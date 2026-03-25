Kuwait detiene a otros seis presuntos integrantes de Hezbolá que planeaban atentar en su territorio

El Ministerio del Interior de Kuwait ha identificado a 14 personas prófugas, incluyendo ciudadanos kuwaitíes, residentes extranjeros, individuos iraníes y libaneses, a quienes acusa de estar conectados con la organización chií libanesa Hezbolá. Según consignó el medio, estas personas forman parte de una supuesta red con vínculos con Hezbolá, a la que las autoridades atribuyen planes que incluían atentados contra figuras prominentes y líderes estatales del país. El hecho se produce tras la reciente detención de seis personas, entre ellas un extranjero cuya nacionalidad fue revocada, bajo sospecha de formar parte del mismo grupo.

De acuerdo con lo publicado por varias agencias y reportado por el Ministerio del Interior de Kuwait, las detenciones se enmarcan dentro de una serie de arrestos ejecutados en las últimas semanas. Las autoridades informaron también que, la semana anterior, arrestaron a más de una veintena de individuos relacionados con acusaciones similares, centradas en planes dirigidos contra la seguridad del Estado y la presunta pertenencia a este grupo prohibido. Según el comunicado oficial, la última operación del Servicio de Seguridad del Estado se saldó con la captura de cinco personas de nacionalidad kuwaití y un extranjero, quienes, según la investigación, habrían trazado una estrategia para perpetrar asesinatos selectivos.

El Ministerio detalló que los implicados han confesado su vínculo con Hezbolá y su participación en actividades de espionaje, además de admitir haber recibido entrenamiento militar fuera de Kuwait, donde, de acuerdo con el comunicado, aprendieron el uso de armas y explosivos. Las autoridades califican estas acciones como delitos graves y las tipifican como alta traición a la nación. En palabras del Ministerio, la red estaba reclutando a más personas para ejecutar estos planes y perpetrar atentados contra los intereses superiores de Kuwait.

El mismo reporte agrega que entre los 14 prófugos identificados por el Gobierno de Kuwait figuran cinco ciudadanos nacionales, cinco extranjeros residentes dentro del país, dos personas nacidas en Irán y dos procedentes de Líbano. Según informó el Ministerio, tras la investigación se confirmó su relación con la organización catalogada como terrorista por el Estado kuwaití.

En tanto, el grupo chií libanés Hezbolá ha respondido mediante un comunicado transmitido por la cadena Al Manar. La organización rechaza todos los señalamientos, calificando las acusaciones como “infundadas, falsas y totalmente inaceptables”. Además, insiste en que “no hay células, individuos o formaciones de Hezbolá en Kuwait”, afirmación que el grupo ha reiterado públicamente en varias ocasiones, según publicó el mismo canal.

El Ministerio del Interior kuwaití mantiene que continúa con los procedimientos judiciales y las investigaciones para identificar e interceptar a quienes considera amenazas a la estabilidad del país. Desde el inicio de las detenciones, las autoridades han subrayado la gravedad de los delitos atribuidos, sosteniendo que los acusados planeaban atentar directamente contra responsables públicos de alto nivel y debilitar las instituciones del Estado.

La investigación sigue abierta, con las fuerzas de seguridad kuwaitíes centradas en la búsqueda y captura de los prófugos identificados y en el análisis de las posibles ramificaciones de la red detectada. Las acciones adoptadas por Kuwait han recibido amplia cobertura mediática interna y han derivado en debates públicos sobre la seguridad nacional y la influencia de grupos extranjeros en la región, según consignó el medio que hizo público el comunicado del Ministerio del Interior.