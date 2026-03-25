Bolsa de México sube 3,67 % en jornada mundial de ganancias y llega a 68.187,6 unidades

Ciudad de México, 25 mar (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este miércoles un fuerte avance del 3,67 % para encadenar tres jornadas de avances e impulsar a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), hasta las 68.187,6 unidades, en una sesión con ganancias generalizadas a nivel mundial.

En las tres sesiones, el mercado mexicano acumula un avance del 6,22 %.

"En el mercado de capitales se observaron ganancias generalizadas, pues a pesar de que hay incertidumbre sobre la guerra en Irán, el mercado ha aprovechado para realizar compras a precios más bajos", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, añadió la especialista, el IPC "registró una ganancia del 3,67 %, avanzando por tercera sesión consecutiva y acumulando una ganancia de 6,22 % en ese periodo".

Al interior del mercado mexicano, dijo Siller, solamente la emisora Grupo Televisa registró una pérdida del 1,16 %, y las emisoras con mayores ganancias fueron Megacable (6,59 %), Pinfra (6,17 %), Grupo Carso (6 %) y Orbia (6 %)

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, indicó que el IPC cerró la sesión del martes con una "fuerte ganancia" que colocó el rendimiento en marzo en -4,3 % y en lo que va del año se ubicó en +6,03 %.

"A nivel empresarial, 34 de las 35 emisoras terminaron en terreno positivo", añadió Covarrubias.

En la sesión, el peso mexicano se apreció un 0,17 % frente al dólar, cotizando en 17,77 unidades por billete verde, frente a los 17,8 de la sesión anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 250 millones de títulos por un importe de 19.325 millones de pesos (unos 1.087 millones de dólares).

De las 706 empresas que cotizaron en la sesión, 406 cerraron con sus precios al alza, 279 registraron pérdidas y 21 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la compañía de reciclaje Convertidora Industrial (CONVER A), con el 7,69 %; de la empresa de telecomunicaciones Megacable Holdings (MEGA CPO), con el 6,59 %, y de la Promotora y Operadora de Infraestructura Pinfra (PINFRA), con el 6,17 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la sociedad Value Grupo Financiero (VALUEGF O), con el -4,56 %; de la compañía de productos madereros y papeleros TEAK (TEAK CPO), con el -3,57 %, y de la desarrolladora inmobiliaria Grupo Gicsa (GICSA B), con el -3,19 %. EFE