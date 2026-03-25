Nuevos hallazgos muestran cómo las sequías extremas potencian el impacto del cambio climático

Los microbios del suelo aceleran la liberación de carbono antiguo durante la sequía y agravan el cambio climático global (Imagen ilustrativa Infobae)

Los microbios del suelo bajo condiciones de sequía aceleran la liberación de carbono antiguo, un fenómeno que puede intensificar el cambio climático global y transforma el pronóstico climático del planeta. Así lo planteó un experimento de 12 años liderado por científicos en Oklahoma, cuyos resultados fueron publicados en Nature Climate Change.

Investigaciones recientes muestran que el suelo almacena hasta tres veces más carbono que la atmósfera, lo que lo posiciona como un elemento central en el ciclo global del carbono y en la regulación del clima terrestre. Un hallazgo inesperado de este estudio señala que durante años de sequía, el calentamiento global produjo una pérdida del 12,2% del carbono almacenado en el suelo. Según el artículo de Nature Climate Change, este nivel de liberación incluye fracciones del carbono más estable del subsuelo, antes considerado seguro durante siglos, cuyas reservas ahora se encuentran en riesgo ante paisajes más áridos y cálidos. El pronóstico anticipa que, si este proceso continúa, podría acelerarse el calentamiento global, con consecuencias directas para la capacidad planetaria de mitigar el cambio climático.

La humedad del suelo como factor clave del balance global de carbono

El experimento, detallado por la revista Nature Climate Change, consistió en el seguimiento de 48 parcelas de pastizal en Oklahoma durante un periodo de 12 años, donde los investigadores manipularon temperaturas y niveles de humedad para simular diferentes escenarios climáticos futuros. En algunas de las parcelas, la temperatura se elevó 3 °C mediante calentadores infrarrojos, en tanto que la cantidad de agua se controló cubriendo el terreno para simular sequías o añadiendo agua para recrear temporadas de precipitaciones abundantes.

El estudio en Oklahoma muestra que el calentamiento global provocó una pérdida del 12,2% del carbono del suelo en condiciones de sequía (Imagen ilustrativa Infobae)

El seguimiento exhaustivo incluyó la medición anual del carbono total presente en los suelos, el peso de las plantas presentes y el análisis en tiempo real de las emisiones de dióxido de carbono mediante cámaras especializadas. Así, los científicos observaron directamente cómo diferentes combinaciones de temperatura y humedad afectaban el destino del carbono en el subsuelo.

Los investigadores también realizaron un análisis genético de las comunidades microbianas para determinar de qué manera las bacterias y los hongos del suelo respondían a estos cambios ambientales. Como resultado, documentaron que en escenarios cálidos y húmedos, el contenido de carbono del suelo aumentó un 6,7%, mientras que, bajo sequía y temperaturas elevadas, el mismo suelo perdió el 12,2% de su carbono. Esta diferencia dramática no obedeció al crecimiento vegetal superficial, sino al comportamiento de los microbios del subsuelo.

Este bloque responde directamente a la pregunta central: Qué papel cumplen los microbios del suelo en el cambio climático global y cuáles son las consecuencias de su actividad bajo escenarios de sequía o abundancia de agua. El suelo de la Tierra guarda una cantidad de carbono mayor que la presente en la atmósfera y la vegetación combinadas.

El experimento demostró que los microbios del suelo determinan si ese carbono permanece almacenado o se libera como dióxido de carbono. Bajo condiciones de humedad, estos organismos retienen y utilizan más carbono para su crecimiento, evitando su liberación. En cambio, el clima cálido y seco obliga a los microbios a consumir reservas más antiguas de carbono para sobrevivir, acelerando su emisión y profundizando el calentamiento global.

Durante escenarios húmedos, los microbios retienen más carbono, lo que ayuda a mantener la estabilidad de los suelos ante el cambio climático (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los aportes más novedosos de la investigación reside en el reconocimiento del papel central de los microbios en la dinámica del carbono terrestre. De acuerdo con los autores de Nature Climate Change, “Estos hallazgos demuestran el papel fundamental de los procesos microbianos en la mediación de las interacciones entre el carbono del suelo y el clima, y subrayan su importancia crítica para proyectar con precisión la dinámica del carbono del suelo en un mundo más cálido y potencialmente más seco”.

Con el calentamiento, estas comunidades microbianas cambian su estructura y funcionamiento. Durante las sequías, los microbios aumentan su cociente metabólico, es decir, consumen más carbono para llevar adelante sus funciones vitales, lo que acelera la descomposición no solo del carbono más reciente, sino incluso del carbono orgánico asociado a minerales, tradicionalmente visto como “seguro” ante el cambio climático. En paralelo, el estudio observó que bajo condiciones húmedas, el metabolismo microbiano se enfoca más en el crecimiento que en la descomposición de reservas antiguas, contribuyendo así a la estabilidad del carbono en el suelo.

Los propios autores lo resumen en su artículo: “Una incertidumbre clave para comprender si el calentamiento acelera la pérdida de carbono del suelo radica en cómo esta respuesta depende de otros cambios ambientales simultáneos y de los mecanismos subyacentes. Aquí mostramos que, en un experimento de 12 años en pastizales, el calentamiento reduce el carbono del suelo en un 12,2% durante la sequía, pero lo aumenta en un 6,7% durante la humedad”.

“Estas pérdidas de carbono durante la sequía se deben principalmente a la disminución del carbono orgánico asociado a minerales. Estas respuestas contrastantes están estrechamente vinculadas a procesos microbianos: el calentamiento eleva el cociente metabólico microbiano durante la sequía, pero lo suprime durante la humedad, acompañado de cambios en la composición de la comunidad microbiana y en los genes degradadores de carbono”, sumaron.