirtió en energías limpias y se perdieron recursos en proyectos cuestionables - créditro Luisa González/Reuters
Petro recordó que durante el periodo de altos precios del crudo hasta 2015 no se invirtió en energías limpias y se perdieron recursos en proyectos cuestionables - créditro Luisa González/Reuters

El jefe de Estado criticó además la administración anterior de la petrolera, recordando que en el periodo de altos precios del crudo que terminó en 2015, no se realizaron inversiones en energías limpias y se perdieron recursos significativos en proyectos cuestionables.

Petro afirmó que lamenta que ciertos sectores de la USO mantengan alianzas con quienes participaron en esos proyectos. En su mensaje, el presidente enfatizó la defensa de Ricardo Roa como presidente de Ecopetrol y aseguró que el Gobierno actuará para proteger la estabilidad de la compañía.

“Me reuniré con los delegados del gobierno a la junta directiva y tomaremos las decisiones para que Ecopetrol no espere la quiebra cuando bajen los precios del petróleo, sino que garantice las inversiones en este momento de altos precios internacionales y resultados no vistos desde hace años, para garantizar su futuro”, se lee en el post del jefe de Estado.

El jefe de Estado aseguró que la continuidad de Ricardo Roa al frente de Ecopetrol garantiza estabilidad - crédito @petrogustavo/X
El jefe de Estado aseguró que la continuidad de Ricardo Roa al frente de Ecopetrol garantiza estabilidad - crédito @petrogustavo/X

La USO alerta sobre los riesgos financieros que existen para Ecopetrol

El pronunciamiento de Petro se produce después de que la USO alertara sobre riesgos financieros y cuestionara la permanencia de Roa al frente de la estatal, bajo el argumento de que su situación judicial y administrativa podría acarrear sanciones internacionales.

Además, el sindicato cuestionó la velocidad de la transición energética impulsada por el Gobierno, en la que advirtieron que alejar a Ecopetrol de su negocio central pondría en riesgo la estabilidad de la empresa.

El mensaje de la USO también buscó desmarcarse de posturas ideológicas, rechazando cualquier vinculación con la oposición y resaltó que su compromiso está con la seguridad energética, los trabajadores y la soberanía del país; sin embargo, la respuesta del presidente fue categórica y directa, centrada en los resultados financieros y la defensa del liderazgo actual de la compañía.

El sindicato USO alertó sobre posibles sanciones internacionales si Ricardo Roa permanece en el cargo como presidente de Ecopetrol - crédito Luisa González/Reuters
El sindicato USO alertó sobre posibles sanciones internacionales si Ricardo Roa permanece en el cargo como presidente de Ecopetrol - crédito Luisa González/Reuters

“No somos una empresa de tercerización. Hemos luchado históricamente contra esta práctica que precariza el trabajo. Negociaremos la convención colectiva y exigiremos la contratación directa de los trabajadores tercerizados”, se lee en la publicación de la organización sindical.

El mensaje también confronta la percepción de alineación política que, según el sindicato, el gobierno le atribuye: “Usted nos ubica del lado del uribismo, nos pone en la mira de los violentos. La USO siempre ha enfrentado abiertamente al uribismo y sus políticas. Le hicimos huelga a Uribe para defender a Ecopetrol de la privatización. Hoy también la defendemos porque apartarla de su negocio tradicional es debilitarla, los resultados de la empresa evidencian el deterioro”.

“Lamentablemente, Ecopetrol ha sufrido malos manejos en gobiernos anteriores y también en este (...) negar lo evidente no es correcto, no es ético y objetivo”, se lee en el post.

El sindicato cuestionó la velocidad de la transición energética del Gobierno, asegurando que alejar a Ecopetrol de su negocio central pone en riesgo la estabilidad de la empresa - crédito @usofrenteobrero/X
El sindicato cuestionó la velocidad de la transición energética del Gobierno, asegurando que alejar a Ecopetrol de su negocio central pone en riesgo la estabilidad de la empresa - crédito @usofrenteobrero/X

“Cómo callar si existe un riesgo real por la permanencia del Presidente Roa en la empresa, si una entidad como la SEC determina congelar activos de la empresa, el daño causado sería muy grave, por qué permitirlo si se puede evitar? (sic)”, cuestionaron en su extensa publicación.

El sindicato también rechazó versiones que sugieren que la salida de Roa podría permitir que la oposición recupere el control de Ecopetrol; además, enfatizó que su labor no está subordinada a doctrinas políticas ni intereses ideológicos.

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